Lucia sjöng för de sjuka på Gävle sjukhus: "Betyder jättemycket för barnen"

Barn och sjukhus är två ord som inte passar ihop. Därför kan lucia med hennes tärnor och sång ge barn och föräldrar chansen att släppa fokuset på sjukdomen för en stund och i stället se och höra något fint.

– Det var roligast att de började sjunga. Jag skulle helst vilja vara lucia om jag var med, säger Alice Dahl, 8 år, som genomgår en cellgiftsbehandling.

Trots att hon inte var i skolan och kunde se luciatåget, fick hon ändå se det när hon skulle ta sin medicin på sjukhuset.

– Det betyder jättemycket för barnen, som inte kan vara på sin skola eller dagis, säger sjuksköterskan Anna Flybring som vill minnas att luciatåget varit återkommande sedan hon började på barn- och ungdomssjukvården på Gävle sjukhus.

På avdelningen finns elva vårdplatser för barn som är så pass sjuka att de inte kan åka hem, men många barn kommer också in dagtid för att ta sin medicin.

– Man ser fram emot det varje år när lucia kommer. Det ligger en spänning i luften dagarna innan, säger Anna Flybring.

Hon tror också att det kan vara en erfarenhet för ungdomarna som är med i luciatåget.

– För många som är med kan det vara jobbigt och känslosamt att se sjuka barn. De är modiga på det viset att de utsätter sig för det.

Årets lucia, Ester Wallmo, tycker det blir en speciell upplevelse att vara på Gävle sjukhus.

– Man märker verkligen att de blir tacksamma och glada. De kanske inte är med om jättemycket roligt i vardagen just nu så då blir det roligare när de får se andra saker, säger hon.

Hur var det att sjunga inför barnen?

– Det var jättemysigt och så kul att se alla barnen. De sjöng med i låtarna och gjorde tipp tapp, säger Ester Wallmo, som går i tvåan på Polhem.

Under hela hösten har tärnorna och lucia övat en till två gånger i veckan. Efter besöket på sjukhusets lekterapi väntar 20 uppträdanden till under torsdagen och sedan ytterligare 20 under fredagens luciahögtid.

– Jag tycker det är jättekul att sjunga och att se andra bli glada av att lyssna. Sen tycker jag väldigt mycket om den här traditionen med lucia och julmusik, säger Ester Wallmo om vad som är roligast med lucia.

Efter uppträdandet blev det dags för Alice Dahl att ta sin medicin.

– Jag får lustgas och det lugnar ner mig. Och så tittar jag på mammas telefon. Då går det bra.

Hur är det att komma hit?

– Roligt. Mest pysslar jag. Målar och ritar, spelar trummor och leker doktor, säger Alice.

Hennes mamma Jenni Dahl uppskattade att luciatåget sjöng för barnen.

– Det är jättebra att traditionen håller i sig för alla de som inte tar sig ut och missar skolan.

Gävle Lucia är ett musikaliskt välgörenhetsprojekt som drivs av Lions Club Gävle.