Lokala fotbollsklubbarna om coronaläget: "Den som vet hur man gör en helt säker träning får gärna höra av sig till mig"

Jonas Andersson - Gefle IF Dam - Division 1 Norra Svealand, dam

Hur ser ni på situationen?

– Det är klart att det är jobbigt men samtidigt är det ingenting vi kan göra något åt, vi får acceptera situationen som den är och göra så gott det går. Men det är klart att det är frustrerande och jag tror att alla branscher känner det.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Rent fotbollsmässigt kan vi bedriva det nästan som normalt utan det är mer runt omkring som det har blivit mer extrema åtgärder. Vi är inte inomhus, byter inte om i omklädningsrummen utan alla gör sådant hemma istället. På träningarna har vi inte ändrat på speciellt mycket utan vi kör på ungefär som vanligt. Det som är ett problem såklart är att vi inte får de facit på det vi tränar på som vi annars hade fått om vi hade spelat träningsmatcher.

Hur ser spelarna på det?

– Jag tycker inte att det märks någon större frustration hos spelarna utan de är bra införstådda i hur situationen är. Det är väl mer att de frågar om hur det kommer att bli men vi vet i princip lika lite som dom så vi får se från vecka till vecka. Det rullar på ganska bra ändå under omständigheterna. Ett stort plus är att vi får vara på Gavlevallen och träna nu vilket vi inte kunde ett tag.

Hur ser ni på framtiden?

– Det är bara att fortsätta vara noggrann. Vi är en del i att få stopp på pandemin precis som alla andra. Det är självklart lika ovisst för oss som för alla andra men vi får fortsätta följa de direktiv vi får. Vi kommer att försöka förbereda oss inför seriestarten så bra vi kan, oavsett när det blir. Det är ingen som vet någonting helt säkert så det är upp till oss att bara jobba på.

Niklas Spångberg - Sandvikens IF Dam - Division 1 Norra Svealand, dam

Hur ser ni på situationen?

– Det är klart att det är tråkigt att det är som det är och att vi inte kan förbereda oss som vi är vana med. Men i det här fallet måste vi självklart titta på allas säkerhet så att vi är med och bidrar till det och följer det som gäller. Tittar vi rent fotbollsmässigt är det självklart oerhört trist i och med alla träningsmatcher som ställs in och så vidare. Det gör det svårt för oss att få ett kvitto på det vi tränar på, vad som funkar, vad som inte funkar och så.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Först och främst, har någon spelare eller ledare minsta symptom så får man inte komma till träningen. Vi ser till att komma till planen ombytta och klara bara någon minut innan det är dags. Vi lämnar grejerna utanför, använder inte omklädningsrummen och sen när vi är klara så åker vi hem direkt. Vi följer helt enkelt de restriktionerna som finns.

Hur ser spelarna på det?

– Jag tycker att de har gjort det bra. Det är klart att dom också vill spela matcher men då har vi fått träna mer istället. Än så länge är motivationen hög och vi tränar som vi vill och har bestämt. Sen så måste vi förbereda oss på att säsongen kanske inte drar igång i april. Vi är hela tiden förberedda på att det kan bli förskjutet. Men än så länge är motivationen hög och det förtjänar spelarna en stor eloge för.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi vill helst ha en dubbelserie rakt igenom. Att spela en enkelserie med så få matcher kan bli ganska vanskligt. Kan man göra det på ett bra sätt och spela en dubbelserie hade det varit bra med ett kortare uppehåll under säsongen. Om serien förlängs från oktober till november hade det funkat för oss. Sen finns det lag här i närområdet som exempelvis Gefle IF och Skutskär vilket inte är så långa resor så om det läggs in en extra match i veckan fungerar det för oss. Det kanske är svårt att genomföra men jag tror att alla vill hitta en lösning på att få en dubbelserie.

Marcus Larsson - Skutskärs IF - Division 1 Norra Svealand, dam

Hur ser ni på situationen?

