Mittbacken inblandad i allt när Sandviken vann borta mot topplaget: "Skönt att få ta revansch"

Sandviken hade inte tagit poäng i Elitettan sedan premiärsegern 14 juni. Men på lördagen fick man åka hem från västkusten med tre välförtjänta poäng. Mycket tack vare mittbacken Amanda Hagelberg som nickade in två fasta situationer och avgjorde matchen till bortalagets fördel. Men det hade kunnat bli surare min för Hagelberg.

Med 25 minuter kvar att spela nickade hon in ledningsmålet på en hörna. Bara minuten senare styrde hon dock in Jitex kvitteringsmål i egen bur.

– Det kändes surt såklart men så är det ibland och det var ju skönt att jag fick göra ett till framåt och ta revansch, säger Amanda Hagelberg efter segern.

Med fem minuter kvar nickade mittbacken in ännu en fast situation och säkrade de tre poängen för SIF. Det var mittbackens första mål för rödvästarna efter att ha anslutit från Ljusdals IF inför säsongen. En skada under försäsongen innebar även att hon missade inledningen men är nu redo för att starta matcher igen.

Har du gjort två mål i samma match förut?

– Nej, inte vad jag kommer ihåg.

Och det var tre om man räknar med att du var sist på bollen vid Jitex mål?

– Ja, jag har fått höra det, haha. Men det är ju jätteskönt att vi får ta med oss tre poäng hem till slut. Vi gör en jättebra insats och höjer oss verkligen jämfört med förra veckan. Det känns jättebra och vi behöver det här som lag efter flera torskar i rad, säger Amanda Hagelberg.

Efter 8-0 mot Hammarby förra helgen tog SIF-tränaren Marcus Larsson beslutet att ändra uppställning. Ett rakare 4-4-2 var den nya modellen som man tränat på hela veckan.

– Jag är imponerad. Vi har tränat en vecka på ett nytt spelsätt och har tagit till oss det vi ska göra på ett bra sätt. Jitex har ett riktigt skickligt lag men vi dämpade farten på dem på ett riktigt bra sätt. Vi var mer strukturerade och gör det tillsammans och visar att vi är ett bra lag, säger Marcus Larsson.

Segern tar SIF ovanför nedflyttningsstrecket i en haltande tabell och nästa lördag väntar ännu en bortamatch mot mittenplacerade Mallbacken.

– Det är tufft att vinna alltså, men väldigt roligt. Jag tycker vi sitter ihop bra hela matchen och gör precis det vi vill, det var som man fick tårar, riktigt kul är det, avslutar Marcus Larsson.

