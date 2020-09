M-politiker i Ockelbo åtalas för grovt ekobrott – tar time out: "Jag har inte gjort något fel"

– Det är inget som är klart. Det kommer bli rättegång av det här, säger Alexander Olers (M) när tidningen ringer honom.

Enligt Stig Ernsund, förundersökningsledare och kammaråklagare som valt att väcka åtal, ska Alexander Olers uppsåtligen eller av oaktsamhet ha struntat i att bokföra i sitt privata företag.

Detta ska ha pågått i flera års tid och totalt ska han underlåtit att bokföra omkring 3 730 000 kronor.

– Det är så pass mycket i omsättning så därför bedömde jag det som grovt. Men då det rör sig om flera räkenskapsår utgörs åtalet av totalt tre separata bokföringsbrott, säger Stig Ernsund.

Mellan 2012 och 2019 var Alexander Olers ensam majoritetsägare av det egna bolaget Amberloop AB. Bolaget ska främst ha arbetat med konsulttjänster inom arbetsmiljö, vatten och avlopp.

Det är via bolaget som han ska ha åsidosatt de nära fyra miljoner kronorna.

Vi visste inte exakt hur mycket pengar det rörde sig om innan vi fick tillgång till kontoutdraget.

Det misstänkta brottet ska ha upptäckts av konkursförvaltaren när bolaget gick i konkurs 2019. De anmälde den, enligt åtalet, bristande bokföringen till Ekobrottsmyndigheten i Uppsala.

Till en början rubricerades brottet som normalgraden av bokföringsbrott. Men då man under utredningen upptäckte att det rörde sig om flera miljoner kronor ändrades rubriceringen till grovt bokföringsbrott.

– Det händer ibland. Vi visste inte exakt hur mycket pengar det rörde sig om innan vi fick tillgång till kontoutdraget. Och då såg vi. Och, ja, det var rätt mycket mer pengar än vi trott som lämnat kontot, säger Stig Ernsund.

Jag har här på min telefon flera sms och skärmbilder med meddelanden från min revisor som bevis på att hon bokfört åt mig.

Alexander Olers sitter för närvarande som ersättare för M i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Ockelbo. Han är även ledamot i kommunens valnämnd.

Inför valet 2018 var han tredje namn för M i Ockelbo.

Senast i maj ska han ha hoppat in som ersättare för gruppledaren Linus Gunnarsson (M) under ett kommunfullmäktigesammanträde. Samtidigt som han var under utredning av Ekobrottsmyndigheten.

Alexander Olers själv nekar till alla anklagelser. Han menar att det är hans externa revisor – en advokatfirma i Gävle, som skött bokföringen åt honom – som gjort fel.

– Jag har haft en revisor som jag betalat 1 200 till 1 300 kronor i timmen. Om det är något som blivit fel med bokföringen är det de som gjort fel, säger han.

Enligt förundersökningen framgår det att din revisor, en advokatfirma i Gävle, ska ha tackat nej till att utföra uppdrag åt dig då det rådde en "fruktansvärd oordning" på dina papper. Du ska heller inte ha kontaktat dem förrän i april 2018. Stämmer inte det?

– Det är jättefel. Jag har här på min telefon flera sms och skärmbilder med meddelanden från min revisor som bevis på att hon bokfört åt mig. Om det där påståendet skulle stämma så backade hon ju ut lite för sent.

Hur ser du på anklagelserna?

– Det är inget som är klart. Det kommer bli rättegång av det här. Jag är jätteskötsam av mig och det här är mitt bolag som omsatte över en miljon, försök att göra det själv. Jag har inte gjort något fel.

Patrik Stenvard är distriktsordförande för M i Gävleborg. Han känner inte till att en av distriktets partimedlemmar nu står åtalad för bokföringsbrott. Han ber att få återkomma.

Vi har det väldigt tydligt formulerat i vår kandidatförsäkran att är man under polisutredning eller åtal tar man time out i det politiska arbetet.

När tidningen senare ringer upp honom på eftermiddagen svarar han att partiet nu tagit del av uppgifterna och att Alexander Olers, efter samtal med partiets länsombudsman, har tagit time out från samtliga politiska uppdrag.

– Vi ser mycket allvarligt på såna här saker. Vi har det väldigt tydligt formulerat i vår kandidatförsäkran att är man under polisutredning eller åtal tar man time out i det politiska arbetet. Det är så vi hanterar såna här processer, säger Patrik Stenvard.

Kan personen uteslutas från partiet om han anses vara skyldig?

– Det är något vi hanterar när dom faller. Då är det vår fullmäktigegrupp i Ockelbo som tar beslutet om förtroendet är förbrukat eller om personen kan fortsätta i partiet.

Enligt Anna Schönning (S), kommunfullmäktiges ordförande i Ockelbo, ska Alexander Olers inte ha meddelat kommunen att han tar time out från sin politiska uppdrag.

Straffskalan på grovt bokföringsbrott innefattar fängelse. Om Alexander Olers döms för grovt bokföringsbrott kan han dömas till fängelse i lägst sex månader eller högst sex år. Om han döms för normalgraden av bokföringsbrott riskerar han fängelse i högst två år.

Anses brottet ringa kan han få böter eller fängelse i högst sex månader.