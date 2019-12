Marie, 44, blev hemlös – sover i trappuppgångar och källare: "Jag vill inte att mina barn ska skämmas"

Det småregnar ute och vinden blåser kallt. Värmen inne på Gävle centralstation är påtaglig när man stiger in genom dörrarna. Överallt går folk i rask takt för att hinna med tåget, på väg någonstans.

En kvinna saktar in farten på sin cykel och parkerar den utanför stationen. Hon går in genom dörren, ser trött ut och är andfådd, antagligen efter cykelturen. Iklädd svarta täckbyxor, en grå huvtröja med en tjock svart jacka över stegar hon fram och presenterar sig.

– Marie.

Hon är inte en av de som är på väg någonstans. Tvärt om.

– Jag har ingenstans att ta vägen, säger hon.

Marie ställer ner sina väskor och slår sig ner på en stol.

Hon smakar på sin cappuccino och berättar att hon vaknar upp på olika ställen i Gävle varje dag. I trapphus, källare och i bland på centralstationen. Sedan i mitten av november är hon bostadslös och spenderar oftast dagarna på sin cykel, för att hålla sig varm.

Hon berättar att hon ibland fått sova hos en av hennes söner, något hon uppskattar.

Men hon skäms.

– En son ska komma hem till sin mamma, en mamma ska inte komma hem till sin son, säger hon.

Innan livet på gatan bodde hon i ett hus i Hofors, som hon hyrde av en privatperson. Där bodde hon med sin sambo och sin ena son. Men en dag knackade Kronofogden på dörren. Hennes hyresvärd hade inte betalat sina lån, förklarar hon.

Huset, som varit hennes hem i över två år, såldes på auktion.

– Kronofogden stod och kastade mina saker. Min säng, mina minnen. Att bli bostadslös är det värsta som finns, säger Marie.

Men allt började egentligen för tio år sedan, när hennes liv tog en negativ vändning. Efter att hon skiljt sig träffade hon en ny kille. Men förhållandet blev allt mer destruktivt.

– Han slog mig nästan dagligen. Det var då jag började med amfetamin. Jag ville inte känna mina känslor, berättar Marie.

Hon berättar hur hon levde i rädsla nästan varje dag.

– Många visste om det, nästan alla. Mina barn såg det ju i bland... Men han sa ju förlåt, det är jättesvårt att gå. Men sedan träffade jag en annan.

Marie fann en ny kärlek och lämnade det destruktiva förhållandet. De två flyttade från Sandviken och bosatte sig strax utanför Ockelbo. Men förhållandet fick ett abrupt slut när han fick en läkemedelsförgiftning.

– På morgonen kröp jag ner och la mig bredvid honom, men då var han död, berättar Marie.

Sorgen hanterades med mer amfetamin. Hon ville stänga av sina känslor.

– När jag tog amfetamin så kände jag ingenting alls, då blev jag helt tom i stället.

Någon som fanns vid hennes sida under den jobbiga perioden, är hennes nuvarande kille. De två flyttade till huset i Hofors med Maries ena son. Hon tyckte det var skönt att byta miljö, eftersom många i Ockelbo visste om att hon levde med missbruk.

Men i Hofors blev det inte bättre.

Ryktet om att hon och hennes pojkvän tog droger spred sig och polisen gjorde husrannsakan på husrannsakan. Oftast hittade de ingenting, berättar hon. Men sedan kom en dag både Marie och hennes pojkvän dömdes i tingsrätten och fick fängelse som påföljd.

Tiden i fängelset ser hon som något nyttigt.

– Jag behövde det. Jag fick gå igenom mig själv så pass mycket och pratade mycket med en präst. Jag sa saker till henne som ingen annan vet och det var väldigt skönt, berättar hon.

Marie kom ut från fängelset i juni i år. Hon går på frivården och ska snart börja gå på så kallat "one to one", ett individuellt program för personer som har levt en kriminell livsstil, där man arbetar med förebyggande åtgärder.

Hon berättar att hon har varit drogfri i ett år.

– Det är jättesvårt i det här läget man är i, när man är ute hela nätterna. Jag har tagit ett återfall, det har jag. Men då grinade jag och sedan gick jag och spydde. Så nu är det bra, berättar hon.

Men hon upplever att hon har kvar stämpeln av att vara kriminell. Hon berättar om en händelse när hon hamnade i konflikt med polisen ute på gatan.

