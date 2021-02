Misstänkt covid-19 i Brynäs – träningarna inställda

Under måndagsförmiddagen kom beskedet att tisdagens match mot Växjö ställts in på grund av att gästerna fått in covid-19 i truppen.

Nu verkar Brynäs vara drabbade av samma sak.

På klubbens hemsida står att läsa:

Efter att spelare i Brynäs uppvisat symptom ställdes måndagens träning in och SHL-truppen kommer heller inte att träna under tisdagen.

Spelartruppen återsamlas igen på onsdag och kommer då att genomgå tester för covid-19.

Dock var ett antal spelare på is under förmiddagen. Greg Scott, Jaedon Descheneau och Adam Pettersson samt Samuel Ersson.