Mark sökes när fler vill odla efter coronan: "Det saknas lokala grönsaker i butikerna"

Coronapandemin har drivit på trenden att odla grönsaker. Nu arbetar föreningen Matvärden för att få fler grönsaksodlingar i Gävleborg. Britt-Marie Stegs leder Matvärdens projekt Tillväxt Grönsaksodling. Hon har inventerat hur det lokala grönsaksodlandet som går till butikerna ser ut i vårt län.

– I Gävle är det i princip obefintligt, det finns nästan ingenting, bara Jordnära i Valbo och Böle i Ockelbo, efter det är det knappt någon. Det finns en del små hushållsodlare, men i butikerna saknas det lokala grönsaker.

Men enligt Britt-Marie Stegs finns en uttalad önskan både från butikerna, offentliga kök som skolköken och många restauranger att köpa lokalt odlat. Bara det gick att få tag i.

– Importen av utländska grönsaker har pågått så länge, men nu jobbar vi hårt för att matcha kontakter och hjälpa till. Det har gått lite trögt just i Gävle, men det händer grejer, det gör det! säger Britt-Marie Stegs.

Hon ville ta reda på om det fanns fler som ville börja odla och skickade ut en enkät via kommunerna till företagare och markägare. Hon fick snabbt in många svar, men inte ett enda från Gävles näringslivskontor. Här har man ännu inte skickat ut enkäten. I dag har hon en lista på 45 personer i länet som vill utöka sitt odlande med mer grönsaker. Men också en handfull personer som gärna arrenderar ut mark till andra odlare. Hon har även fått in flera personer som inte har mark men som är intresserade av att börja odla.

Projektet Tillväxt Grönsaksodling startade i januari 2020 och pågår till december 2021 därför hoppas hon hitta någon som vill och kan ta bollen även här.

­– Den nya grönsaksbonden är jätteintressant. Nu vill många lägga om sina liv, gå ner i arbetstid och börja jobba med att odla grönsaker. Coronan har skjutit på den här trenden att människor vill ändra på hur de lever, säger Britt-Marie Stegs.

Linda Elverstig är koordinator på Matvärden. Hon har också sett att det finns ett enormt intresse av att odla mer grönt och en stor önskan från skolköken och andra att köpa mer lokalt odlade grönsaker.

– Det behöver inte vara jättestora odlingar. Om fler odlar blir det mycket tillsammans, säger Linda Elverstig.

Hon vill uppmuntra fler att våga testa sina odlingsdrömmar men också att markägarna arrenderar ut mark som de inte använder längre. Matvärden hjälper till att matcha både markägare, odlare, kök och butiker.

– Många människor drömmer om egna grönsaksodlingar. Skulle de få möjlighet att testa att odla större på någon annans mark istället för bara på en liten plätt, som i en villaträdgård eller på en kolonilott, då kanske man känner att man vill fortsätta, säger Linda Elverstig.