Minnesord: Lennart Olofsson blev Foto-Kalle med hela Gävle

Han hette Lennart Olofsson och blev pressfotograf på Norrlands-Posten.

Det var tidigt 50-tal och tidningsstaden Gävle höll sig med tre tidningar. Nu skulle den lilla högertidningen på Nygatan försöka ta upp konkurrensen med Gefle Dagblad och Arbetarbladet på Hattmakargatan som båda hade en bra bit över 30 000 i upplaga. Rekryteringen av 18-åringen från Sölvesborg var en viktig del i satsningen. Norrlands-Posten skulle satsa på bilder.

Lennart blev snabbt en välkänd profil i Gävle med omnejd, NP fylldes med härliga bildreportage och fotografen bakom bilderna syntes överallt. Han blev Foto-Kalle med hela Gävle – jag tror det var den legendariske Bruno Schedin som döpte honom – och konkurrenterna i grannkvarteret såg på Lennart med både beundran och avund. Snart hade de också skaffat egna fotografer.

Men trots Foto-Kalle och hans bilder kunde inte Norrlands-Posten överleva, 1956 blev de två stora tidningarna ensamma på banan, Lennart började en framgångsrik karriär som frilansare, jobbade mycket för Aftonbladet och blev min egen favoritfotograf när jag började som tidningens gävleredaktör 1963.

Vi fick några härliga år tillsammans, gjorde många reportage som gav löpsedlar och mittuppslag, följde Brynäs ishockeyframgångar och gjorde scoop som imponerade på våra chefer i Stockholm. I november 1964 rymde fångarna på fängelset i Gävle – och låste in fångvaktarna. Aftonbladet hade bilder på poliserna när de klättrade över murarna för att ta sig in på fängelset och befria vakterna, det såg mycket autentiskt ut. Ingen kunde förstås ana att Lennart övertalat poliserna att göra en repris på vad de gjort timmen tidigare. Björn Swartswe, en av poliserna, bandystjärnan från Edsbyn, var inte svår att övertala när Lennart fick honom att visa hur han klättrat in på fängelset…

Lennart Olofsson var en av de bästa fotografer jag jobbat med – och det har blivit en hel del under ett långt journalistliv. Han blev en förebild för många unga talanger som sett till att både Arbetarbladet och Gefle Dagblad haft en mycket kvalificerad bildjournalistik genom åren. Många har också värvats till televisionen och de stora tidningarna i Stockholm.

Men Lennart föll aldrig för några locktoner, han höll sig kvar i Gävle-regionen. Han ogillade det osäkra livet som frilansare, drömde om ett fast jobb och när Stig Jacobsson på Sandviks informationsavdelning kom med ett erbjudande var det aldrig någon tvekan – trots att Aftonbladet samtidigt erbjöd fast anställning. Lennart blev industrifotograf, kände sig äntligen trygg och fick många fina år med resor över hela världen för att skildra en storkoncerns verksamhet i bilder.

Nu har Foto-Kalle plåtat färdigt, han somnade in på nyårsdagen 87 år gammal. Inga (född Rosenblad) från Sandviken fanns vid hans sida i alla år. Lennart hade tur i kärlekens lotteri.

Sven-Oskar Ruhmén

fd chefredaktör Arbetarbladet