– Det är klart att det är tråkigt när vissa får spela och andra inte, men samtidigt har inte vi det som jobb att spela fotboll om man ser det på det sättet. Vi försöker träna på så gott som vi kan. Det blir mycket teknisk och individuell träning, det är inte som att vi går och kramas direkt. Men det är oerhört viktigt att vi kan träna, speciellt för oss som nykomlingar med ambitionen att hålla oss kvar. Sen så vill vi ju såklart att det helst blir en dubbelserie, det blir inte sportsligt rättvist om vi ska köra en enkelserie som vissa lag har varit inne på. Om det innebär att vi måste skjuta på serien för att få till den lösningen är det något som vi är öppna för.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Vi tränar i princip som vanligt fast med vissa små ändringar. Om vi kör teknik försöker vi ha bollen på marken istället för att hålla på med inlägg och nicka en svettig boll, det är lite sådana småjusteringar. Vi spelar ett stort spel såklart men försöker jobba med saker där spelare inte kommer i kontakt med varandra, vissa löpmönster och så vidare som är mer individuellt. Vi byter inte om tillsammans utan spelarna kommer redan ombytta till träningen och alla lagmöten tar vi ute på planen där vi kan hålla distans.

Hur ser spelarna på det?

– Alla spelare är väldigt införstådda med situationen och vet att det är lika för alla lag. Vi har en ung medelålder i truppen och de flesta är bara glada att vi får komma och träna. Det är ingen frustration vad jag ser och vi tränar fem gånger i veckan så spelarna får komma iväg och göra det dom tycker är roligt.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi kommer att träna på som vi har gjort men jag känner att vi ligger lite efter andra lag fotbollsmässigt då vi inte kunnat köra lika mycket bollpass som andra. Det har istället blivit mycket fyspass för oss sedan vi drog igång i januari, men de passen går att köra individuellt vilket såklart är positivt. Vår ambition som nykomling är såklart att hålla oss kvar i serien, så de extra fyspassen kanske kommer hjälpa oss.

Eldar Abdulic - SAIK FK - Division 2 Norra Svealand, herr

Hur ser ni på situationen?

– Vi försöker att zoona ut och inte bara se det som att vår verksamhet är det viktigaste. Vi gör allt vi kan för att både kunna träna men också hålla kunna hålla oss till de riktlinjer som finns. Det är klart att det känns när vi inte kan spela matcher och så vidare men det får vi helt enkelt leva med. Vi får träna och vi är nöjda och glada med det.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Det första är såklart att om någon visar symptom så stannar de hemma. Vi håller distans på träningarna och spelarna kommer ombytta och klara när det är dags så att vi inte delar omklädningsrum. Vi tränar enbart utomhus och följer de restriktionerna som finns. Dessutom är vi väldigt noggranna med att inte blanda vattenflaskor eller låna västar och kläder av varandra. Men i övrigt har vi kunnat köra på ungefär som vanligt, det har inte varit så mycket konstigheter med det.

Hur ser spelarna på det?

– Helt ärligt har jag inte märkt av någon frustration. Det är klart att spelarna frågar om vi får spela matcher och så vidare men det är bara normalt. Det har varit bra fokus på träningarna och jag tycker att gruppen förtjänar en stor eloge för det. Vi har många spelare som spelade högre upp förra säsongen där inte samma restriktioner gäller så det är en omställning för dom. Jag tycker att alla spelare har visat en oerhört bra mental styrka och det har jag berömt killarna för.

Hur ser ni på framtiden?

– Det är svårt att veta då det kommer nya riktlinjer nästan hela tiden. Man får ha tålamod och försöka ta en dag i taget. Min förhoppning är att vi kommer få spela en full serie, om den blir komprimerad eller förlängd spelar inte så stor roll men att det blir dubbelmöten så som det är tänkt.

Lennart Sundin - Forsbacka IK - Division 3 Södra Norrland, herr

Hur ser ni på situationen?

– Det gäller att vi försöker hålla modet uppe. Vi får vara glada och tacksamma för att vi får träna och försöka se det positivt, men det är klart att det är en stor ovisshet. Sen så är det lika för alla lag så det är bara att gilla läget. Det blir såklart svårt och frustrerande när vi inte kan möta andra lag och jobba på de taktiska bitarna. Lite så ser vi på situationen.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– I och med att vi kan träna utomhus kan vi köra på ungefär som vanligt med det undantaget att vi försöker undvika kontaktsituationer så gott vi kan. Vi kommer ombytta till träningen, undviker att stå i stora grupper och försöker sprida ut oss. Men vi tränar i princip vanlig fotboll och följer de restriktionerna som fotbollsförbundet har sagt att vi ska följa.

Hur ser spelarna på det?

– Det märks såklart en viss frustration hos spelarna, de är ju sugna på att kunna få mäta sig med andra lag. Alla lag tränar ju så det är klart att vi vill spela matcher för att se hur vi ligger till i utvecklingen. Det blir svårt att försöka bygga en spelidé och jobba på hur vi uppträder när vi inte får spela. Men vi försöker se det positivt och hjälper varandra hela tiden.

