Målmaskinens show efter petningen – låg bakom Skutskärs vändning: "Får göra fler"

Nyförvärvet Felizia Edström hade hamrat in fem mål på lika många matcher – men bänkades ändå mot Rimbo IF.

När hon byttes in i paus dröjde det två minuter – sedan var showen igång.

– Det var surt att börja på bänken, men man får göra fler mål bara, ler hon efter 2–3-segern på bortaplan.