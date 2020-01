Misan bytte huset på landet mot takvåningen i stan: ”Det stod mitt namn på väggarna”

Hon har varit trummis i Scandal Beauties och framgångsrik smyckeskonstnär. För ett år sedan flyttade hon från huset i Hamrångefjärden till en liten lya under takåsarna i stan. När hon sitter och skapar har hon himlen rakt utanför.

– The sky is a neighborhood, säger Misan Olsén och citerar Foo Fighers med ett leende.