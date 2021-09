Många musicerande Gävlebor drabbade av skyfallet – Musikbörsen väntar på boom av ärenden

Musikbörsen är den enda affären för musikutrustning i Gävle sedan den öppnade i november 2020. Butiken har efter översvämningen fungerat som ett lokalt nav för privatpersoner som drabbats, genom att de hör av sig direkt eller skickas dit från sitt försäkringsbolag. Även försäkringsbolag hör av sig för att få information om kostnader för reparationer, begagnat- och nypriser.

– Det första vi gör när folk hör av sig är att göra en första bedömning av om instrumentet ska till reparationsverkstaden vi samarbetar med i Söderhamn. Där gör Stefan Sköld ytterligare en slutbedömning av om det överhuvudtaget går att laga.

Försäkringsärenden tar tid och det hårda trycket har gjort att vissa drabbade inte ens har hunnit få besök av sanerare än två veckor efter skyfallet. Men det märks att många försäkringsbolag och privatpersoner hör sig för och snart kommer det kulminera också i faktiska jobb tror Mats Nygren.

– Det kommer en boom av ärenden vilken dag som helst tror jag.

Generellt kan vi slå fast det uppenbara: inga musikinstrument eller annan musikrelaterat elektronisk utrustning som högtalare eller förstärkare, ska komma i kontakt med vatten överhuvudtaget. En del går att rädda, annat inte alls. Det varierar från fall till fall. Om vi tar det mest typiska exemplet, så klarar sig i regel en elgitarr bättre än en akustisk med sin konstitution. Men samtidigt är elektroniken och inte minst membranen i en elgitarr mycket känsliga.

Mats Nygrens generella råd är enkelt: plocka isär, torka och sanera så gott det går. Men har du inte själv kunskapen, ska en expert göra det. Ta en keyboard till exempel, det är otroligt mycket skruvar och finelektronik inuti en sådan med kretskort och annat. Viktigt är också att absolut inte testa elektronisk utrustning förrän du är helt säker på att allt inuti är torrt.

– Annars kan det sluta med att den pajar totalt.

Trummor står generellt på golvet och är därmed ofta drabbade om det blir översvämning. Vätan kan göra trummor ovala och här är Nygrens råd att torka med skinnet på. Om vi pratar blåsinstrument som kan vara i material som mässing klarar de vatten bättre, men även dessa gäller att torka och smörja. Stränginstrument som fioler och liknande faller in under samma kategori som akustiska gitarrer – de är extremt sårbara för vatten.

– Ligger en fiol i vatten är det oftast godnatt, konstaterar Mats Nygren.

Oaktat hur det gått med försäkringsfrågan, kan det vara värt att fundera på hur mycket det skadade instrumentet har kostat för att avgöra vad du är beredd att betala för en reparation.

– Har man en keyboard för 30 000 kronor, kan det kanske vara värt att betala 5 000 kronor för en reparation. Medan en synth för 2 000 som pajat kanske inte är värd att göra något åt med tanke på att reparationskostnaderna kan ligga kring 7-800 kronor i timmen, resonerar Mats Nygren.

Värt att fundera på kan också vara hur pass unikt det skadade instrumentet är. Precis som att det kan vara bra att inventera överlag vad som finns där hemma, oavsett vattenskador eller ej. Inte minst för att begagnatmarknaden har exploderat under pandemin till följd av att nyproduktionen av exempelvis elgitarrer och förstärkare har stått still. Det är säljarens marknad just nu på vintage-instrument.

– Häromveckan var det till exempel en som kom in med en Squier-gitarr från 1983 som hade stått i tvättstugan. Det visade sig att den var värd 15 000 kronor.

Det heter ju källarband och garagerock av en anledning. Många instrument står helt enkelt i just utsatta delar av hus. Skyfallet har visat att det kan vara bra att tänka över hur dessa placeras.

– Det har slagit mig att folk ofta har grejor på golvet. Värst var nog en kille som sa att han hade fått grejor på golvet för 200 000 förstört, konstaterar Nygren.

Hifibutiken Ochljud också drabbad av skyfallet

Bland Gävles skivbutiker drabbades Ochljud efter skyfallet. Delvis på vinyldelen men framförallt hifi-sektionen. Ägaren Andreas Sörlin beskriver på butikens facebooksida hur han har tvingats skära bort heltäckningsmattan för att minimera skadorna. Det har tagit många dagar att tömma butiken och skära bort heltäckningsmattan. Han måste också riva golvskivor och väggar samt se över det bågnande golvet. Han skriver: "Man får inte stanna upp och fundera på allt som gått förlorat utan endast tänka framåt och fortsätta jobba för att tömma rasmassorna och resterna av varor".