Mattias Hall kan bli Årets Gävlebo: "Fotbollen bygger broar"

Dagtid jobbar Mattias Hall på Stora Sätraskolan. Tidigare jobbade han som högstadielärare i matte och naturkunskap. Men han var tvungen att byta tjänst. Nu är han vikarie och extraresurs där det behövs på skolan.

– Det fungerade inte med min huvudskada, säger Mattias Hall som lider av kronisk huvudvärk.

Kyla och stress kan trigga igång nervskadan i ansiktet och han kan få så ont i huvudet att han till och med tuppar av.

– Det är jobbigt på vintern, än så länge har det inte varit så kalla vintrar sedan det där hände.

Och det där, det var en otäck misshandel på fotbollsplanen för sex år sedan. Det var under en kvalmatch i division 2, Strömsberg mot Avesta, som han blev attackerad av en motspelare bakifrån när han skulle göra ett byte.

Sviterna lever han med fortfarande.

– Jag får inte spela fotboll. Men där är jag lite dum och är med under träningarna ibland, säger Mattias Hall som har tränat Helges IF i fotboll under de två senaste säsongerna.

Medelåldern i laget är 20 år och alla har invandrarbakgrund.

– Spelarna är från tio olika nationaliteter och det är otroligt berikande. Vi lär mycket av varandra. I början kunde det vara en del krockar och konflikter. Men vi har pratat mycket om att samma regler gäller för alla i hela laget, att vi ska bemöta varandra med respekt. Att vi måste jobba tillsammans om vi ska lyckas och att vi behöver stötta varandra både på och utanför planen.

Många i laget har haft det kämpigt. Vissa har inte fått uppehållstillstånd i Sverige men föreningen har efter förmåga hjälpt till att lotsa på rätt väg mot utbildning, jobb och körkort.

– Det har varit tufft för flera av spelarna men vi har fotbollen som ett gemensamt glädjeämne, säger Mattias Hall som är beklämd över den rasism som laget möter både på plan och vid sidan av.

– Det kan vara alltifrån rasistiska glåpord till mer dold rasism, vissa bemöter mig helt annorlunda jämfört med de andra ledarna och spelarna i vårt lag, säger Mattias Hall som precis har kört igång försäsongsträningen.

I år är det annorlunda utmaningar för både honom och laget. Covidsäker träning innebär att spelarna delas upp i tre grupper.

– Alla vill tillbaka till den vanliga träningen så klart men nu vi löser det här på bästa möjliga sätt.

Mattias Hall

Ålder: 29 år.

Bäst med Gävle: Lagom stor stad, här finns min familj och mina vänner.

Ur motiveringen: "Mattias är en person som brinner för att hjälpa folk som har det lite tuffare i livet. Han har genom sitt ledarskap gjort så att killarna i laget utvecklats som människor, förstått vad det innebär att vara ett lag men han har även bidragit till att Helges IF stormat genom seriesystemet och nu spelar i Division 4. Dom tog sig även till årets DM-final. Jag tror att om det fanns fler människor som Mattias Hall i dagens samhälle, som brinner för att hjälpa andra, så det skulle finnas mindre rasism och Gävle skulle vara öppnare."

Fotnot: De tre kandidaterna till Årets Gävlebo är presenterade. Vinnaren kommer att utses genom en omröstning på vår sajt. Från och med torsdag kan du rösta på din favorit.