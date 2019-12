Markarian tar kampen för SAIK – med ett leende: "Det minsta jag kan göra"

Rafi Markarian föddes 1975 i Libanon. Till Sverige kom han som som nioåring, 21 september 1984. Ett år senare fick familjen ett hem i Sandviken och sedan dess har han bott kvar.

Familjen Markarian lämnade Libanon på grund av inbördeskriget som gjort det osäkert att stanna i landet.

– Jag växte upp mitt i det brinnande kriget. Men jag är förskonad från det värsta, jag har aldrig varit mitt i de värsta krigszonerna, säger Markarian.

Han har dock en del minnen som ändå påminner honom om han upplevt en otrygg tid.

– Jag kommer ihåg nätter då vi blev väckta mitt i natten för att tvingas gå ner i ett skyddsrum, det hade alla vid det laget. Men jag är tacksam för att jag förskonades från det mest hemska tänkbara, jag slapp se döda kroppar, som tur är.

– Men vi flyttade ändå för att få ett tryggare liv. Det var ju ändå trots allt ett land i krig.

Inte en gång har Markarian ångrat sig. Han pratar mycket om tacksamheten har har för det liv han fått i Sverige men belyser också vilka svårigheter han ser med integrationen för nysvenskar i det svenska samhället just nu, jämfört med hur det var för honom och hans familj när de kom.

– Jag tycker att jag har hamnat i världens bästa land. Jag vet att det är många som tycker att vårt samhälle håller på att kollapsa, men jag tycker fortfarande att vi har det väldigt bra i Sverige. Men sedan är jag den första på att skriva under på att vi har utmaningar…

– Jag såg det här komma på ett sätt, att vi skulle hamna i det här utanförskapet med den stora invandringen vi hade. Det är egentligen ingens fel, alla ville väl. Den situationen bidrar tyvärr till utanförskap, när det kommer stora homogena grupper. På min tid när jag kom till Sverige var vi kanske fem familjer i Sandviken med utländskt påbrå.

Markarian tackar idrotten, bandyn och framför allt SAIK för hur snabbt han själv kom in i samhället.

– Redan mitt första år i Sandviken började jag gå på bandymatcher. De spelades ute då minns jag, på samma plats som Göransson Arena står nu. På den tiden var SAIK på väg upp. Jag älskade känslan av att vara där och kände en stark gemensam “vi-känsla” med alla som var där. Där började jag följa SAIK.

– I början var det klassiskt, jag kunde inte se bollen. Det har varit en viktig del för mig som är sportintresserad. Jag har varit ner på SM–finalerna och alltid tillbringat mycket tid på arenan.

Kärleken till idrotten har vuxit sig stark tack vare att det snabbt fick honom att hitta vänner och bli en del av samhället. Därför brinner han nu lite extra för att nysvenskar ska hitta till bandyn.

– Det är en av sakerna vi jobbar på just nu. Vi försöker att få in mer nysvenskar i gemenskapen att gå på bandy. Vintersporterna har den utmaningen med att få in flera nysvenskar, det är svårt eftersom att det saknas en tradition och påverkan från föräldrarna.

Markarian ser också ett problem med den kommande generationen som inte går på bandy på samma sätt. Där drar han paralleller med att tiden förändras och att det finns så mycket annat som stjäl uppmärksamhet från ungdomar som fått ett annat sätt att umgås, mycket av interaktionen för unga har flyttat in på internet.

– För mig var det så att jag snappade upp att det var bandy, jag följde med mina kompisar. Det är faktiskt också ett problem jag ser nu. På den tiden var det så att skolungdomarna hängde här på den gamla planen. Det är där vi har ett bekymmer med sociala medier till exempel. Det har blivit annorlunda. Förr fanns inte mycket annat. När det var bandy var det en happening och en träffpunkt. Alla möttes där och det var på ett annat sätt.

Markarian är egenföretagare och driver krog, i två år hade han också suttit i styrelsen i SAIK Bandy. Det var på den vägen han tog på sig rollen som tillförordnad klubbchef och sedan också blev vald till ordinarie klubbchef i SAIK. Han kom in i en brinnande tid där SAIK:s elitlicens var i stor fara. Dessutom var SAIK drabbat av svarta rubriker efter att pengarna från Axel Jonssons minneslopp gått till spelarlöner. Detta trots att det var bestämt att ena halvan av pengarna skulle gå till bandyklubbens ungdomsverksamhet och den andra till barncancerfonden och till ”Axels minne” – en stiftelse som ska dela ut stipendium till unga spelare inom flickbandyn i Sandviken.

På det fick hela SAIK-truppen i mitten av december förra året reda på att deras kontrakt skulle rivas efter säsongen.

Inte nog med det, rubrikerna fortsatte att komma när SAIK:s storsponsor, Marco Engborg hamnade i storbråk i spelargången i Göransson Arena efter att ha skrikit könsord till Hammarbyspelare, något som hördes i Bandypuls livesändning efter matchen.

