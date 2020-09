Missar i massor när SIF bara fick oavgjort – här är spelarbetygen

SIF–IFK Luleå 2–2 (1–1)

Målen: 1–0 (6) Olof Mård, kämpade in en högerhörna från nära håll, 1–1 (18) Patrick Kpozo, vinkelskott i bortre hörnet, 1–2 (52) Joakim Persson, gled enkelt in i straffområdet och sköt högt i bortre hörnet, 2–2 (77) Naeem Mohammed, nickade in vänsterhörna.

Hörnor: 12–3 (6–1).

Varning, SIF: Niclas Håkansson (37),

Domare: Henrik Mohlin, Östersund.

Publik: 50.

Sandvikens IF (4–4–2)

Målvakt

Tobias Johansson 3

Försvar

Slava Koidan 5

Olof Mård 4

Niclas Håkansson 3

Farhad Hosseini 3

Mittfält

Christoffer Aspgren (80) 3

Emil Engqvist 4

Yannick Mukunzi 4

Naeem Mohammed 4

Anfall

Emil Bellander 3

Leo Englund 3

Ersättare

Marcus Hägg (80) –

Spelade ej: Elias Lindgren (mv), Jimmy Hansson, Gustav Thörn, Emil Molin, Melker Dahlqvist, Joe Massey.

Snittbetyg: 3,55.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.