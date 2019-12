Lista: Nedläggningen gav plats åt 26 företag – de tog över kvarteret efter Ericsson

På väg in till Setra pekar Fastpartners uthyrare Terese Bergqvist på jättepandorna i stål som hänger kvar på väggen sedan huset invigdes 1996. Hon vill visa Setras nya, renoverade, kontorslokaler, där det visar sig att två av de anställda jobbat även under tiden Ericsson huserade i lokalerna.

– Jag arbetade med orderhantering, som inhyrd från Manpower, berättar Marit Törnkvist.

Hon började på Ericsson 2002 och blev kvar några år, här i Hemsta, på Utmarksvägen och Näringen. Nu jobbar hon i Setras kundservice, som Lisa Olofsson basar över.

De sågs när de båda jobbade här 2006, det år Lisa Olofsson skrev sitt ex-jobb om logistikflöden, berättar de. Lisa Olofsson pekar på en grå soffa med hög rygg som står där hon hade sitt skrivbord då.

Setra flyttade in i 2017. Först in i kvarteret efter att Ericsson lämnat 2014 var Byggnadsautomation som flyttade in året efter. 2015 flyttade även bland annat Gavlegårdarna in i kvarteret och därefter öppnade kontorshotellet. I somras flyttade Samhall in och totalt är här nu 26 företag, inklusive Fastpartner som äger kvarteret.

– I början hörde jag bara Ericsson, men nu säger folk allt oftare Hemsta företagspark, som det heter numera, berättar Terese Bergqvist.

Fastpartner köpte de tre fastigheterna 2005, och Terese Bergqvist säger att det finns ett ökat intresse för de tomma lokaler som finns. Fortfarande är långt ifrån allt fyllt med nya kontor och lager. Det tar tid från den första kontakten till dess att lokalerna är ombyggda och klara för inflytt när det handlar om så här stora ytor berättar hon.

– Det kan ta ett par år, två-tre år är inte ovanligt.

Det händer mycket i den här delen av stan nu, med utbyggnaden av Hemlingby bland annat säger hon.

– Microsoft kommer att dra med sig mycket, tror hon.

Själv sitter hon och arbetskamraterna i det tegelhus utefter Parkvägen som Aga flyttade in sin tv-tillverkning i när det var nybyggt 1950 och som sedan blev så förknippat med Ericsson. 1974 tog företaget Sonab över och tillverkade mobilradio- och mobiltelefonsystem här. Fyra år senare köpte SRA communications, med Ericsson som majoritetsägare, verksamheten. Då hade fabriken runt 180 anställda.

1983 bytte fabriken namn till Ericsson radio systems. I takt med att Ericsson växte byggdes ytterligare två hus i kvarteret berättar Ann Hillin, som när nedläggningsbeskedet kom var ordförande i metallklubben. 1989 byggdes längan efter Spängersleden, där Actic sedan 2015 har gym. 1992-93 var det dags för nästa expansion, efter Utanvindsvägen där Gavlegårdarna och sportlokalen Dome hyr i dag. 2001 hade Ericsson drygt 2 100 anställda och mellan 600 och 700 inhyrda konsulter. Sedan krympte personalstyrkan.

Ann Hillin började 1985, och som klubbordförande var hon bland de sista att sluta, i december 2011. Numera arbetar hon på Region Gävleborgs personalavdelning.

– Jag har lämnat den tiden bakom mig. Men för ett par veckor sedan slog det mig, nu är det tio år sedan. Jag var ute med ett par före detta kollegor från Ericsson häromveckan och vi sa att kamratskapet som vi hade där, jag tror aldrig att jag får uppleva det igen.

Actic, Byggnadsautomation, Dome, Fastpartner, Gavlegårdarna, Hermods, Samhall, Setra, Wolfparts

I kontorshotellet:

PCM AB, Saint-Gobain Sweden AB, Expertum consulting AB, Navamedic Medtech, JB logistics AB, MD Dahlén transport AB, Boxx ekonomi AB, Core rehab Nordlöw AB, Jotib AB, AB Taktik Sweden, Digitalspecialisten Sweden AB, Masentia A/S, Matia, Min verksamhet AB, RGS 90 Sverige AB, Matla bygg- och projektledning, P&W of Sweden invest AB