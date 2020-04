LISTA: Omöjliga uppdraget – vi rankar Brynäs bästa genom decennierna: "00-talet enda guldlösa decenniet"

DEL 1: "60-talet var startskottet för dynastin"

2000-talets drömfemma

2000-2009: Antal SM-guld, noll.

Målvakt

Jacob Markström

Fick sitt genombrott våren 2008, när han som nybliven 18-åring räddade Brynäs existens i högsta serien. Det såg riktigt illa ut i kvalserien när målvaktstränaren Pecka Alcén bönade och bad Leif Boork att – "Vi måste spela pojken".

Sagt och gjort. "Markan" kom in och spelade de fyra sista matcherna, främst minns vi såklart den hållna nollan (3–0) mot Leksand i näst sista omgången inför ett kokande Läkerol Arena. Utan den insatsen hade Brynäs åkt ur. Markström spelade vidare i ytterligare två säsonger och tog laget till slutspel både våren 09 och 10 innan NHL-karriären tog vid. Är nu efter tio år där borta en av ligans toppmålvakter. Har också ett VM-guld från 2013 på meritlistan.

Backar

Tommy Sjödin

Evighetsmaskinen, den givna kaptenen, kom till Brynäs från Timrå redan i mitten på 1980-talet. Stod på toppen av karriären 1992 då han vann VM-guld, spelade OS och vann guldpucken som Sveriges bästa hockeyspelare. Blev därefter proffs och missade typiskt nog såväl guldet 93 som 99. Han återvände nämligen som 34-åring hösten 1999 och spelade i nästan tio år till. Men Sjödda fick aldrig uppleva några stora framgångar med Brynäs, däremot kämpade han sig igenom tre kvalserier 2003, 05 och 08. Efter den sista slutade han 42 år gammal och totalt 15 säsonger i bagaget. Blev sedan tränare.

Marko Tuulola

Av alla finländare som spelat i Brynäs genom åren finns det såklart de som varit mer framträdande än andra. I skarven mellan 90 och 00-talen var Marko Tuulola en av de allra vassaste backar som Brynäs haft.

Han kom guldsäsongen 1998/99 och lämnade tre år senare. Guld, semifinal och kvartsfinal blev det för Brynäs under hans tre säsonger. I mitten av 00-talet, 2004/05 var det lockout i NHL och världsstjärnorna flockades i elitserien. Världsbacken Kimmo Timonen spelade tio matcher i Brynäs. Men längre än så ska man ha spelat för att platsa här. Och pratar vi duktiga finska backar glömmer vi inte heller finsnickaren Juuso Hietanen mellan 2007-10.

Men det är Tuulola som ska ha denna plats. Det är många som önskade att han stannat kvar längre i Brynäslaget.

Forwards

Andreas Dackell

Fick sitt stora genombrott när han som 20-åring avgjorde SM-finalen mot Luleå redan 1993. Vann också OS-guld året efter i Lillehammer innan en lång och fin NHL-karriär i Ottawa och Montreal tog vid 1996.

Att "Dacke" skulle komma hem en dag var det ingen tvekan om, och lockout-året 04/05 blev en lämplig tidpunkt. Förvisso kvalspel både då och tre år senare men Dackell var supernyttig och med sin rutin en stor anledning till att Brynäs klarade sig igenom den svåra tiden. Krigade sedan vidare och belöningen kom 2012, då han (förvisso skadad och inte spelade) fick sluta cirkeln och åter höja SM-bucklan. Totalt blev det 14 säsonger och 615 matcher för Dackell som har sin vepa i taket.

Nicklas Bäckström

Ja, vad ska man säga om denna superstjärna? Av alla stora spelare som Brynäs plockat fram genom åren är "Bäckis" den allra bästa. Fick känna på hetluften redan i oktober 2004, nån månad innan sin 17-årsdag, och då mot NHL-stjärnor som spelade i elitserien. En försmak såklart inför det som komma skulle.

Var ytterst nära att nästan på egen hand ta Brynäs till semifinal våren 2007, men Brynäs föll i sjunde avgörande borta mot HV71. Vann VM-guld året innan som 18-åring och draftades som nummer 4 av Washington där han gjort 13 säsonger (Stanley cup-titel 2018) och har minst fem år kvar i USA, innan han kanske, kanske kommer hem igen.

Mads Hansen

Det vimlade av spelarnamn under de tuffa åren en bit in på 2000-talet. Men en som bestod från det att han kom 2006 till dess att han lämnade 2013 var den sympatiske norske gutten Mads Hansen (oj, så vi unnar honom guldet 2012). Center han också, som Bäckis, men vi vill lyfta fram de spelare som varit bäst eller betytt mest för Brynäs under respektive årtionde. Givetvis finns det namn som Pavel Brendl som sköt totalt 40 mål (!) sin enda säsong 2007/08 att välja ur högen, eller varför inte Micke Lind som också var en profil när han återvände. Men lojale trotjänaren Mads Hansen får spela box play med Dackell i den här uppställningen också...

Tränare

Leif Boork

När Roger Melin fått ut det han kunde i Brynäs blev de följande åren varken hackat eller malet på tränarsidan. Det var nödlösningar både här och där som fick kliva in och täcka upp när namn som Esko Nokelainen och Tomas Jonsson inte fick det att fungera. Då bestämde sig sportchefen Micke Sundlöv att agera och plocka in ett kontroversiellt namn i båset. Leif Boork anslöt inför säsongen 2005/06 och det hände grejer. Han gjorde sig av med spelare han inte gillade, lyfte in talanger och experimenterade med en 30-mannatrupp 2007/08. Det blev också Boorks fall när han efter två inledande storsegrar mot Luleå och Linköping ställde över de som varit bäst. Gnisslet hade börjat och i oktober fick han sparken.

Men på våren hände något som knappast hänt förr eller kommer göra det igen, inför kvalserien ringde Sundlöv upp Boork och bad att han skulle komma tillbaka. "Jag förstår varför du ringer, jag har väntat på det", sa Boorken och tackade ja – och räddade kvar Brynäs.

