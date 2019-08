Lista: Konserterna i Gävle att se fram emot i höst

Millencolin och No Fun At All, Furuviksparken, Gävle, lördag 24 augusti, 20.00

Skejtpunken från gnällbältets Örebro och Fagersta invaderar oss! Hjälp. Nej då. Det blir en trevlig stund detta. Framför allt då det är en typ av bokning som sällan går att se i Furuvik. Gubbskejt så det förslår.

Mikael Ramel med band - “Till dej”, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, fredag 13 september 20.00.

"Till dej" från 1972 är en av den svenska proggerans vassaste plattor inom den mer välkända fåran. Hits som "Pengar" (som till och med fick en musikvideo - 1972!) och "Artificiell prana" håller än. Mikael Ramel med band har döpt sin senaste turné efter det klassiska albumet från 1972 men turnerar egentligen på den nya skivan "I huvet på varann" som låter mer country än progg. Kenny Håkansson, Göran Lagerberg, Mats Öberg och Benna deltar som musiker.

Svensktoppskalaset med Thorleif Torstensson (Thorleifs), Christina Lindberg (countrystjärnan), Lasse Sigfridsson (grundare av Lasse Stefanz), Agneta Olzzon och Peter Grundström samt femmannaband, Gävle Konserthus, 20 oktober, 19.00.

Svensktoppskalaset må inte låta så nyskapande och det är inte heller idén med denna nostalgiturné förstås. Det som gör att det sticker ut är namnen på scen. Thorleifs-Thorleif är knappast någon vi kunnat se på Gästriklands scener på ett tag. Samma med Christina Lindberg (inte hon från "Thriller - en grym film") som inte kan anklagas för att ha nött sönder våra lokala scener. En konsert som alltså känns fräsch - trots att den bärs upp av gamla godingar som "Dom sista ljuva åren" och "Gråt inga tårar".

Woodstock 50 år med Mikael Rickfors, Dan Hylander, Py Bäckman, Lagaylia Frazier, Mats Ronander, Clas Yngström, Conny Bloom, Janne Åström samt musikanter, Gävle Konserthus, lördag 16 november 19.30.

Även i detta tips ska vi rikta blicken 50 år bakåt. Woodstockfestivalen fyller 50 år i år vilket givetvis även ska uppmärksammas med en svensk nostalgiturné. Det är för mycket tribute nuförtiden, och med det sagt räcker denna hyllning gott och väl i höst.

Sarah Klang och Bo Mehr, Gävle Konserthus, onsdag 11 december, 19.30.

Tänkt att det redan hunnit gå ett år sedan Sarah Klang var Sveriges mest hajpade artist. Det förtjänade hon också, vilket hon gav prov på i Gävle Konserthus bland annat. Dit hon nu kommer igen med nya plattan "Creamy Blue" som släpps 25 oktober. Det här blir gôtt minsann.

Några konserter till att se fram emot....

* Lördag 17 augusti: Södra bergens balalaikor, Lyran, Storvik.

* Fredag 30 augusti: Gipsy Power: releasefest (powertrio från Gävle med Seven Kautzky Andersson), spelar gör även Electric Fenix (One Night Only - A Jimi Hendrix Tribute), Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23-03.

* Lördag 31 augusti: Sommarkonserter i Musikpaviljongen, Esplanaden, Gävle: Skottes musikteater spelar Cohen, Mitchell, Dylan med mera, 12.00.

* Torsdag 5 september: Folkgävlar presenterar: Symbio, Musikhuset Sjömanskyrkan, Gävle, 19.00.

* Fredag 27 september: Oktoberfest, ompa-ompa-livemusik med Claus Sauerkraut unt das Bratwürst Capelle i danslogen, Södra Kolonins festplats, Gävle, 20-01.

* Lördag 28 september: 30 years anniversary med The Refreshments, Söders Källa, Gävle, 19.00. Samma grupp ger Rock n roll Xmas med Baskery i Gävle Konserthus onsdag 4 december.

* Lördag 5 oktober: Blue Tattoo, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

* Fredag 11 oktober: Bellamy Brothers (US), Gävle Konserthus, 19.30.

* Lördag 12 oktober: Lisa Miskovsky, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

* Torsdag 17 oktober: Sanna Nielsen: Mitt Sanna jag, Gävle Konserthus, 19.00.

* Onsdag 6 november: Gävle Jazz Club: Pierre Swärd Organ Jazz’n Soul Group med Sharon Dyall, Gävle Konserthus, 19.00.

* Torsdag 7 november: Thank You For The Music - En hyllning till Björn & Benny med Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding, Gävle Konserthus, 19.30.

* Fredag 8 november: Alternativfesten 2019, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

* Lördag 9 november: Lars Winnerbäck, Göransson Arena, Sandviken, 19.30.

* Lördag 7 december: Bob Hund, Gävle Konserthus, 21.00.