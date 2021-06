LISTA: Så bra är årets låtar – ris och ros till 18 lokala akter

Clara Mae - Not Sad Anymore (18 juni) (Gävle) (3 av 5)

Refrängen till Gästriklands internationellt största popstjärnas låt påminner om Imagine Dragons "On Top Of The World" från 2013. I alla fall i början av refrängen. Annars känns Clara Hagmans fraseringar och stil igen, även i texten som handlar om precis vad titeln antyder: ett uppbrott från ett förhållande vilket lyssnaren förstår i första frasen. Hon har använt mer organiska instrument än vanligt: som akustisk gitarr och piano. Det är dock fortfarande modern pop det handlar om, med de tillhörande triol-fraseringarna, ni vet lite så där som modern rap låter. Kanske är det ett sommargrepp, många sommarhits har ju just akustisk gitarr, men även om det når ut föredrar jag nog Clara Mae i en åtminstone lite mer renodlat elektronisk kostym, om än detta inte är en dålig låt på något sätt. Hon släppte tidigare i år även covern "Någon annan" som faller mig desto mer i smaken. Körd genom ett 80-talsfilter med den klassiska DX7-synthen, i en stil som påminner lite om Frickys "Kär pt. 2". Det är dock engelska som Clara Mae fortsatt kommer att jobba med och jag ser fram emot var hennes nya mognare sound tar vägen.

Julia Viktoria - Galen (11 juni) (Sandviken) (4 av 5)

Den här gången har Sandvikentjejen tagit hjälp av en rad kända namn bakom hits till Melodifestivalen. Och det hörs. Den här sätter sig direkt. Gillar även singelomslaget som skvallrar om en eventuellt lite farligare Julia Viktoria. Att hon låter extremt mycket som Molly Sandén är svårt att komma i från, men hennes röst är hesare och det är ju coolt.

Under året har artisten även kommit ut med låten "Kalla kårar" som är mer av en powerballad, och även den har hög hitfaktor. I texten går det att ana att något tråkigt har inträffat i en taxi för ett år sedan lite drygt. Mamma och pappa adresseras. Var det Julia Viktoria som föll illa? Eller någon annan? Är det verklighetstroget? Varför kunde hon inte andas? Att jag ens ställer de här frågorna visar att storytellingknepet fungerat.

Ute finns dessutom akustiska versioner på svenska och engelska av hitlåten "Främling" från i fjol, som jag då satte högst upp på den lokala hitlistan.

Baron Bane - Fire Play (Tony Senghore Remix) (1 av 5)

Senghore är en lokal dansmusiklegend, men den här blandningen av någon slags 90-talsrave och edm med en autotune-förvanskad Ida Long gör en bara sjösjuk. Ser efter lyssningen att remixen är gjord 2004 - det kanske förklarar någonting? Det har även släppts en remix av Slim Vic lagom till detta femårsjubileum av albumet "III".

Lisa Peterson - Darkness Falling (Sandviken) (3,5 av 5)

Amanda Örtenhag har en väldigt behaglig röst, det håller nog de flesta med om. Hennes varumärke är bland annat att hon är väldigt duktig på att vad jag tror är wailing - men inte på ett Whitney Houston-vis, mer lågmälda men effektiva knorrar, vilket hon visar prov på här i sitt datorspelsalias. Japp, den här artisten är datoranimerad. Det känns märkligt att en sådan kan ha så många faktiskt lyssningsbara låtar - och den här senaste sätter sig. Texten är förvisso fylld av klyschor om fenix som reser sig ur askan och "finns liv, finns hopp", men det kvittar. Det är nog precis så det ska vara i sammanhanget. Stärkande och snäll lätt countryinfluerad pop.

Jessica Bohlin - Hem igen (Gävle) (3 av 5)

Det motorburna temat fortsätter även på Jessica Bohlins senaste singel. Tanken med många av låtarna verkar vara att de ska passa att slänga på ute på vägen och genom det få en förhöjd frihetskänsla. Fungerar det? Jag tror det, även om jag bara testat att promenera till. Refrängen sätter sig, även om jag inte kan minnas den dagen efter direkt. Paketeringen med cowboyhatt och "girl next door"-look känns helt rätt.

