Många yngre har börjat sy under pandemin: "Ett sätt att känna gemenskap utan att träffas"

Lång corona-anpassad kö i butiken flera dagar i veckan och många yngre som börjat sy. Ellinor Jansson möts av glädje på jobbet varje dag. Under pandemin har kundkretsen breddats rejält.

– Det kommer in nya människor hela tiden som tänker börja sy. Många syr till barnbarnen och tänker skicka till dem. Det har blivit ett sätt att känna gemenskap utan att träffas. Många vill också göra det mysigt nu när de är hemma mer och många gör fint åt sina äldre. En ny gardin kan vara ett sätt att visa omtanke istället för kramen som man inte får ge. Men det är också roligt att skapa själv.

Ellinor Jansson är butikschef på Ohlssons tyger i Gävle. En familjeägd kedja med butiker i hela Sverige och webb-shop på nätet. Dit hänvisar hon alla som inte vill eller kan gå ut.

– På webb-shopen har försäljningen ökat ordentligt. Men det är jättemånga som vill komma och titta på färgerna och klämma och känna på tygerna. Det är något speciellt med tyger, säger Ellinor.

Hon började i butiken 2014 och har märkt en tydlig förändring sedan dess. I början var de flesta kunderna äldre kvinnor, i dag är det mycket yngre kvinnor som syr egna kläder och bäbistillbehör. Även barn kommer in och vill köpa tyg.

– Det har blivit populärt med käpphästar och att skapa dem själv. Då går barnen runt här med en förälder och väljer.

En annan ny kundtyp är nybörjaren. De berättar att de inte har sytt sedan syslöjden, men att nu tänker de börja igen.

– Bara man har tillgång till en symaskin är det ju inte svårt. Raksöm kan alla sy, det är egentligen bara att trampa på pedalen.

Det händer ofta att killar som kommer in säger "nu blir ni väl förvånade?"

– Men det blir vi inte, vi har många killar som kunder. En del klär om möbler eller syr nya klädslar till bilen och en skulle sy skyddskläder till jakthunden.

Många köper stolar på second hand och kommer in för att klä om dynan. Även tygbranschen tänker hållbart och gör tyger av återvunnet material, som julmattorna av återvunnen bomull. De allra flesta tygerna i butiken är öko-texcertifierade, det betyder att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Ohlssons tyger har en populär indisk bomull som de köper in av en indisk familj som använder ekologiska färger i tillverkningen.

– Det är inne med hållbarhet men också att skapa själv och min generation har hakat på den trenden, säger Ellinor.

I nian sydde Ellinor en balklänning som hon fortfarande är stolt över. En röd blåsa som hon fick hjälp av sin mamma att skapa. Just nu är det många som syr kläder i skotskrutigt och andra klassiska rutor. Den här julen verkar det vara ett större sug än vanligt efter att julfixa hemma och butiken håller öppet varje söndag fram till jul.

– Jag känner mig ovanligt "julig" i år, men hinner inte mycket själv. Mitt mål är att mina barn ska upptäcka hur roligt det är att vara kreativ. Min mamma sydde mycket Barbie-kläder med mig när jag var liten och det vill jag föra vidare. Man blir lycklig av att vara kreativ, säger Ellinor.

Instagram: @ohlssonstyger

Hemsidan: tygbloggen.se På hemsidan kan du tävla och vinna ett presentkort på tusen kronor genom att designa en julstrumpa. Även barn klarar det.