Magnus snabbast i Storviksterrängen

På långa banan segrade Magnus Lindberg, Ockelbo. Han avgjorde på väglöpning när tvåan Henrik Fjällberg, Gällivare, fick släppa efter cirka sju av loppets 12,5 km. På den korta banan imponerade tvillingarna Jakob och Linn Tapani, Kiruna Skidor, med att vinna överlägsna segrar. Damernas långa vanns av Maria Enkvist, OK Hammaren. Tävlingen avgjordes i härligt höstväder med lite sol och tio graders värme.

Resultat:

Herrar 12,5 km: 1) Magnus Lindberg, Ockelbo SK, 46,38, 2) Henrik Fjällberg, Gällivare, 47,52, 3) Per Uggla, Högbo GIF, 49,23, 4) Arvid Claesson, Jönköping OK, 49,26, 5) Karl Fredin, N 88 Övertorneå, 54,37, 6) Anders Forsström Storviks IF, 55,28, 7) Johan Lindkvist, do, 57,20, 8. Markus Maliniemi, Hemlingby LK, 59,42.

Damer 12,5 km: 1) Maria Enkvist, OK Hammaren, 67,11.

Herrar 6,5 km: 1) Jakon Tapani, Kiruna Skidor, 24,33, 2) Linus Lindkvist, Storviks IF, 29,31, 3) Erik Dahlqvist, do, 33,03.

Damer 6,5 km: 1) Linn Tapani, Kiruna Skidor, 26,03, 2) Lena Persson, Hemlingby LK, 46,15.