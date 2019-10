Maria mötte Hoforsvargen: "Det var skrämmande och mäktigt"

I lördags förmiddag hade Maria Ström varit i Hofors centrum för att köpa en födelsedagsbukett, som vanligt tog hon vägen hem genom skogen vid Hammardammen. Plötsligt stod hon öga mot öga med en varg.

– Den stod helt still ungefär 25 meter från mig. Vi tittade på varandra en stund. Det kändes som en evighet.

Maria pratade lugnt med den.

– Det var så overkligt. Jag sa: "Hej du! Där står du och här står jag. Nu tänker jag röra mig härifrån".

Maria backade långsamt några steg. Men sedan tänkte hon att det inte var någon idé att försöka fly. Hon stannade i stället för att försöka ta en bild och föreviga ögonblicket.

– Jag drog ur hörlurarna och fumlade med mobilen för att få fram kameran. Jag hann ta en bild innan den vände om och sprang in i skogen, säger Maria.

Så fort vargen var borta ringde Maria sin man för att berätta vad som hade hänt.

– Han sa att det hördes på på min röst att jag var skakad.

Maria och hennes man bor i ett nybyggt hus vid Hammardammen i slutet av en återvändsgata med skogen inpå knuten, just i det område där det gjorts flera vargobservationer de senaste veckorna.

– Många av mina bekanta har frågat om inte jag sett någon varg. Men jag trodde aldrig att det skulle hända mig.

Mötet har inte gjort henne rädd för att gå ensam genom skogen. Tvärtom.

– Jag skulle inte vilja ha det ogjort. Det var skrämmande och mäktigt. Men jag är tacksam över att jag fått uppleva ett möte med en varg, det är få förunnat.

De senaste veckorna har flera vargobservationer gjorts i Hofors och länsstyrelsen har fått samtal från Hoforsbor som varit oroliga för sina katter som försvunnit. Men det har inte funnits några bilder på vargen och heller inga andra säkrade spår. Marias foto är det första på den omtalade vargen i Hofors. Hon har gjort en anmälan till länsstyrelsen.

– Det har gjort en hel del observationer i Hofors. Vi kan inte göra så mycket när det är barmark, men vi kan inleda ett letande när det blir spårsnö, förklarar Jan Moberg som är naturbevakare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Just nu pågår en totalinventering av varg i Sverige. Det innebär att all funnen vargspillning kommer att analyseras. Syftet med detta är att ta reda på om det eventuellt finns fler eller färre vargar än vad inventeringen hittills visat. Länsstyrelsen behöver därför hjälp av allmänheten och jägare med att samla in vargspillning.

– Det finns provrör att hämta utanför dörren hos länsstyrelsen i Gävle, vi har även ett antal andra utlämningsställen i länet, säger Jan Moberg.

Inventeringen pågår fram till den 31 mars 2020. Enligt länsstyrelsen senaste inventering 2018-2019 beräknades antalet vargar i Sverige till totalt cirka 300.

Historik

Vargen ansågs vara utrotad i Sverige på 1970-talet. Men 1977 dök den upp i Norrbotten och efter ett par år i Värmland. 1983 skedde den första föryngringen i Värmland och den kullen lade grunden till den vargstam som nu finns i Norge och Sverige. Med hjälp av DNA-analyser har man kunnat konstatera att de invandrade vargarna kom från den finsk-ryska vargpopulationen.

Källa: Naturvårdsverket