Den allvarsamma leken - Länge nog (3,5 av 5)

Den bästa av Sandvikengruppens hittills tre singlar. Röjigare och rockigare än tidigare. Får en känsla av Incka Ullén, i hur sångerskan sjunger. Folktillvänd och okonstlad indiepop på svenska. Williams ande har vaknat.

Sabina Jay - Tillbaka (2 av 5)

Stora problemet här är produktionen som känns billig. Trumprogrammering verkar vara lite av en akilleshäl för många nutida artister, vilket hörs även här. Det är synd för Sabina Jay sjunger riktigt bra, souligt och uttrycksfullt. Låtens melodi går att jobba på, kanske renodla en smula. Paketeringen med singelomslaget är snygg men lovar kanske något farligare än slutprodukten. Ser dock fram emot fler spår i framtiden.

Di Leva - Hunger (1 av 5)

"Hjälp". Så skrev Per Gessle om Di Levas band Modern Art när han vikarierade på GD 1981. Tyvärr får jag säga det samma om just den senaste singeln som är makalöst mjäkig. Vilket dock inte verkar vara ett problem i och för sig, för just den här sången ser ut att ha nått ut till många fler än många andra av Di Levas alster i modern tid. Texten har dock sina poänger, men i slutändan är det helheten och hitfaktorn som är viktigast. Nä, jag gillade fjolårets lätt housepiano-baserade "Faller" bättre, ur en Di Leva på 20-talet-synpunkt.

Lina Moore - Hollywood Stars (Gävle) (2 av 5)

Ribban lades högt direkt när vi träffade Lina Moore: låter som Lana del Rey, sjunger som Ariana Grande. Jag kan hålla med om att hennes r&b-röst håller hög klass. Sedan att låta som Lana del Rey, är desto svårare. Klarar överhuvudtaget någon av det? Hursom. Den här låten är lite för lång för att vara en självklar hit, men det finns nog också en tanke bakom det: att detta ska vara mer indie. Begreppet i dag betyder mycket mer än kritvit slamrig gitarrpop. Snarare verkar det handla mer om en slags eklektisk blandning av alla möjliga genrer där friheten är väldigt stor och överskridande.

Trummorna i den här låten är uppenbart programmerade och lite väl stela. De låter som "riktiga trummor" och det finns väl en idé med det - hade de låtit r&b hade det ju blivit, typ r&b. Lite mer dynamik hade inte skadat, nu flyter det på i ungefär samma lunk i fem minuter. Men med detta sagt ska det bli kul att höra mer framöver från denna artist. Och det visuella, koncept och så vidare har hon ju redan koll på.

Nea Linnix - Insomniac (3 av 5)

Italodisco är min huvudgenre och därför så klart kuriöst att en låt som explicit hämtat inspiration från densamma släpps i Gävle och dessutom är gjord av personer kring i sammanhanget blygsamma 30-strecket. Sångerskan är så ung som 18 år och ville egentligen göra r&b. Sådana paradoxer kan ju resultera i något riktigt intressant. Slingan (eller om det möjligtvis kallas hooken) i låten är onekligen väldigt slagkraftig, men det programmerade trumkompet är alldeles för stelt. Här behövs minst fyra remixer så tror jag "Insomniac" kan lyfta betänkligt. Kanske plocka in Maneten och Lamour-ligan? Och videon är det definitivt inget fel på heller.

Majken Hallbygård - Lights On Me (Gävle) (3 av 5)

Fastnar främst för "b-sidan" till denna dubbelsingel: "My Last Try". En powerballad som väcker en hel del hopp i bröstet. Återigen är det lokala Demofabriken som varit inblandat.

Solen - Fjärran stränder (Gävle/Storvik) (5 av 5)

Min första ordentliga lyssning av Solens senaste singel får mig att inse att jag nog inte är den enda som har saknat bandet. Någon kanske säger nödrim - jag säger genialt stilgrepp. Sound- och låtskrivarmässigt är det också full pott. Alternativ 90-talsrock som ändå känns modern - och som sätter sig omedelbart. Denna och singeln innan ökar förväntningarna kraftigt på albumet som ska följa upp "Känslor säljer/miljonär" från 2017. Succé gissar jag att det blir - och förhoppningsvis en ännu större publik som kombon så väl förtjänar.

