Liveversionen av "Värvet" med Uje Brandelius på Gävle Teater ställs in

Många arrangörer ställer nu in evenemang. På Gävle Teater, som inte tar in mer än 420 i publiken, kommer föreställningar ändå att hållas såvida artisten själv inte ställer in. Vilket nu har skett. Så här skriver producentbolaget bakom "Värvet runt":

"Under rådande situation med Coronavirusets spridning har vi beslutat att flytta fram arrangemanget Värvet Runt, med Kristoffer Triumf och Uje Brandelius, som skulle ägt rum ikväll på Gävle Teater. Det känns helt enkelt bättre på alla sätt att komma tillbaka till Gävle efter sommaren med positiv kraft när vi förhoppningsvis lagt rådande tillstånd bakom oss. Nytt datum i september eller oktober kommer snart. Köpta biljetter kommer att gälla till det nya datumet.”

I nuläget kommer dock "Ta det som en man" med Hampus Nessvold och Ulf Ivarssons solokonsert att genomföras som planerat.

På Gävle Konserthus kommer "Men Gud!" med Magnus Betnér och konserten med Smith and Tell genomföras med en begränsning om 500 deltagare. Konserten med Bo Kaspers orkester på söndag var fullbokad och har delats upp i två, en på den ursprungliga tiden 19.30, andra halvan på det nyinsatta klockslaget 16.30.