Varför valde du att kliva in i den där kaotiska tiden?

– Det var som mest skakigt när jag klev in direkt efter nyår, då var det helt klart som värst. Jag satt med i styrelsen och jag funkar väl så. Jag gillar utmaningar och någonstans insåg jag att någon måste sitta och driva frågan. Det var otroligt starka krafter som var involverade. Det var absolut inte en one man show.

– Nu med perspektiv har man ju förstått hur illa det kunnat gå. Hade det inte ordnat sig så hade klubben säkert fått börja om på en helt annan nivå. Alla verksamheter som vi bedriver hade säkert drabbats. Folk tror att det bara är att spela i elitserien, men det är inte bara det det handlar om. Vi gör ju så mycket annat. Det är många som hade fått gå hem, vi är ändå en arbetsgivare till många och har ansvar över många anställda. Ser man det från det perspektivet så förstår man hur illa det kunde ha gått.

Hur ser du tillbaka på det beslutet idag?

– Med tanke på att vi förstod hur illa det var så är det väl någonting man kommer att bära med sig i livet. Det är ändå en klubb som funnits i nästan 100 år. Det är klart att vi brukar prata om det, att det är någonting att se tillbaka på hur otroligt nära det var. Samtidigt är det vår vardag. Vi har det lika tufft fortfarande att bygga upp föreningen, jobbet är inte över. Det är nu som vi måste jobba på för att bygga upp föreningen. Ekonomin är en viktig del i det hela liksom värdegrundsarbetet och att gå till botten med allting.

Hur nära var det att det inte skulle gå?

– Otroligt nära. Vi var beroende av att andra krafter skulle bidra. Vi hade flera skulder där arenan bidrog till att vi kunde ro det i hamn, annars hade inte gått.

Hur kände ni när allt kom på en och samma gång, som en bomb?

– Det tog aldrig slut kändes det som. När incidenten i spelargången skedde med Marco var jag på semester. Det ringde hela natten. Men jag var ändå så himla inne i det, så det var bara att köra. Då var det ändå liksom grej på grej. Jag vill inte kalla det inflation, men det blev liksom att all problematik kring SAIK kom upp till ytan. Nu vill jag påstå att vi är mycket mer sårbara om något sådant där skulle dyka upp för nu är vi på väg framåt för att bygga upp SAIK så nu vill vi undvika fler incidenter.

Storstjärnan Christoffer Edlund spelade säsongen ut i SAIK ifjol, trots att ryktena gick under pågående säsong att han redan då skulle säljas.

Hur nära var det att ni gjorde er av med honom redan under säsongen?

– Det var långt gångna förhandlingar. Tyvärr låg det inte i våra händer. Det var ryska förbundet som satte stopp för det på något vis. Från vår sida var vi inställda på att sälja eftersom att ekonomin var som den var. Det var en del vår plan.

Sportsligt var ni glada att han blev kvar, men ekonomiskt önskar ni alltså att ni kunnat sälja honom under säsongen?

– Ja, alltså, det hade kanske inte hjälpt ändå men vi var i ett läge där vi ville bidra max vad vi kunde. Så att vi inte satt och väntade in resten. Men försäljningen av Christoffer Edlund enskilt hade inte bidragit till SAIK:s räddning, men det hade varit en symbolisk handling från vår sida för att visa att vi verkligen ville ha en förändring. I SAIK har det sportsliga varit det viktigaste i så många år. Men för vår trovärdighet var vi tvungna att visa att det inte kunde vara i fokus just då, utan att vi verkligen ville växla om och tänka på annat än att upprätthålla semifinal och finalplatsen.

Vad har ni för ambitioner för SAIK nu framöver?

– Det är någonstans att stabilisera föreningen. Vi vill ju så mycket. Det kanske finns förväntningar på att det är ny ledning i SAIK och att det ska bli bättre. Men det kommer att ta tid om vi vill göra det på rätt sätt. Vi bygger det successivt. Vi är många nya som behöver sätt sig in och lära oss. Det är så många faktorer vi behöver se över. I år blir en översyn.

Vågar ni ens titta framåt och drömma om SM–guld i närtid?

– Vi pratar inte i de termerna. Grabbarna går såklart in för att vinna varje match. Men vi kan inte prata i de termerna för vi är inte där. Vi är inte i det läget i klubben just nu. Vi prioriterar ekonomin och pratar om hur vi ens ska få ihop den här säsongen?

Markarian berättar om en nyckel han använt sig av sedan första dagen han tillträdde som sportchef och som han fortfarande använder sig av varje dag.

– Det är mitt leende. Jag försöker att se alla som jobbar i arenan och alla som ställer upp för SAIK. Vi otroligt många ideella funktionärer och eldsjälar som jobbar för att SAIK Bandy ska få fortsätta att finnas. Det minsta jag kan göra är att försöka se dem alla, stanna och säga hej, fråga hur de mår, finnas till och försöka att liva upp stämningen. Det var viktigt för mig när det var som tuffast och det är någonting jag kommer att fortsätta med.