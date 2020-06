Magnus Hägerborn: Solen, utsikten från bortre lång – och ett GIF som flyttade boll som bollen ska flyttas

"Den ligger som i en gryta, Sollentunavallen, och nån gång, nån annan tid, med nåt annat på spel kan det säkert vara precis som en av Sollentunas ledare sa innan avspark.

På sommaren, när man sitter i solen på bortre långsidan med den utsikten, med hela Edsviken framför sig, då är det fint här!"

Så skrevs det i en annan krönika, en annan säsong, i en sista omgång i gråkalla november när allt skulle avgöras.

Nu var det precis som den där ledaren sa det kunde vara.

Segelbåtar stävade fram på vattnet där bakom den lilla huvudläktaren, det susade i björkarna på andra sidan, ett plan från Bromma gjorde vit svans mot en himmel som denna gång var lika ljusblå som löparbanorna – och klappret från dobbar mot klinker när spelarna vandrade ut till match lät som ljuv musik.

Och på den bortre långsidan satt man i eftermiddagssolen, ganska ensam förstås i dessa tider, och såg Nisse Nilssons misslyckade inläggsförsök förvandlas till ett läckert första mål för säsongen efter bara drygt fyra minuter.

GIF hade tränat ett par gånger på Gunder Hägg-stadions innerplan för att få rätta naturgräskänslan, och kom nu ut på ett underlag som unisont hyllades – nye tränaren Micke Bengtsson kallade det till och med för "topp fem i Sverige" – och kanske var det i ren eufori över det och över att överhuvudtaget få spela igen som GIF genomförde första 20.

Då satt 3–4–3-systemet som om det spelats massor med träningsmatcher, Bengtsson bad upprepade gånger högljutt att spelarna skulle "Flytta boll!" och spelarna lydde.

Men efter 20 minuter fastnade Adrian Bjelkendal Haaranen i ett ogynnsamt läge, Bengtsson blev smått galen och då lät det "Flytta boooooooll!" och det var mer än högljutt.

Det var också ungefär då som Sollentuna tog över – och när kvitteringen kom på sista sparken innan paus, i tredje tilläggsminuten, var det inte ologiskt och kändes som en sån där situation tidigt en säsong som kan komma att nämnas som avgörande när säsongen till sist är avslutad.

Avbytaren Måns Berggren ställde sig direkt efter halvtidssignalen och pinkade vid fundamentet till en av strålkastarna som gick varma senast GIF var här. En talande bild.

Micke Bengtsson och assistenten Mehmet Bakir satte sig på huk med en stor taktiktavla alldeles intill de sprillans nya spelarbåsen.

Och nånting gott kom det ut av det.

Efteråt avslöjades det att det fanns planer på att skifta spelsystem till 4–2–3–1 för att förändra matchbilden, men planerna övergavs och det var bra det.

Har man något man tror på ska man inte ge upp så snabbt.

För att det här GIF-spelet ska fungera behövs energi, inte minst från de centrala mittfältarna som fungerar som navet, turbinen som driver allt det andra.

Nu bet Sebastian Sandlund – som dras med en liten känning i ett knä och redan innan matchen startade i värmen bad om hinkar att ha vattenflaskor i vid sidan av planen men fick veta att det där nog inte var tillåtet med rådande restriktioner – och Bjelkendal Haaranen ihop och tog sig samman.

Och vips så flyttade GIF boll igen i tillräckligt hög hastighet.

Den goda viljan fanns, den rätta orken också – och det var imponerande att se.

Och så avgjordes allt då, av en spelare som direkt förmedlade känslan av att "får han ett enda tillfälle så sätter han den".

Tillfället kom efter 65 minuter, en resolut tempoväxling i djupled och ett utsökt, behärskat och proffsigt avslut efter marken i bortre hörnet.

Det här trodde jag aldrig jag skulle skriva om en spelare i GIF, men Isac Lidberg påminner en hel del om Miroslav Klose. Lidberg är en typ av anfallare jag knappt kan erinra mig att GIF riktigt haft förr – jag skulle kunna beskriva allt det goda jag ser hos honom men uppmanar er istället att titta själva redan på onsdag i ännu en match ni kan se live på gd.se och arbetarbladet.se.

Men så mycket kan man väl säga, förutom att han bara behöver en enda chans för att avgöra, och det är att hans sätt att möta bollar och distinkt klappa tillbaka dem med ett tillslag utgör ännu en nyckelfaktor i detta för GIF nya sätt att spela fotboll.

Mot slutet sjönk GIF tillbaka i ett bekvämare 5–4–1, Amadou Kalabane flyttade upp och tog en utpumpad Sandlunds plats centralt, Micke Bengtsson manade på genom att skrika "Come on Yaya, we need you!" och "Yaya" Kalabane såg till att stänga de ytor som behövde stängas.

När premiärsegern var bärgad kastade en lättad och svettig Bengtsson den vita kepsen i marken som segergest.

Rätta viljan fanns. Rätta orken också.

Nu gäller det bara att flytta boll på samma sätt i 29 omgångar till.

