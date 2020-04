MAGNUS MÖTER: Sara McManus: "Medicinen blev räddningen för mig – jag var ett vrak"

Hon vill träffas redan klockan halv nio, men kaféet öppnar inte förrän halv tio så det får bli en timme senare.

Sara McManus är morgonpigg och sugen på att köra ännu ett fyspass direkt efteråt – så har det verkligen inte alltid varit.

12:e mars startade – väldigt plötsligt – en ny, om än tillfällig, tillvaro för curlingstjärnan som under säsong vanligtvis är mer utomlands än hemma i Sverige.

– Jag har ungefär 160 resdagar på ett år, och oftast är det i Kanada jag är, säger Sara.

Hon var i Kanada i mars också, redo att ta sig an VM och vinna den titeln som lag Hasselborg fortfarande saknar.

McManus berättar:

– Vi hade några träningsdagar i Stockholm i början av mars, samtidigt som rullstols-VM höll på att spelas i Zürich. Och dom hade ett möte där dom diskuterade om dom skulle avbryta. Då kände man ju att, har dom redan börjat prata om sånt, hur ska det då bli för oss. Men så tog dom beslutet att spela klart, så jag och Anna Hasselborg åkte nån dag före de andra över till Calgary där vi skulle ha vår precamp.

– En massa andra evenemang hade ju börjat ställas in också då. Och för varje dag som gick så blev man mer och mer osäker.

– Men två dagar innan VM skulle börja hade vi fortfarande inte hört något, så vi satte oss på ett litet plan och flög till Prince George. Medan vi satt på planet ställde dom in VM. Vi hade landat och var på flygplatsen tillsammans med en del andra nationer när folk började titta i telefonerna. Och så ringde vår förbundskapten. Hon hade försökt få tag i oss klockan 12.58 och 13.00 lyfte planet, ingen hade telefonen på.

Snacka om snöpligt.

– Ja, det var sååå snöpligt, även om man haft känslan av att det här aldrig skulle bli något. "Nähä, det blev inget...". Det var så tätt inpå också. VM skulle starta den 14:e.

Istället blev det ny snabb flygbokning hem till Sverige för laget.

– Vi hade haft en helt fantastisk precamp också. Så jag är helt säker på att vi åtminstone gått till final. Och jag tror nog kanske att vi vunnit den. Hela vårt år hade varit fantastiskt fram till dess.

– Men, säger Sara, kanske var det lika bra att vi inte vann VM nu.

Tiden efter OS-guldet har nämligen inte varit helt enkel.

Inte för Hasselborgs som lag rent mentalt.

Och definitivt inte för Sara McManus.

– Man var inte beredd på känslan som kom efter guldet, alla kände likadant. Det blev tomt. Vi hade vunnit det största som går att vinna. Och det är klart vi var jätteglada. Men ändå så kändes det som "Jaha, men nu då? Ska det kännas så här?". Alla hade som sagt problem med det där.

Tiden innan var heller inte lätt.

– Innan OS-satsningen jobbade jag heltid på Sandvik parallellt med curlingen. Vi gick för fullt på två ställen samtidigt, och vi var alla överens om att det inte gick att fortsätta så – men att det kunde funka en säsong. Vi gick in "all or nothing", lite så kände vi. Allt slutade med ett läger på Kreta, efter det blev vi uttagna.

– Vi var så slut efter säsongen 2016/17, vi typ kraschlandade allihopa då. Men sedan, när vi blivit uttagna till OS, var man så upprymd av det, man gick som på en adrenalinkick hela det året. Vi ville spela så mycket det bara gick för att komma så väl förberedda som möjligt. Vi spelade allt.

Och mitt i allt detta led Sara McManus av en sjukdom utan att veta om det.

– Jag var konstant trött, mådde skitdåligt helt enkelt. Jag var så trött att när jag skulle åka från stan till vår stuga i norra Åbyggeby, då ville jag stanna i Stigslund för att sova. Men jag tänkte att, äh, jag är väl bara slut efter säsongen. Men i och med att vi kom med i SOK så fick vi göra olika tester och lämna blodprov, och läkaren ringde upp så fort han fått svaren. "Hur mår du?!" var det första han sa. "Kan du komma in på en gång" sa han sedan.