Tricky Smile - Nightmares (Gävle) (2 av 5)

Tricky Smiles ep för tankarna till samlingsskivor från fritidsgårdar utgivna tidigt 00-tal. Dock spelar de lite för bra för det, det ska sägas, men det är ändå inte hundraprocentigt tajt. Stilen är någon slags korsning av punkrock, hård rock och kanske en gnutta grunge. Sångerskan håller tonen och har attityd, men tyvärr tror jag gruppen får svårt att svinga sig i konkurrensen. Dock kan det säkert funka live och jodå, "Fight me, bitch" har ändå något lovande. Textraden om att få rivalen att känna sig som "trash" tar jag med mig.

Boogart - Lev som du lär (Gävle) (4 av 5)

Den främsta anledningen att jag "på äldre dar" har fått ett gott öga till Boogart är att gruppen trots att den klassas som ett dansband, gör väldigt smart 80-talspop. Modestys ande skiner verkligen i genom på de lite mer melankoliska och bitterljuva spåren, som det här. Pianoslingorna till exempel. Och det där funkriffandet som andas brittisk intellektuell 80-talspop i stil med ABC eller kanske Duran Duran. Boogart låter helt enkelt mer autentiskt 80-tal än alla synthwave-producenter från Sverige tillsammans.

New Mexican Doom Cult - Mark Of Cain (Gävle) (3 av 5)

För dig som gillar tungt och långsamt riffande med ljusa vokaler en smula i Ozzy-stil. Min kunskap i stonerrock sträcker sig i princip till en best-of-cd med Kyuss jag hade i tonåren, lånade ut och aldrig fick tillbaka, så jag är inte bäst skickad att bedöma kvaliteten i jämförelse med annan stoner, men personligen känner jag att mitt behov av genren tillgodoses med goda portioner av de här gitarrtokiga männen.

Fruktansvärld - Solitär misär (4 av 5)

Bra driv i denna tvåtaktsdänga med en smittande refräng och fraser som målar upp effektiva bilder av förtryck. Jag fick faktiskt lära mig av bandet självt att kompet som trumslagarpojken Torbjörn Dahlén spelar inte kallas d-takt vilket snarare är den punktakt som låter "duppla duppla" ungefär. Det var en aha-upplevelse för mig åtminstone, för det innebär att jag har gått runt och sagt fel sedan cirka 1997.

Gadget - C.O.N.T.R.O.L. (4 av 5)

En minut och sexton sekunder där inget onödigt finns. Gadgets mangel har blivit tjockare och köttigare än på "The Great Destroyer" och det låter faktiskt som om det går snabbare till och med. En split-ep med Retaliation i 300 ex är redan slutsåld enligt bandets Bandcamp-sida. 21 juni är officiellt släppdatum. På splitten medverkar även de yngre arvtagarna i Gävlegruppen Prescriptiondeath som ju också släppte ett fullängdsalbum i december: "Suffering Totality".

Linus Lindquist - Vemod (ep) (3 av 5)

Gävlebon Linus Lundquist är född 1990 och mer känd som hockeyspelare än artist. Nu har han plockat upp gitarren och bestämt sig för att göra sin röst hörd med singersongwritermusik i stil med Lars Winnerbäck fast en ännu hesare och mörkare röst, som snarare för tankarna till Lundell. Min första tanke är att fördomsprofilen inte bådar gott, när idrottare gör musik tenderar det ofta att bli av det "roliga" slaget men inte här.

Det inledande titelspåret har helt klart sina poänger. Först och främst är texten väldigt lokal. Linus sitter där på ena sidan av Gavleån och undrar vem som håller exet på Söder varm nuförtiden. I en annan låt åker han tåg och reflekterar över vad han ser genom fönstret. Det är en ganska svår typ av lyrik att framföra på ett trovärdigt sätt, och som inte alla hade klarat av att få fram som Lindquist faktiskt. Resultatet är sympatisk och värt att notera att till exempel Henrik Moreborg varit med bakom spakarna. Demofabriken som har bistått med släppet har även precis skapat Fabriken där kreativa lokala förmågor möts.

Värt att nämna på sportspåret är också boxaren Emil Harryssons singel "För dig" med Metin och Louis som jag tycker gör anspråk på att vara årets sommarplåga härifrån. Några veckor efter släpp, är den uppe i imponerande 50 000 spelningar plus!

* Lyssna på artisterna som bor i Gästrikland och har släppt musik i år i denna Spotifylista.