Dyrt att värma upp huset i vinterkylan - här är tipset som sänker elräkningen direkt: "Man ser effekten på en gång"

Alla som själva betalar för sin uppvärmning bör skaffa en luftvärmepump. Det menar Anders Vestlund på Elon. Och han har nog alldeles rätt. Få investeringar betalar sig själva på så kort tid. – Den främsta anledningen till att skaffa en luftvärmepump är att minska sina uppvärmningskostnader. Det finns ingenting du kan investera i ditt hem som ger så snabb återbetalning. Idag är en bra luftvärmepump väldigt prisvärd och med möjligheten att samtidigt utnyttja ROT-avdraget blir installationen också billig. De flesta tjänar in hela investeringen på två år, säger Anders.

Planlösning spelar roll

En luftvärmepump är ett komplement till befintligt värmesystem och allra bäst effekt får den som har en öppen planlösning, eftersom det handlar om att få luften att cirkulera. – Var pumpen ska placeras beror på hur huset ser ut. Våra certifierade installatörer kommer att rekommendera den bästa placeringen för just ditt hus. En luftvärmepump måste enligt lag installeras av ett kylcertifierat företag och installatörer med personligt kylcertifikat, berättar Anders.

Måste klara vårt nordiska klimat

Granskar man marknaden så inser man snabbt att det finns det en mängd olika luftvärmepumpar att välja på och som konsument kan det vara nästan omöjligt att avgöra om en viss luftvärmepump är anpassad för vårt nordiska klimat, vilket är ett krav man som kund måste kunna ställa. – Alla våra pumpar är givetvis det, men det finns tyvärr många varianter man kan få tag på som inte alls är anpassade för vårt nordiska klimat, säger Anders.

Så fungerar en luftvärmepump

En luftvärmepump består av en inomhusdel och en utedel. Förenklat kan man säga att utedelen utvinner värme ur uteluften och överför värmen till inomhusdelen som värmer och cirkulerar inneluften. – Den stora skillnaden ser du när räkningen för uppvärmningen kommer, så man ser ser effekten med en gång. Dessutom får du bättre luftcirkulation i hemmet och en följdeffekt av det är att många upplever att golven blir varmare. Luftvärmepumparna har även filtreringssystem som renar luften, så det gör också skillnad för luftkvaliteten inne, säger Anders.

Fungerar som AC på sommaren

En fördel till är att man kan använda sin värmepump som AC under heta sommardagar. Många tror att det är väldigt kostsamt att använda AC i hemmet, men Anders berättar att det inte behöver vara så dyrt. – Under en normal sommarsäsong så är det kanske några hundra kronor i elkostnad som det handlar om. Och under sommaren när man kanske sover lite mindre så är det ju en komfortfråga att unna sig själv att sova bra. Du kan även på de flesta modeller ställa in en timer så du har en bra temperatur när du ska gå och lägga dig, säger Anders.

Styr din luftvärmepump från mobilen

Elon har luftvärmepumpar med styrning via SMS eller wifi, som låter dig övervaka och styra din värmepump från mobilen. – Väldigt praktiskt för att till exempel se till att fritidshuset har en behaglig temperatur när du anländer, säger Anders.

Olika typer av luftvärmepumpar

Elon hjälper sina kunder att göra ett behovsanpassat val. Det handlar om att välja rätt modell beroende på husets storlek och planlösning samt var i huset luftvärmepumpen ska installeras. – Det finns många olika varianter och även golvmodeller som ser ut ungefär som ett element. I vissa lägen kan en sådan passa bättre in i innemiljön. Vi har även modeller med låg inomhusdel som går att sätta över en dörröppning exempelvis, berättar Anders.

Bra ventilation är viktig

Öppen planlösning är bra och en god ventilation är också viktigt, både för att få ett bra inomhusklimat och för att göra luftvärmepumpen så effektiv som möjligt. – Har du ett hus med övervåning så är det viktigt att ha bra frånluft uppe så att du får med den varma luften upp, säger Anders.

Anders berättar att han under åren fått väldigt positiv respons från många kunder som installerat en luftvärmepump. – Kunden blir förvånad över vilken stor skillnad det blev. Främst ekonomiskt men också att man nu upplever ett bättre klimat tack vare ökad cirkulation och dessutom att pumpens filter har gjort luften renare, berättar Anders.

När ska man installera?

– Vi installerar året runt, men det blir alltid ett större tryck under hösten. Många inser i oktober-november att det blir vinter och kallt även i år och av den anledningen kan det vara bättre att installera till exempel under sommaren, så att man är förberedd när kylan kommer. Dessutom så kan värmepumpen i många fall klara 100% av uppvärmningen under vår och höst, säger Anders.

Utnyttja ROT-avdraget och Elons finansiering

Med ROT-avdraget blir installationskostnaden 30 % lägre. Elon erbjuder dessutom olika finansieringslösningar, så kunden kan välja hur och när man vill betala. – Vill man så kan man installera pumpen nu och börja betala den i höst genom våra förmånliga finansieringslösningar, säger Anders.