Jag kände ingen glädje till nånting, jag kände inte nån längtan att spela en tävling eller att uppleva saker. Jag ville bara ligga och sova.

Sara McManus värden visade på hypotyreos, underfunktion i sköldkörteln. Men problemen tog inte slut för att hon fått diagnosen.

– Jag fick levaxin som är den vanliga medicin som alla med den här sjukdomen får. Men den hjälpte inte alls. Och det jobbiga är att den verkar långsamt också, så för varje försök att justera doseringen fick man vänta sex veckor på om det skulle fungera. Man blev tokig av det där.

Och det fungerade aldrig?

– Nej, det gjorde inte det. Jag mådde så dåligt, tränade i princip inget alls den sommaren utan låg mest och sov och fick ingen återhämtning alls. Jag var ett vrak. Men så började säsongen, vi körde på och jag var helt slut, åkte på magsjuka under EM och... jag var sliten och kände bara, nä, jag orkar inte längre. Men på något vis gjorde man det ändå.

– Men efter OS kraschlandade jag, och var tillbaka på samma dåliga värden trots medicinen. Det var verkligen bara som ett svart hål. Levaxinet gav mig ingenting. Jag var nästan...ja, på väg mot deprimerad, jag kände ingen glädje till nånting, jag kände inte nån längtan att spela en tävling eller att uppleva saker. Jag ville bara ligga och sova.

Vändningen kom förra sommaren.

– Det var ganska sjukt, min lagkompis läste ett reportage om en svensk maratonlöpare som hade exakt samma symtom som mig, hon kände inte att hon fick ut nånting av levaxinet och hade träffat en specialist och fått en ny tilläggsmedicin som hjälpt. Det vara bara "Sara, du måste ringa SOK nu!".

– Så jag gjorde det och sa att jag måste få hjälp NU! Jag vill träffa den här specialistläkaren. Hon jobbade på Sophiahemmet i Stockholm, och när jag väl kom dit så bröt jag ihop, grät och sa "Jag vill bara må bra!". Och hon svarade "Vi löser det här!". Jag var så glad efter det mötet.

Och du verkar glad nu!

– Ja, alltså, den medicinen har gjort allt för mig. Den är snabbverkande, och jag tar en halv tablett på morgonen och en halv tablett lite senare beroende på hur min dag ska se ut. Ska jag spela sen match tar jag den lite senare, så att jag ska orka hela vägen. Den är helt enkelt räddningen för mig.

– Det enda som jag märker numera är att när jag väl blir sjuk blir jag ofta lite sjukare än andra, och min kropp tar längre tid på sig att återhämta sig. Och träningsvärk...jag får som extra inflammationer i kroppen – men man får helt enkelt härda lite.

– Det är lite svårt sånt här för mig, för jag har en pappa som alltid haft inställningen att man inte viker ned sig och att man klarar allt. Och det är bra att man har nån som pushar, jag behöver det. Men när det var som värst vet jag att jag en gång ringde mamma och sa "Jag vill bara att nån tycker synd om mig...!" Det har inte varit helt enkelt att hantera allt som hänt. Det känns i alla fall skönt nu, att man vet vad det är.

Hur är livet utan curling nu?

– Det är ju konstigt, hur det är nu och allt som händer. Jag och min sambo Jocke har varit ihop i tio år, men vi har inte bott tillsammans så lång tid sammanhängande på flera år eftersom jag rest så mycket. Gud, ska vi bo med varann i flera månader nu utan att få längta efter varann! För den är lite härlig den ändå, känslan att "nä, nu vill jag bara hem". Men än så länge går det bra, haha.

– Vi har tänkt att bygga hus också, på tomten i Åbyggeby. Så mycket av min tid går åt till de planerna nu, jag tycker om att sitta och planera och kolla på planlösningar och sånt. Vi hoppas kunna riva i sommar och kanske komma igång med husbygget nästa år.

– Sedan tränar jag mycket fys, uppbyggnadsträning. Det som jag ska iväg på efter det här. Jag brukar köra i crossfitlokalen vid Joakims Backe.

Ni – och du – satsar vidare mot nästa OS?

