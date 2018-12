Minnesord: Hans-Ivar vigde sitt liv åt svensk ishockey

En av svensk hockeys mest meriterade ledare, Hans-Ivar Engvall, har gått ur tiden. Han blev 70 år gammal och hedrades med en tyst minut i Gavlerinken i samband med SHL-matchen mellan Brynäs och Växjö på fredagskvällen.

*

Det är med sorg vi mottagit beskedet att vår Hedersmedlem nr 1 Hans-Ivar Engvall avlidit på Handens Närsjukhus efter en längre tids dålig hälsa. Hans-Ivar var med att starta Bo Leonard Sällskapet i oktober 2000, och fick då medlems-nr 4 han blev sedan Hedersmedlem nr 1 den 24 nov 2015.

H-I var mannen som kunde döda en lång diskussion med endast två ord, fanns det någon som kunde tituleras ordets ekvilibrist så var det H-I. Dom flesta i hans omgivning fick ofta öknamn, själv blev jag kallad ”Begravningsentreprenör´n” därför att jag bar kostym på middan, och Per Dahlström fick heta ”Klädgalgen” för han hade Herrekipering, vi var många som fick öknamn av denne ordekvilibrist (MR Blazer, Törnman, Anna Holt m.m)

Hans-Ivar vigde sitt liv åt svensk ishockey, en hockeymänniska ut i fingerspetsarna. Hela hans liv har kretsat kring ishockeyn. Det började med ungdomshockey i Hemsta IF, tränarkarriär, ledarkarriär, mångårigt arbete i Gästriklands Ishockeyförbund. Anställd hos Svenska Ishockeyförbundet i 23 år (1989-2012). Han hade förtroendeuppdrag inom förbundet i 18 säsonger. Gjorde 20 säsonger i Gästriklands Ishockeyförbunds tjänst som bland annat distriktsinstruktör och kursledare. Det blev nio säsonger som Team Manager för Junior-kronorna/J20, det blev 13 säsonger som Sportchef/Tävlingschef i Svenska Ishockeyförbundet. Tre säsonger som assisterande tränare för Brynäs IF:s A-lag, och även tränare för Gästriklands TV-pucklag. Han var steg 4-utbildad tränare.

Vi som lärde känna Hans-Ivar har i dag en tung dag, och vi glömmer aldrig den glädje han spred på våra sammankomster, där han sågade var och varannan vid fotknölarna och skratten från deltagarna tog aldrig slut.

Bo Leonard Sällskapet

