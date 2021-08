Marlene öppnar sin skattkammare – ett paradis för klädälskare och retrodyrkare

Det är särbons sommarstuga med den tillhörande ladan som nu förvandlats till en retroloppis. I ladugårdens "foajé" hänger ytterkläder i rader på dubbla klädställningar. Kappor och jackor och en och annan overall trängs om plats.

– Jag har alltid varit intresserad av kläder och gillat second hand och retro, säger, Marlene Eklöf.

Till vänster ligger vintage-rummet som måste vara ett paradis för klädälskare och retrodyrkare. Här hänger kläder överallt, sorterade efter färger, former och tidsepok. Och skor det finns skor både här och där.

Det finns glittriga kläder, blommiga klänningar, korta och långa färgglada kjolar och dräkter i frotté. Här kan du hålla i jackan du köpte som barn på 70-talet eller i alla fall vad dina coola kompisar hade.

Hon har haft två retro-loppisar i sommar och kommer att ha öppet igen nu under helgerna i augusti.

– Jag funderar om jag bara ska ha vintage-rummet öppet för bokningar. Kan ju vara roligt för ett kompisgäng som vill prova kläder och ha kul tillsammans.

Kläderna har Marlene samlat på sig under årens lopp. Men de mesta de senaste 20 åren.

Hon har samlat förut också med gjorde sig av med det mesta när hon bodde på Ibiza under några år i slutet av nittiotalet.

– Sedan började jag samla där också, många av cowboybootsen kommer därifrån men jag sålde av mycket av det där innan jag flyttade hem igen.

– Jag har också fått kläder från min faster som varit modell och designer. Men också från mina vänner.

Hon har burit och använt många av klädesplaggen själv.

– Men nu går man ju aldrig ut på samma sätt och jag gillar bekväma kläder till vardags.

Marlene Eklöf är för många ett känt ansikte i restaurangbranschen. Hon ägde tidigare Lotus i stationshuset i Gävle. Som var en kombo av restaurang, kafé och butik.

När hon avvecklade företaget för några år sedan började hon en utbildning i textil och design.

– Jag brinner också för tyger och återbruk och ville lära mig sy ordentligt.

I framtiden är drömmen att jobba med återbruk tillsammans med kollegor.

– Det skulle vara inspirerande. Och att få jobba med färg och form och skapa.

Klädintresserat har alltid funnits i hennes liv och det ska vara ordning och reda och sorterat efter färger och former.

– Redan som liten satt jag och vek kläder och sorterade, det var det bästa jag visste. Det finns en bild när jag sitter på sängen med en kalsong på huvudet och sorterar pappas alla kalsonger, säger Marlene.

Det är lite kallt och regnet hänger i luften när tidningen kommer på besök.

Marlene är kulen och sätter på sig en tjock tröja, hon fryser lite till och sätter på sig en kofta över tröjan.

– Tur man har ett lager att ta av, säger hon och skrattar.

Och visst har hon det.

Övervåningen i ladan som man kan ta sig upp till antigen via en trapp eller via en liten gräsklädd uppförsbacke och en ramp som leder in på loftet.

Här finns ännu mer saker, bland annat porslin, burkar, tyger och så kläder förstås.

Ordningen och sinnet för färg och former syns här med. Uppe i ladan är det ordnat som i små rum med saker som är stilfullt ihopkomponerade i grupper.

– Titta här vilken gullig solstol och de söta små träskorna.

Hon har i sommar inte hunnit varit runt på så många loppisar och festivaler så ofta som hon brukar. Då hon i stället har fixat iordning i ladan.

Kanske kommer nu folk att få hjärtklappning och andnöd när de ser Marlenes klädsamling i Lingbo.

Hon plockar med några kläder som ligger på ett bord.

– Jag har slut på galgar nu...