– De sa att ”Marie, du är ju påtänd” och jag svarade ”nej, jag kan pissa”. Men de sa ”nej det behöver vi inte, för vi ser ju att du är påtänd.” Om jag ska hålla mig fri från droger så måste de kunna tagga ner, säger hon.

Det var inte lång tid efter hon muckat, som hon fick reda på att huset i Hofors skulle säljas på auktion. Hon började söka lägenheter, stressad över att inte få tag i någon innan november, då hon skulle behöva lämna huset.

En dag i mitten av oktober hörde Hoforshus av sig till Marie och berättade att de har en lägenhet hon kan få. Tidningen har tagit del av flera mejl mellan Marie och en handläggare.

Det framgår att Marie behöver en borgenär, eftersom hon har skulder hos Kronofogden. Hon lämnade ett nummer och det verkade ett tag som att lägenheten i princip var hennes. Handläggaren frågar två gånger när Marie kan komma och skriva under kontraktet.

Sedan kommer handläggaren på att hon behöver en referens från en tidigare hyresvärd. Det var något som blev svårt att ge, berättar Marie, eftersom mannen hon hyrde huset av inte gick att få tag i. Hon lämnar ett telefonnummer till en annan hyresvärd och handläggaren gjorde, enligt sig själv i mejlen, två försök att ringa upp.

Lägenheten blev någon annans.

– Då gav jag upp. Jag bröt ihop totalt, det kändes pissigt. Jag hade tackat nej till tre lägenheter för att jag trodde jag fått den via Hoforshus, säger hon.

Hoforshus vd Christian Rickardsson kan inte kommentera ärendet, eftersom han inte har vetskap om Maries försök att få lägenhet hos dem. Men handläggaren skriver i ett mejl till tidningen att Maries tilltänkta borgenär inte skickat in borgenspapper.

Christian Rickardsson uppmanar Marie att söka hjälp via Individ- och familjeomsorgen, något man kan göra om man inte kan uppvisa borgenär eller referens.

Han förklarar vidare om hanteringen av hyresgäster.

– Får vi reda på kriminalitet runt hyresgäster så blir man mer fundersam, Hofors är ju litet.

Det kanske inte helt går hand i hand med att ni skriver att ni ser till alla människors lika värde?

– Kriminalitet är ingenting som är avgörande om de ska få en lägenhet eller inte. Vi ställer samma krav på alla våra hyresgäster, säger han.

Marie blev, tillsammans med hennes sambo, bostadslös. Hon berättar att hon är kritisk till Hoforshus och Individ- och familjeomsorgens hantering av hennes situation.

– Individ- och familjeomsorgen sa att jag inte är i behov av en bostad, för hon hade gjort en utredning på det och den tog en timme att göra, förklarar hon.

Nu går dagarna ut på att fördriva tiden genom att driva runt, cykla för att hålla värmen och i bland besöka någon vän. Men hon vill inte vara någon annans börda.

– Vi har en kompis som har ett förråd där vi får ha våra saker, kläder och sådant så vi kan byta om. Man vill inte vara en last för någon annan heller och komma på besök hela tiden.

Hon fortsätter.

– Men man får ju polisen på besök, vi har haft dem på besök i tre dagar i rad. Husrannsakan i förrådet med hund. De jagar en, liksom.

Några dagar efter tidningen träffade Marie kastades deras saker ut ur förrådet av vännens hyresvärd, berättar hon.

Skammen är något hon tycker är jobbigt.

– Jag vill inte att mina barn ska skämmas.

Hon berättar att hon helst håller sig från Gävle centrum, eftersom hon inte vill att folk ska se henne.

– Jag vill inte att folk på stan ska tänka att ”där kommer hon hemlösa kvinnan igen”. Jag vill ju vara Marie, berättar hon.

Vintersäsongen gör sig påmind. När Marie ska sova sina få timmar, har hon dubbla kläder på sig. Och att vara bostadslös vid jul känns extra mycket.

– Jag tänker tillbaka mycket på hur det var när jag var liten. Tänker mycket på mamma och mormor. Det blir mycket känslor och jag tycker inte om känslor.

Hur kommer din jul se ut?

– Jag tror att mina barn vill att jag ska vara där, men jag vet inte. Annars blir det väl här på stationen, kanske.