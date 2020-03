Misstänkt coronafall på försäkringsbolag i Gävle – tiotal medarbetare sjukanmälda

If försäkringar i Gävle har drabbats av ett misstänkt coronafall. Personen ska kommit hem från Italien i början av februari. Under onsdagen bekräftades det att flera medarbetare på Gävlekontoret är sjukanmälda.

– Det är ett tiotalpersoner som är hemma för att de är sjuka, säger Åsa Thoft, kommunikationschef If Sverige.