Lista: Mina bästa lokala loppisfynd sommaren 2021

Gotthard Lundgren - Min dalahäst (LP, ÅB-Ton Studio, 1986)

Den som läste min liknande sammanställning förra sommaren har koll på Åke Blom, som släppte kopiöst med dragspelsskivor under 80-talet. Centrum för verksamheten var hans studio ÅB-Ton som jag genom gamla artiklar i GD funnit låg på Brynäs. Ett vanligt missförstånd kring Åke Blom var att han själv spelade dragspel, vilket dock inte var fallet. Denna platta som jag hittade på Återvinsten på Brynäs sticker ut i hans produktion då det är den enda mig veterligen som är gjord med synth som huvudinstrument. Ett plus i min bok. 1930- och 40-talister som fick för sig att traktera just syntetiska instrument på 80-talet skapar en skön anakronistisk känsla. Det gör det inte sämre att det är en gammal schlagersångares melodier i typisk mellankrigsstil, som blivit tonsatta med detta sköna elektroniska lågbudgetgung.

The Blue Boys - Dansvänligt 1 (Kassett, Egensläppt, 1990)

"Gävles yngsta dansband" kallar sig det här piggaa gänget som torde vara i mellanstadieålder. Marcus, Kent, Mårten, Anders, Jessica och Anneli heter sextetten, mer info finns inte. Bäst är en cover på "Lambada", superhitten som är mest känd i Kaomas version från 1989 och egentligen heter "Llorando Se Fue". Det är imponerande att barn i Gävle gav sig på att sjunga på portugisiska och faktiskt lyckas väl. I övrigt en så gott som helt synthdriven produktion på ett ytterst charmigt gör det själv-manér. Tänk att det kunde gömma sig sånt här fint i hyllorna på Ria, Näringen.

Tony Wrethling och Ulf Störling - Listiga Jonsson och andra låtar från Gästriklands och Hälsinglands finnskogar (LP, Amigo, 1984)

Här pratar vi ren och obesprutad gävleborgsk folkmusik. Den fanns inte inlagd i databasen Discogs innan, likt de flesta andra nämnda verk här, då det var en uppgift jag tog på mig att ändra på. Vackert omslag och till en rätt påkostad gatefold-utgåva. Förra ägaren har skrivit att hon köpte den på Länsmuseet i Gävle 1984. Bara en sådan sak. Köpt på Auktionshallen i Järbo.

Sven Erik Fahlander - I Trubadurien (LP, Intersound, 1969)

Fahlander är kanske mest känd för att ha skrivit "Brynäs, hej!" 1967. Under sitt liv gjorde han flera andra plattor, ända tills slutet. Men den här skivan har jag aldrig sett förr. Finurliga visor handlar det om även här.

Gävle musikskolas stråkorkester - 1979 (LP, Jockey, 1979)

Jag ska erkänna att jag inte finner någon jättestor glädje att lystra till detta fonogram, men eftersom jag hajpade deras tidigare "release" från 1975 måste jag ju ta med även denna, som jag faktiskt konstigt nog inte sett tidigare. Det här är betydligt gladare konvolut än det tidigare vilket smittar av sig. Den här stod dock på utreande Alla tiders skivhandel där du fortfarande kan hitta andra exemplar av GMS.

Några andra lokala loppisköp 2021 av varierande kvalitet: