Lyckad after work för Polhemsskolans elever med mycket folk, tapas, dryck och livemusik

Här inne är nämligen hotell- och turismprogrammets treor i full färd med att genomföra årets sista after work, aw, som skett i samarbete med Scandic CH. Röda mattan är utrullad och i dörren välkomnas gästerna av två entrévärdar.

Det är redan fullt med gäster i lobbyn som minglar, trivs och njuter av fantastiska tapas som eleverna själva har lagat med hjälp av deras lärare Jessica Dahlström. I baren står några elever och servar gäster med olika typer av drycker.

Strax för 17.00 tar det lokala bandet ”Oväntat besök” plats på scenen, de underhåller gästerna under kvällen.

Dessa aw är ett mycket uppskattat inslag i elevernas utbildning då de får vara ute i verkligheten och praktisera det de lärt sig i de olika kurserna under sina drygt två år på programmet.

– Aw-kvällarna drivs som ett projekt där de olika kurserna är Ansvarsfull alkoholhantering, Servering 1, Entreprenörskap samt Service och bemötande, berättar Jessica.

Jessica berättar också att programmet i dagarna fått besked om att de beviljats pengar via Erasmus plus UHR, för utomlandspraktik för hela klassen. Den kommer att gå av stapeln under våren 2020, så nu är det bara att börja planera för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna och projektet.