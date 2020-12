Minnesord: Vi saknar djupt vår gode vän Ola Dackell

Ola föddes och växte upp i Gävle och han blev staden trogen under alla år. Efter studier i ekonomi i Uppsala arbetade han vid LR revision, KPMG där han var delägare och under en tid kontorschef, för att därefter gå över som delägare hos Grant Thornton. Ola var auktoriserad revisor och brann för sina kunder. Allt från ägarledda fåmansbolag, stora internationella företag till idrottsföreningar som Brynäs IF.

Han var också med och startade Nyföretagarcentrum i Gävle och Sandviken i början av 90-talet. Där arbetade han ideellt som mentor och stöd till unga som ville starta företag.

Vid sidan av jobbet var familjen det viktigaste för Ola. Han tog stor del i barnens alla olika aktiviteter, i synnerhet tennisen där intresset delades av både han själv och barnen. På somrarna gjorde familjen långa bilresor i Europa samt fjällsemestrar vintertid. Förutom familjen hade Ola ett stort motorintresse. Han älskade att vara bakom ratten, de kortare turerna gick ofta till det ärvda torpet i Årsunda eller det nya sommarstället på Norrlandet.

Vi är många vänner som saknar Ola. Några av oss lärde känna honom när barnen var små och vi bodde i samma bostadsrättsförening i Fridhem, där Ola så klart var kassör. Och vänskapen har bestått, decennier igenom. Varje fredag träffades vi hemma hos Ola för att diskutera allt, stort och smått. Nästa gång kommer det bli annorlunda, utan Ola kommer det kännas tomt och tungt. Vi saknar djupt vår gode vän Ola.

Vännerna genom Klaus Hager, Jan Jansson, Ulf Lindell och Sven-Åke Windahl