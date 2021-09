Målskytt framför släkten – ändå sur förlust för Brynäs: ”Finns saker att ta med”

Trots att Brynäs inledde överlägset bäst och barrikaderade sig i Luleåzonen så var det gästerna som tog ledningen. Igen och igen och igen.

Efter två spelade perioder var det de regerande svenska mästarna som hade ledningen med 5–1 och givetvis var den lördagen förstörd.

– Vi tyckte nog att vi spelade bra hela matchen. Skillnaden var att de gjorde mål på sin skott och vi gjorde det inte. Tror skotten stannade på 44–25 nånting. Alla är väldigt besvikna just nu, surt att förlora första matchen för säsongen – och speciellt mot Luleå, säger Jaycee Gebhard som ändå tyckte att Brynäs gjorde en hel del bra saker också.

Själv stod hon för den snabba reduceringen i första perioden. Det målet gjorde hon inför sin moster och mormor som tagit sig från Kanada för att se henne spela.

– Det är helt fantastiskt att jag får visa dem var jag varit det senare året. De har kommit och sett mig spela var jag än har varit, så det är rätt coolt att de har kunnat ta sig hit också och får uppleva atmosfären här.

Mormor Judy berättade för mig att hon blev väldigt rörd och fällde några tårar vid introt.

– Oh my god, wow, svarar Jaycee och ler stort.

Mostern och mormorn berättade att de var inne på sin tredje vecka i Sverige. "We absolutely love it and we do not want to go home", svarade de på frågan om de trivdes.

Kanadensiskan bröt som bekant fotleden vid årsskiftet och har krigat hårt för att ta sig tillbaka.

– Nu känns den 100 procent och det kändes bra att spela en riktig match igen. Det var sju-åtta månader sen sist. Kul att få göra mål och känna på några bra byten och det känns bra äntligen.

Offensivt såg det väldigt spännande ut för Brynäs. Men i defensiven finns det en hel del att jobba på. Stackars Ellen Jonsson blev lämnad själv ett antal gånger.

Där behövs lite justeringar.

– Jo, vi har verkligen fokuserat mycket på det men vi har bara tränat fyra träningar tillsammans. Så det kommer att komma. Vi har implementerat några nya saker i defensiven och vi är så klart inte nöjda med utfallet idag. Men det finns en del bra saker att ta med sig till imorgon, säger Jaycee Gebhard.

Då kommer Modo på besök till Gävle. Nedsläpp: 13.00.

Brynäs IF-Luleå/MSSK 3–5 (1–2, 0–3, 2–0)

Första perioden: 0–1 (14.16) Pernilla Forsgren (Noora Tulus, Anna Kjellbin) spel fem mot fyra, 0–2 (14.42) Josefin Persson (Astrid Lindeberg, Petra Nieminen) 1–2 (15.39) Jaycee Gebhard (Maja Nylén Persson).

Andra perioden: 1–3 (2.07) Petra Nieminen, 1–4 (7.26) Noemi Ryhner (Petra Nieminen, Ronja Savolainen), 1–5 (15.10) Ronja Savolainen (Petra Nieminen, Noora Tulus) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 2–5 (5.41) Josefin Bouveng (Anna Meixner, Lara Stalder), 3–5 (13.23) Hanna Thuvik (Jenny Antonsson).

Utv, BIF: 3x2 min, LHF: 4x2 min.

Skott: 44–25 (12–5, 15–14, 17–6)

Domare: Markus Yngvesson.

Publik: 207.

Så här spelade Brynäs:

Målvakter: Ellen Jonsson (Eveliina Mäkinen).

Förstafemman: Maja Nylén Persson, Rosa Lindstredt – Anna Meixner, Jaycee Gebhard, Denisa Krizova.

Andrafemman: Emma Forsgren, Sammy Kolowratowa – Josefin Bouveng, Lara Stalder, Fanny Brolin.

Tredjefemman: Ebba Strandberg, Sofia Ljung – Hanna Thuvik, Jenny Antonsson, Emma Murén.

Extra back: Maja Ålenius.

Extra forwards: Stella Lindell, Hilda Ljungberg.