Medalj i mer än varannan tävling – möt backrallyföraren Mikael Lundberg: "Har skänkt bort 25 lådor med pokaler"

Lacken glänser på den röda Golfen som Mikael Lundberg skaffade 2007.

– Det är den första bilen jag inte monterat ihop från grunden, även fast jag bytt ut mycket av delarna, säger Lundberg och öppnar dörren.

– Sätt dig om du vill, säger han.

Lundberg har sedan 2017 sin egen bilverkstad på gården i Harkskär utanför Gävle. Under vårt besök tittar ett antal kunder in och frågar Micke, som han kallas, om hjälp och han tvingas be om ursäkt och lämna intervjun vid ett par tillfällen.

Hans idrottskarriär går dock längre tillbaka än så, närmre bestämt 31 år tillbaka i tiden. Idag är han en av Sveriges främsta backrallyförare med ett enastående facit där han tagit guld i närmre hälften av alla SM-tävlingar han deltagit i. Garaget i verkstaden är fyllt av troféer och i ett hemmasnickrat prisskåp ligger medaljerna, genom åren har Micke samlat på sig hundratals pokaler. Han avslöjar också att han skänkt bort 25 lådor med pokaler som inte fick plats.

Bilar och motorsport har funnits i Micke Lundbergs liv sedan han var liten. Hans pappa, Anders, höll också på med motorsport och Micke började som kartläsare åt honom i tonåren. Tillsammans med sin far byggde han sin första Golf 1986 och åkte sin första rallytävling samma år.

Till en början var det vanligt rally som gällde men Micke kom in på backrally på grund av att möjligheten att köra under sommaren var större samt att tempot var högre.

– Det är explosivt som ett hundrameterslopp. I rally kan du göra ett misstag i en kurva men det kan du inte i backe, det går så snabbt.

Sedan år 1999 har Lundberg varit backrallyt trogen och inte kört ett enda traditionellt rallylopp sedan dess - enligt honom finns det många fördelar med att köra "backe".

– Gemenskapen i depåerna är stor inom backe, vi träffar varandra mer under tävlingarna. Dessutom så tävlar vi inte mot varandra på samma sätt, vi tävlar mot klockan.

– Under en tävling var vi tre stycken inom loppet av sex hundradelar. Att det är så tight är en del av tjusningen med det.

Lundberg berättar flera historier om allt från hur han har fått låna bilar av medtävlande till hur de hjälpts åt med bärgande av varandras bilar.

– En gång fick jag låna en kaross och sätta i min egen växellåda och motor för att kunna fortsätta tävla.

Hans första seger i en SM-tävling kom för 27 år sedan. 63 SM-segrar och tolv guld senare är segern i Uddevalla 1992 fortfarande favoritminnet.

– Det var över hundra personer som deltog i tävlingen och bara 25 stycken gick till final, jag blev 23:a i kvalet.

Väl i finalen var han dock snabbast även om det var jämnt.

– Backen är 550 meter lång, det är Sveriges kortaste backe. Den tar bara 22 sekunder att åka så det skiljde hundradelar mellan oss 25 i finalen. Jag fick till ett kanonåk som ingen lyckas ta, det var en fantastisk känsla.

– Det var alltid mycket publik då, mellan 15 och 20 000 personer på läktarna. Tyvärr har de slutat köra tävlingar där.

Om det var tiotusentals på läktarna och flera hundra tävlande när Lundberg vann sin första SM-tävling så ser verkligheten för sporten annorlunda ut idag. Prispengar delas inte längre ut, funktionärer saknas och publiken uteblir – på den senaste starten i SM var det fjorton tävlande i klassen. En lösning på problemet är enligt Lundberg att ta i tu med däckpriserna.

– Vi måste få ett billigare däckreglemente så att fler kan köra, för sporten håller ju på att dö ut.

– Ett par sådana där lite bredare tävlingsdäck kostar 4000 kronor, säger Lundberg och pekar mot en samling däck som ligger utanför verkstaden.

Idag finns det regler för vilka sorters däck som är tillåtna. Lundbergs tävlingsdäck kan användas i två till tre tävlingar. Kör man som i Lundbergs fall uppemot 20 tävlingar per år så blir det snabbt stora summor. Bra däck kan avgöra en tävling. Lundberg vill därför att ett pristak ska införas så att man kan ha en chans till framgång, trots att man tävlar med billigare däck.

Bilar är en stor del av Lundbergs liv tiden och tiden han lägger ner i verkstaden på gården i Harkskär utanför Gävle är stor.

– Jag har fått ett friare schema sedan jag öppnade verkstaden, tidigare kunde jag bara hålla på på helgerna.

– Men jag måste laga många andra bilar för att ha råd att köra själv.

Någon träning är det däremot inte tala om.

– Man kan inte åka ut på någon skogsväg och öva i backe, det är för farligt och dyrt. Det enda sättet att bli bättre är tävlingar.

Istället lägger han ner mycket tid på att se till att allt är i perfekt skick inför tävlingarna.

– Stora delar av segern sker i verkstaden, litar du på bilen få du självförtroende.

Senast Mikael Lundberg vann ett SM var 2014 -nu fem år senare vill han ta revansch.

SM-segern 2014 blev Lundbergs tolfte och efter det har karriären inte flutit på som önskat. Efter att ha fallit med en mountainbike och skadat axeln har han som bäst kommit tvåa i Back-SM.

– Det är surt att jag skadade mig, det hade varit kul att ta tio på raken, konstaterar Lundberg.

När han väl återhämtat sig från skadan var det dags för såväl bilen som huvudet att säga ifrån.

– Jag var tvungen att byta stötdämpare på bilen och på en tävling så fick jag inte till det. Jag höll på att skruva för mycket på stötdämparna och fick några dåliga resultat. Då satte sig det i huvudet och jag kunde inte prestera.

Nu verkar Lundberg fått ordning på grejerna och efter segern i Ljusdal i början av juni toppar han SM-tabellen med hälften av tävlingarna kvar.

– Nu tänker jag inte utan jag ställer in bilen som jag tror att den ska vara och sedan kör jag bara.

Om allt går som planerat når Lundberg tävling nummer femhundra under första helgen i augusti. Av femhundra tävlingar har han hamnat på pallen i över trehundra av dom.

– 2006 hade jag ingen bil så då åkte jag inte, annars har jag tagit medalj i backe varje år sedan 1998.

– Och i början av karriären var jag ju inte med på pallen, skrattar han.

Pallen hoppas han däremot hamna på i Ludvika den 11 augusti då SM avgörs.

– Målet är att ta tillbaka SM-titeln till Gävle.

Och risken att Mikael Lundberg blir mätt på segrar efter årets SM bedömer han som liten.

– Adrenalinkicken man får när man kör driver en att fortsätta, det är svårt att sluta, det blir som ett gift.

Han tvekar en sekund...

– Fast man kanske borde sluta på topp?