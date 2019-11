M och KD: "Stoppa bygget av ett nytt kulturbildningscenter i Gävle"

Under hösten har Gävles styrande S-, L-, C- och MP-majoritet samlat in synpunkter gällande planerna på ett nytt kultur- och bildningscenter som ska ersätta det nuvarande stadsbiblioteket. 400 miljoner kronor har avsatts till satsningen som ska vara påbörjad före mandatperiodens utgång.

Men nu meddelar Moderaterna och Kristdemokraterna, som sitter i opposition, att de är emot planerna. Istället står de fast vid alliansens tidigare idé om ett nytt bibliotek mellan stadshuset och förvaltningshuset. Det skulle bli 50 miljoner kronor billigare och dessutom öppna upp för en försäljning av den nuvarande biblioteksbyggnaden, skriver de i ett pressutskick.

De pengar som blir över vill de två partierna lägga på att delfinansiera ett nybygge av ett "gymnastikens och kraftsportens hus" på Gavlehov. Byggnaden ska bland annat inrymma de idrottsföreningar som tvingas flytta när kommunen säljer Kraftsportens hus på Sörby Urfjäll.

– Det handlar om att prioritera, det är ju bättre att försöka få igenom två satsningar till priset av en. Exakt hur själva kostnadsbilden blir måste självklart vara tydligt innan kommunen kan gå vidare med detta, men det finns förutsättningar, säger William Elofsson, kommunalråd i opposition för Moderaterna.

Under nästa vecka ska både majoriteten och oppositionen i Gävle presentera sina respektive förslag till kommunbudgetar för 2020 och kommande år.

