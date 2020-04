Lista: Så här kan du som är 70plus träna hemma: "Särskilt viktigt för äldre att behålla konditionen"

En 70plus-läsare hörde av sig till tidningen. En aktiv senior som i vanliga fall brukar träna på gym och simma i badhuset flera gånger i veckan. Nu har hon tvingats att sluta på grund av coronaviruset. Hon var bekymrad över hur hon ska kunna fortsätta hålla sig i form. Särskilt eftersom det är svårare för äldre människor att återfå förlorad kondition. Många människor befinner sig i samma situation, därför har vi listat några enkla tips på träning hemma för äldre.

Enkelt att träna hemma. Du kan träna hemma och använda kroppen som vikt. Enkla träningsredskap kan vara gummiband eller hantlar eller bara en vanlig stol. Ett lämpligt träningspass kan vara mellan 15 och 30 minuter.

Så här kan du träna lårmusklerna. Sätt dig på en stol. Res dig från stolen utan att hålla i dig. Stanna till i rörelsen med lätt böjda knän för att öka belastningen i låren. Öka belastningen genom att sträcka upp armarna i luften innan du börjar resa dig upp.

Så här kan du träna ben och mage. Stå vid ett bord och håll i dig. Lyft det ena benet. Böj långsamt det ben som du står på. Böj inte för långt, bara så att du känner att du orkar upp igen. Räta försiktigt upp dig till stående. Håll magmusklerna spända under hela övningen.

Du som har höft eller knäproblem. Böj båda benen så att du niger. Stå vid ett bord eller ställ en stol bakom dig så att det känns säkrare.

Du kan också träna sittande. Sitt på en stol, håll i sitsen med båda händerna. Lyft upp ett ben i taget i ett lugnt och kontrollerat tempo. Tänk på att hålla magmusklerna spända.

Styrketräning för armar och mage. Ställ dig ungefär en halvmeter från en vägg. Håll armarna utsträckta mot väggen. Gör armhävningar mot väggen. Luta dig långsamt in mot väggen och försök att hålla armbågarna under händerna. Tryck dig lugnt tillbaka. Håll magmusklerna spända under övningen.

Träna balansen. God balans i kombination med muskelstyrka är ett bra skydd mot fallolyckor. Träna gärna till din egen favoritmusik. Stå på ett ben. Dra samtidigt upp ditt andra knä mot midjan. Låt ditt knä sjunka ner långsamt utan att sätta ner foten i marken. Upprepa ett par gånger och fortsätt med andra benet.

Hitta tillfällen i vardagen. Det finns många tillfällen i vardagen där man är fysiskt aktiv. Som att gå en promenad, hänga tvätt eller städa.

Skapa nya vanor. Försök skapa nya vanor som man trivs med själv. Som att gå i trapporna istället för att ta hissen, ta en kort promenad eller göra några övningar före frukost. Man kan också träna liggande i sängen genom att lyfta, böja och sträcka olika kroppsdelar.

Bestäm tid och plats. När du skapar dig en vana kan det vara bra att bestämma tid och plats för när du tränar eller är fysiskt aktiv. Till exempel varje dag före frukost i tio minuter.

Spela din favoritmusik. Det blir roligare om du spelar din favoritmusik medan du tränar. Två eller tre låtar brukar vara lagom för träning i tio minuter.

Det är aldrig för sent att börja. Det spelar ingen roll hur gammal du är när du börjar träna. Du som är i 80-årsåldern kan öka din kondition och muskelstyrka med mellan 50 och 100 procent.

Tipsen är hämtade från Vårdguidens hemsida.

Läs mer på 1117.se under Liv&Hälsa/Träning och fysisk hälsa/att hålla sig i form som senior