Minnesord: Högskolan i Gävle har förlorat en av sina främsta företrädare för forskning

Till Minne av Professor Göran Fransson, Högskolan i Gävle

Min kollega och finaste vän, Göran Fransson har hastigt avlidit i en ålder av 53 år. Han sörjs närmast av familjen, Helene Jämtemyr och döttrarna Emelie och Ida.

Många med mig har förlorat en varm och god vän och en professionell kollega, som med engagemang och empati alltid ställt upp. Sedan jag lämnade min anställning har jag haft kontinuerlig kontakt med Göran. Jag saknar våra samtal om forskning, undervisning, samverkan och vardagsliv. Han var en garant för att jag inte bara tänkte begagnade tankar. Han höll ett högt arbetstempo och var mycket produktiv och resultatorienterad. Han trivdes verkligen med sitt arbete.

Högskolan i Gävle har förlorat en av sina främsta företrädare för forskning och en mycket uppskattad lärare och kollega. Göran hade en unik bakgrund med såväl ingenjörsexamen, som en militär utbildning, när han påbörjade sin grundskollärarutbildning med inriktningen Ma/No, 1-7 på Högskolan i Gävle. Han avlade sin lärarexamen 1994. Hans bakgrund bidrog till ett unikt perspektiv på lärarutbildningen och efter en kort tid som lärare i grundskolan, ”head huntades” han tillbaka Högskolan i Gävle av mig, som var hans handledare och sedan hans mentor. Han anställdes som Högskolan i Gävles första amanuens. Han funderade mycket över lärarutbildningen som var uppdelad i åk 1-7, och åk 4-9. Det blev det första område som han och jag fortbildade i. Det blev många, långa och trevliga resor i hela Sverige och senare också i hela Europa. Temat var ”1-9-skolan, den moderna helhetsskolan”.

Att vara ny i yrket blev mitt och Görans forskningsområde. En artikel i DN med titel ” Sverige sämst på lärarstöd” av Staffan Selander, Åsa Morberg och Göran Fransson startade en unik karriär. Göran började sin forskarutbildning vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm. Han skrev sin licentiatavhandling om JAS-piloternas första tid i yrket för Försvarshögskolan. Doktorsavhandlingen handlade också om att vara ny i yrket och blev en av de första avhandlingarna inom Induction-området i Sverige.

Göran deltog tidigt i flera stora EU-projekt inom ramen för ATEE, Association for Teacher Education in Europé, och arbetsgruppen ”Professional development and teaching practise”. Vi initierade och arrangerade flera stora internationella konferenser vid Högskolan i Gävle på temat: Ny i läraryrket. En naturlig utveckling av hans forskning om induction blev mentorskap.

Göran Fransson startade nya nationella och internationella nätverk, engagemangen i forskningsprojekt blev fler och fler. Göran Fransson utsågs till docent och startade sin karriär som handledare av doktorander. Han fick senare en professur i didaktik. Göran publicerade många internationella artiklar, men han värnade också om lärares praktiska arbete. Hans första bok tillsammans med mig ” De första ljuva åren - lärares första tid i yrket “på Studentlitteratur blev en storsäljare, då Lärarförbundet köpte in boken till sina nya medlemmar. Görans karriär var helt unik och mycket bra, men blev alltför kort. Saknaden efter Göran är ofantligt stor. Att Göran inte längre finns med bland oss är helt ofattbart och mina varmaste tankar går till familjen i en svår tid.

Docent Åsa Morberg