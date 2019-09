Många unga vill starta eget – bygg och skönhet i topp: "Entreprenör har blivit mer av ett drömyrke"

Hon hänvisar bland annat till en opinionsundersökning som gjordes förra hösten och som visade att bland svenska ungdomar vill ungefär varannan starta eget företag.

Frågan som ställdes var: "Drömmer du om att starta företag?".

Det var Sifo som genomförde undersökningen på uppdrag av IT-företaget Visma. 1 000 personer intervjuades.

Av de tillfrågade uppgav 31 procent att de skulle vilja starta eget företag. Bland 18–29-åringar var andelen 47 procent.

Är det bra?

– Ja, för att vi ska få fler växande företag som behövs en början, idéer och människor som drömmer om att bli entreprenörer och företagare. Sen kommer inte alla att lyckas. Men det krävs att många försöker för att vi ska få en bra framtid, kommenterar Eva Cooper.

– En annan sak som visar det är att intresset för Ung Företagsamhet växer. Det är väldigt många, inte minst i Gävleborg, som driver UF-företag. Det är också ett sätt att testa sina idéer och se att det är ganska slitigt men också ett fantastiskt sätt att förverkliga sina idéer, säger hon.

UF-företagen startas, drivs och avvecklas av gymnasieelever. Bakom initiativet, som spridits till skolor över hela landet, står organisationen Ung företagsamhet.

Tidningen har gått igenom de företag som under under de senaste tre månaderna – juni till och med augusti – registrerats i Gästrikland och Norduppland. Av dem startades 28 företag av personer som är under 30 år gamla.

Det är ungefär en femtedel av de företag – aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor – som registrerats i området under den perioden.

Sex av de unga företagarna är kvinnor, varav två satsar på skönhetsvård, en frisör och en på städning.

Bland de unga manliga nyföretagarna dominerar bygg och transport. Några satsar också på handel och it- och teknikföretag.

Den som överväger eller håller på att starta eget kan få råd och hjälp av rådgivare på Nyföretagarcentrum, en organisation som har kontor runtom i landet.

Det är viktigt att det finns kunder som är beredda att betala

Andelen yngre besökare har varit ungefär lika stor under de senaste åren, uppger Ann-Christin Käll, verksamhetsansvarig och en av Nyföretagarcentrums fyra rådgivare i Gästrikland.

Av de som Käll och hennes kollegor tog emot i fjol var 23 procent under 30 år gamla.

– Vi skulle behöva ännu fler som startar, som blir hållbara företag, kan leva på sina affärsidéer och hittar kunder, säger hon.

Rådgivarna synar affärsidéerna och ger vägledning, gratis och konfidentiellt. Ibland kan rådet bli att personen bör avstå från att starta eller att hen kanske bör tänka i andra banor.

– Framförallt bör man göra en ordentlig marknadsundersökning. Det är viktigt att det finns kunder som är beredda att betala, säger Ann-Christin Käll.