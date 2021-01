Meixner fortsätter flyga fram – och hyllar poängdrottningen: ”Får gåshud”

Under lördagen var det högkvalitativ hockey mot när HV71 stod på andra sidan. När jumbon Göteborg kom på besök under söndagen såg det lite slarvigare ut. Framförallt i den andra perioden som kan ha varit en av Brynäs sämsta i år. Till den grad att tränaren Henrik Glaas valde att ta en time out.

– Nej, det var väl kanske inte en av våra bättre prestationer. Så blir det ibland, säger Anna Mexiner som samtidigt blir avbruten av Denisa Krizova.

– Jaså du snackar med vår sniper, säger Krizova.

Nja, jag skäller lite på er för er insats i andra, svarar jag medan Krizova vinglar iväg och letar efter skridskoskydden.

Meixner fortsätter:

– Det viktiga är ändå att vi vann. Vi vet att vi var dåliga, vi pratade om det i pausen och försökte komma ut hårt i tredje.

Och i tredje vaskade Glaas om i formationerna för att väcka gänger. Meixner slängdes in med Josefin Bouveng och Lara Stalder. Det gav resultat direkt. Efter 21 sekunder satte Bouveng 4–1 och två minuter senare ökade Mexiner på till 5–1. Hennes andra mål för dagen.

– Tränaren ville rotera lite för att se vad som kan vara bäst i det kommande slutspelet. Och det var riktigt kul att spela med dem, säger Mexiner som alltså blev tvåmålsskytt.

Hon har utvecklats till en måltjuv av rang. Och har sin lilla specialitet i att åka sig fri i numerärt underläge och göra mål. Vilket hon gjorde även mot Göteborg. För när Meixner sätter fart på skridskorna är det inte många som hänger med. Hon kan vara den snabbaste i hela ligan.

Hur kan du vara så snabb? Har du nött extra mycket?

– Jag vet inte. Jag började tidigt när jag var liten, men det gör väl alla? Jag har inget bra svar på varför.

En annan som imponerar är så klart poängdrottningen Lara Stalder. Det är som att hon inte kan lämna en match poänglös. Tre nya mot Göteborg och nu är hon bara tre poäng från att slå alla tiders rekord i SDHL.

– Åh herregud. Jag får gåshud bara av att du pratar om det. Det är helt otroligt. Hon är otrolig både på och utanför isen. Hon är en så sjukt hockeyspelare och en fantastisk lagkamrat. Hon förtjänar det alla dagar i veckan, säger Anna Meixner.

Brynäs IF–Göteborgs HC 5–2 (3–1, 0–0, 2–1)

Första perioden: 1–0 (2.45) Anna Meixner (Erika Grahm) spel fyra mot fem (!), 2–0 (5.33) Rosa Lindstedt (Maja Nylén Persson, Erika Grahm), 3–0 (15.15) Lara Stalder (Josefin Bouveng, Denisa Krizova), 3–1 (18.39) Sena Suzuki (Wiktoria Sikorska).

Andra perioden: –.

Tredje perioden: 4–1 (0.21) Josefin Bouveng (Anna Meixner, Lara Stalder), 5–1 (2.25) Anna Meixner (Lara Stalder, Josefin Bouveng), 5–2 (10.24) Tereza Radova (Jennifer Carlsson, Sandra Rannerud)

Utv, BIF: 4x2, GHC: 2x2 min.

Skott: 42–21 (17–4, 12–10, 13–6)

Domare: Maria Furberg.