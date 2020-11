Mia tog sprutan mot influensan – trots oro för trängsel: "De hade styrt upp det bra"

Det är onsdag och klockan närmar sig 13. Utanför familjecentralen i Andersbergs centrum har folk börjat samlas. De väntar på att dörrarna ska öppnas och de ska få komma in och få sin spruta mot influensan.

Familjecentralerna i Andersberg och Sätra har tillfälligt gjorts om till vaccinationsmottagningar och är två av de ställen i Gävle kommun där gratisvaccination mot influensa för 65-plussare och människor i riskgrupper erbjuds i år.

Oro för att kaos ska uppstå när många kommer samtidigt har fått en del att tveka inför att vaccinera sig. De är rädda att utsätta sig för coronasmitta.

– Jag var också lite orolig innan jag åkte hit. Jag tog med mig ett munskydd för säkerhets skull, säger Mia Larsson, en av de väntande i Andersberg.

Hon är gravid - nedkomsten är beräknad till februari - och har fått rådet att vaccinera sig.

– Om jag blir sjuk riskerar det att påverka fostret också, säger hon.

Men den trängsel hon befarat ska uppstå vid vaccinationsmottagningen uteblir. De som ska vaccinera sig släpps inte in i lokalen huller om buller utan de får ta varsin kölapp och ropas sedan upp efter hand.

– Vi släpper in tio personer i taget. De får gå in i ett stort väntrum här inne. Där väntar de en liten stund och får sedan gå in i separata rum där de blir vaccinerade, berättar Lisa Hartung.

Hon är till vardags vårdenhetschef på Valbo hälsocentral men fungerar i dag som dörrvakt vid den tillfälliga vaccinationsmottagningen.

– Håll avstånd till varandra nu! uppmanar hon när hon släpper in dagens första vaccinationskunder.

Efter att ha fått sin spruta får personerna direkt lämna lokalerna genom en separat utgång.

– Jag tycker att det har fungerat bra hittills. Vi har fått till ett bra flöde, tycker Lisa Hartung.

För Mia Larsson går det snabbt och smidigt att få sin spruta. Efteråt känner hon sig nöjd.

– Jag tycker att de har styrt upp det väldigt bra, säger hon.

Men det finns ett missnöje hos många över att vaccinationerna flyttats bort från deras egna hälsocentraler. Mona och Sixten Andersson i Överhärde i Valbo har planerat att vaccinera sig och förstår inte varför de inte kan få göra det på Valbo hälsocentral.

– Regionen går ut och pratar om att vi ska hålla distans och undvika resor med kollektivtrafik. Samtidigt kräver de att vi ska ta oss in till Gävle för att vaccinera oss. Vi får inte boka tid utan hänvisas till en drop-in-mottagning. Det går inte ihop, säger Mona Andersson.

Alla har inte bil utan många måste tas buss för att komma till Gävle, påpekar hon. Risken finns att det blir trångt både under resan och vid vaccinationsmottagningen.

Eva Söderhäll, verksamhetschef vid Region Gävleborgs primärvård i Gävle, säger att hon har förståelse för reaktionerna.

– Jag förstår att det finns många frågor. Människor är vana att kunna bli vaccinerade på sin egen hälsocentral. Men i år har vi en helt ny situation med coronapandemin som gör att vi måste tänka om, säger hon.

Hälsocentralerna klarar inte lokalmässigt att ha influensavaccinering parallellt med ordinarie verksamhet, menar Eva Söderhäll.

– Vi följer direktiv från Smittskydd Gävleborg och vi ska då inte utföra vaccinationerna i samma lokaler som vi har pågående annan vård. Därför har vi valt den här lösningen med två speciella vaccinationsmottagningar i Sätra och Andersberg. På samma sätt har vi gjort med luftvägsmottagningar. Vi kan inte ha en sådan på alla hälsocentraler heller utan det har vi samlat på Södertull, säger Eva Söderhäll.

Hon påpekar att det går att bli vaccinerad även i den ordinarie vården.

– Om man tillhör en riskgrupp och besöker vården av någon annan orsak kan man passa på att bli vaccinerad vid det tillfället.

FAKTA/Influensa - de får gratis vaccination

Personer som fyller 65 år i år eller är äldre.

Gravida.

Personer med vissa sjukdomar, till exempel kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, extrem fetma med BMI över 40, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus och tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar.

Hushållskontakter till personer som har kraftigt nedsatt infektionsförsvar (exempelvis benmärgstransplanterade).

Källa: 1177 Vårdguden