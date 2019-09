McManus inför första utmaning – ett unikt svenskt EM-kval: "Det här gör att vi inte slappnar av det minsta"

EM går i Helsingborg i november och Lag Hasselborg med Sara McManus är titelförsvarare.

Men är alltså inte självskrivna att representera Sverige.

Istället spelar nu Lag Hasselborg ett EM-kval mot Team Wranå i Danderyds ishall torsdag till söndag. En duell i bästa av sju matcher.

Det är något helt nytt i svensk curling, där uttagningar tidigare baserats på SM och senare år på prestationer över längre tid.

– Men det här är en riktigt bra grej för svensk curling. För oss är det ju lite extra också, eftersom det är våra klubbkamrater i Sundbyberg vi möter. Och det är ett riktigt bra lag. Vi är rankade trea i världen och de 18:e – så vi lämnar inget åt slumpen. Det blir tufft.

...men det är heller inget snack om att det här är något som Sara McManus och hennes lagkompisar tänker fixa.

För ett EM på hemmaplan, det vill man spela. Speciellt som man är regerande mästare.

– Det skulle verkligen vara något extra att få spela ett mästerskap i Sverige. Så många chanser till sånt får man inte. Vi har ju spelat över hela världen, men Danmark är det närmaste vi kommit hemma i ett mästerskap.

Sara McManus och hennes lag har sedan man inledde sin satsning nåt framgångar varje säsong – och dessutom stegrande sådana.

2016–17 tog man EM-silver.

2017–18 upprepade man EM-silvret – och slog sedan till med OS-guldet i Pyeongchang och tog sedan VM-silver.

2018–19 spelade man hem det första EM-guldet – och tog sedan ett nytt VM-silver.

Efter den här uppräkningen så måste frågan faktiskt ställas – finns hungern kvar?

– Vi ser det bara som att vi har jobbat oss upp på en nivå där vi har en härlig trygghet – och från den kan vi utmana oss själv.

– Vi letar hela tiden saker vi kan förbättra oss i och det finns hela tiden möjligheter till det.

Det här är också lite av svaret på frågan:

– Vi har inte det där VM-guldet. Vi har varit i två VM-finaler, men vi kände nog lite att det inte var vår tur senast. Vi hade en säsong där vi gjorde kanonresultat i Grand Slam-turneringar, vann EM – och så spelade vi VM-final. Så vi har nåt kvar.

Dessutom har Lag Hasselborg bara inlett sin egen olympiska cykel - en satsning där Peking-OS 2022 finns med. Där man alltså har guldet att försvara.

Den här säsongen har också inletts, även om den alltså spetsas till genom det här EM-kvalet.

– Vi har spelat två mindre turneringar redan, men jobbat med upplägget för hela säsongen. Vi har vässat till det ordentligt och gjort det extremt tufft för att utmana oss själva.

Efter EM-kvalet är man dock hemma i tre veckor till, lagmedlemmen Agnes Knochenhauer ska gifta sig, men sticker sedan till Kanada för den första Grand Slamturneringen.

Sedan rullar det på.

– I fjol hade vi runt 160 resdagar, berättar McManus.

Formen då?

– Jag, vi, är supertaggade. Jag passade under sommaren på att rehaba min rygg som jag hade problem med – men nu känns allt bra. Det märktes också att vi hade samlat energi under sommaren för när vi gick på is första gången så var det riktigt kul.

Under måndagen släpptes också en nyhet för Lag Hasselborg och herrarnas Lag Edin. De åtta curlingspelarna i de två lagen får en form av anställning av curlingförbundet, på årsbasis. De pengar som de drar in på sponsorer, prispengar, stöd från förbundet och från Sveriges olympiska kommitté (SOK) delas sedan ut som lön till spelarna.

– Det är ett riktigt bra upplägg. Det var ett bra besked att få, säger Sara McManus. Det gör att vi är ännu mer fokuserade inför den här säsongen.