– Ja, SOK frågade oss vad vi behövde för att satsa fyra år till och vi svarade att vi behöver trygghet. Vi har haft 9 000 kronor rent i månaden i SOK-stipendium men då är man begränsad, man får inte starta aktiebolag eller egen firma och man får inte tjäna mer än 250 000 kronor om året innan skatt för att få det bidraget.

– Tidigare har vi inte haft tillräckligt med pengar så vi kunnat ta ut nån lön alls, men efter guldet har vi fått fler sponsorer och så där. Så nu har SOK hjälpt oss att få ett kollektivavtal med Unionen, ett kollektivavtal för curlingspelare vilket är ganska coolt. Sedan förra året är vi anställda hos vårt förbund och har en pott, ett konto, där vi förvarar alla våra pengar vi får in – och sedan kan vi betala ut lön därifrån. Vi har vår anställning där, men är vårt eget företag kan man säga.

– Nu kan vi för första gången ta ut en lön som vanliga människor. Det var det vi sa också, att vi vill ju ha ett pensionssparande och rätt till mammapeng och såna saker. Det är sånt man börjar fundera på när man närmar sig 30. Och vi vill inte behöva leva på våra sambos längre. Det är ju det man fått göra med 9 000 kronor i månaden. Vi har definitivt inte levt nåt glassigt liv.

Men ni hann vinna curlingens Grand Slam innan coronan kom.

– Ja, vi låg ganska bra till för att vinna det som heter Pinty´s Cup just när allt ställdes in, och det är där som pengarna finns i curlingen. Men trots att de sista tävlingarna frös inne så blev vi korade till vinnare ändå och fick ut prispengarna.

Hur mycket fick ni?

– Det är drygt 500 000 kronor totalt, så det blev ungefär 100 000 per skalle. För curlingen är det bra pengar.

Hur ser du på framtiden just nu då?

– Det är bra att vi har VM-titeln kvar att sträva efter. Vi har sagt att vi tar det som det kommer nu, skjuts säsongen upp från augusti till årsskiftet så är det så. Då får vi extra tid på oss att träna ordentligt, och Anna får chansen att hämta sig i lugn och ro efter sin graviditet.

Du skulle hoppa in som skipper istället för henne.

– Ja, men bara i sista Grand Slam-tävlingen. Jag skulle aldrig vilja vara skipper.

Varför?

– Nä, jag trivs i min roll, jag tycker det är roligare att sopa och få hänga med tjejerna. Det blir för ensamt att stå uppe i boet. Jag har jättestort behov att få utbyte av lagkompisarna hela tiden.

– Jag älskar den roll jag har. Jag får göra allt möjligt ute på plan, jag får alla delar. Det gäller att välja vilka saker man ska framföra, man vill inte påverka för mycket men man vill ändå ge inputs, det är väldigt mycket överväganden. Det är en av våra starka grejer, kommunikationen. Många säger att det är roligt att lyssna på oss när vi har mickar på oss under matcherna. Vi är ganska duktiga på att snacka.

160 resdagar om året och så vidare, ändå har du och din sambo varit tillsammans så länge. Det är starkt jobbat!

– Ja, han är fantastisk. Förstående och peppande. Han har stått för all trygghet på hemmaplan, och det ekonomiska. Jag hade inte kunnat hålla på med curling tror jag, om det inte varit för honom. Jag vill verkligen ha det sagt, jag delar alla mina framgångar med honom.

Sara McManus...

...favoritdag i veckan:

"Söndag älskar jag. Man får summera veckan lite. Det är en dag som jag brukar tillåta mig att slappa lite inför att nästa vecka ska köra igång. Jag planerar aldrig in något på söndagar.. Den ska bara få vara."

...favoritmånad på året:

"Augusti tror jag. Dels för värmen men dels för att då börjar curlingen igen, då får jag lite av varje."

...favoritfärg:

"Svart. Skittråkigt, Jag klär mig typ allt i svart. Det är enkelt. Jag är ingen tänkare, och då är svart... det bara är. Det funkar till allt. Min hund är svart. Och att tänka färgkombinationer i kläder, det hatar jag. Det är lättare att bara dra på sig svart.