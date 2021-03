M vill se snabba åtgärder efter skjutningen – medan kommunen satsar långsiktigt: "Handlar om utanförskap"

Skjutningen i lördags väckte många tankar och känslor hos Sandvikens högsta politiker.

– Det är förjävligt att se att det skjuts i Sandviken. Att det är så unga personer är sorgligt, säger Kerstin Almén (S), kommunalråd.

Det finns en grupp som kallas EST-gruppen, effektiv samordning för trygghet, där bland annat säkerhetschefen och kommunpolis ingår. De träffas varannan vecka, berättar hon.

– De träffas och diskuterar de händelser som rapporteras in och olika åtgärder som behöver sättas in. Vår uppgift som politiker är att se till att det finns resurser till det. Vi lade extra pengar i budgeten 2021 inom kommunstyrelsen för just trygghetsskapande åtgärder, säger hon.

Det kommunen satsar på är förebyggande arbete, enligt Kerstin Almén.

– Långtidsförebyggande, på en samhällsnivå. Där kan vi bli mycket bättre och då måste man våga ha en långsiktig plan för cirka tio år framöver. Vi ser på de utvärderingar man har gjort att det ger effekt, men det tar tid, säger hon.

Kommunen har också ett längre uppdrag att utreda om modellen CTC, communities that cares, är applicerbar i Sandviken. Det är ett sätt att genom samarbete jobba förebyggande mot droganvändning och kriminalitet bland unga genom samarbete. Den används bland annat i Malmö.

– Vi behöver ett samlat grepp runt de olika satsningar som görs i kommunen. Det är många olika organisationer som lägger mycket tid och resurser på olika projekt, men hur får vi tillsammans bäst resultat?

Gör kommunen tillräckligt i dag?

– Nej, så klart inte när vi har två pojkar som halvt har ihjäl varandra på stan. Det jag menar är att vi har ett gemensamt ansvar att jobba förebyggande, så det inte går så här illa för någon, säger hon.

Jonny Bratberg, (M), oppositionsråd, vill se snabba åtgärder och lyfte det under senaste kommunstyrelsen.

– Man blir upprörd samtidigt känns det som att man inte blir förvånad. Kommunen har varit handlingsförlamad och alla skarpa förslag vi har lagt har man inte tagit, säger han, säger han, och fortsätter:

– Det grova våldet ökar och det bildas gäng. Det har varit knivdåd och skjutningar och det grova våldet eskalerar. Det är bekymmersamt.

Jonny Bratberg vill se patrullerande ordningsvakter, införa ungdomsbilen igen, ha en dygnet runt öppen polisstation i Sandviken och sätta upp kameror.

– Hade det suttit en kamera vid Parkbadet hade kanske polisens arbete blivit enklare. Sätta upp kameror skulle vi vilja göra i samråd med polis.

Nu ska en diskussion ske med kommunskydd, polis och bevakningsbolag, troligen på nästa kommunstyrelsemöte.

– Det måste bli lite mer verkstad. De kan inte bara sitta och käka banantårta och läsa rapporter. Det känns ändå hoppfullt att de äntligen vaknat upp och vi kan ta det här vidare.

Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandvikens kommun, ser också allvarligt på händelsen som inträffade i lördags.

– Sådana saker som skjutningar är en nationell företeelse, som nu spridit sig till vår lilla stad. Men det handlar i grunden om utanförskap och droghandel, säger han.

Men han tror inte att uppsatta kameror hade förhindrat det grova brott som inträffade på Vallhallavägen.

– Kameror på offentlig plats har polisen ett nationellt koncept för och vi har en dialog med polisen om antal och placering, men sedan kan man diskutera om det hjälpt mot en sån här sak eller inte. Kameror hjälper mer mot tillfällighetsbrott, och finns det en kamera tar de en annan plats bara, säger han.

Rolf Sundqvist vill ändå påpeka att det är väldigt lugnt i Sandviken, trots att det kanske inte verkar så.

– Ur trygghetssynpunkt är faktiskt den stora bilden att det otroligt lugnt på gator och torg nu. Det här var en enskild händelse som inte är knuten till något bostadsområde.