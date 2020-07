Pengarna har strömmat in till Brynäs IF och under tisdagen var målet på två miljoner kronor uppnått.

På onsdagsförmiddagen kallade klubben därför till presskonferens. "En högst lyckad finansiering har gett Brynäs IF möjlighet att agera på spelarmarknaden", skriver klubben på sin hemsida.

Allt talar för att Brynäs kommer att presentera Patrik Berglund och Simon Bertilsson.

TV: Se hela presskonferensen från Monitor ERP Arena – med intervjuer och analyser efteråt.