Hur ser ni på framtiden?

– Det är självklart svårt att säga. Vi är nykomlingar i division 3 och när vi inte får spela träningsmatcher är det svårt för oss att veta vad det innebär att spela mot det motståndet. Just nu tränar vi tre gånger i veckan men det är med förutsättningen att serien drar igång i början av april. Visar det sig att vi får skjuta på det så kanske vi får slå av på takten och lägga om så att spelarna orkar med det både fysiskt och mentalt.

Daniel Sjöberg - Strömsbergs IF - Division 3 Södra Norrland, herr

Hur ser ni på situationen?

– Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka helt ärligt. Det påverkar såklart alla men det är lite olika för olika föreningar med vilka träningsmöjligheter man har, men det är bara att köpa läget. Självklart vill vi kunna träna och kunna umgås i laget som man har gjort innan men vi har fått anpassa oss. Det som är väldigt synd är att det har varit svårt för de nya spelarna att komma in i gruppen. Vi har varit igång med träning sedan i januari men hela gruppen kunde först träffas i slutet på februari.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Vi har dessvärre inte samma förmåner som vissa andra seriekollegor som kan träna på uppvärmda konstgräsplaner. På vår anläggning har vi endast en gräsplan och den har vi inte kunnat vara på med tanke på vädret. Killarna har fått springa en hel del på vår gamla grusplan i snön. Sen har vi en ganska stor trupp så vi har delat upp så att laget kör tre pass i veckan, men för oss ledare har det blivit sex pass i veckan. Så det har blivit långa dagar, speciellt för oss som har ett heltidsjobb utanför fotbollen. Utöver det använder vi inte omklädningsrummen utan kommer ombytta till träningarna och försöker hålla distans där i den mån det går.

Hur ser spelarna på det?

– Det är klart de tycker att det är trist. Om till och med tränarna tycker det börjar bli trist med fys så är det bra mycket värre för spelarna. Men de har krigat på oerhört bra och det har inte varit något gnäll alls. De är medvetna om att vi måste göra jobbet ändå och om vi inte kan vara på en fotbollsplan får vi göra det på annat vis. Det är en lättnad att vi fått börja träna på planen igen vilket underlättar en hel del.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi väntar på svar på vad som händer med serien. Det är ännu inte säkert om det kommer bli en full omgång eller enkelserie så vi får helt enkelt se vart vi landar där. Vi tar vecka för vecka och så får vi se vad som händer men det är jättesvårt att veta när och hur vi kommer spela. Självklart kör vi på det som blir men om det går så vill vi gärna köra en full serie, det hade varit det absolut roligaste tycker både vi ledare och spelarna.

Stefan Forsberg - Åbyggeby IK - Division 3 Södra Norrland, herr

Hur ser ni på situationen?

– Hela situationen är extremt tråkig såklart, inte bara fotbollsmässigt. Spelarna vill såklart spela matcher men det får vi inte nu.

Hur jobbar ni för att hantera läget?

– Vi får ju trycka på att vi hoppas att det släpper snart. Det är svårt att motivera spelarna ibland, det blir som att de inte har någonting att se fram emot. Vi kör både fysträningar och träning på planen men det blir en hel del improvisation. Men vi måste vara extremt noga med att alla är friska bara, det är det svåraste. Enligt mig är rekommendationerna ganska halvdana och det hade varit bättre att bestämma att vi antingen stänger ner eller kör på som vanligt. Just nu blir det att vi får köra en form av social distans på träningar vilket blir svårt när det är en närkampssport. Den som vet hur man gör en helt coronasäker träning får gärna höra av sig till mig. Men vi är mest noggranna med att alla är friska och så kör vi sju mot sju på planen, har tagit bort inläggsövningar, kommer ombytta till träningarna och så vidare.

Hur ser spelarna på det?

– Det är svårt med motivationen ibland när vi inte har någonting att se fram emot. Vi hoppas på att det släpper snart.

Hur ser ni på framtiden?

– Spelarna är ju såklart väldigt less på det här då det blir samma som förra året. Det blir en väldigt lång försäsong och folk tappar suget. Alla hade hoppats på att DM skulle starta men det är uppskjutet, serien vet vi ingenting om och så vidare. Det hade varit mycket lättare om man hade haft svar som tränare. Helst så vill vi spela serien som den ska spelas men vi hade varit öppna för att spela en extra match i veckan om serien blir uppskjuten.