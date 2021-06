Mohammed var ostoppbar när Sandviken krossade Täby – då får han högsta betyg

Sandvikens IF–Täby FK 4–1 (3–0)

Målen: 1–0 (26) Naeem Mohammed, på hörna nickade John Junior in bollen i mål. Trodde alla. Efter att speakern ropat ut Juniors namn hytte han med fingret mot publikhåll och istället kysste Mohammed marken och firade sitt åttonde mål. Han som fick en fot på Juniors nick och styrde in den.

2–0 (29) Martin Springfeldt. Ahmed Bonnah sköt – en målvaktsretur kom och den tog Martin Springfeldt tillvara på och utökade Sandvikens ledning.

3–0 (45) Naeem Mohammed, tog emot en djupledsboll, tog sig in i straffområdet och placerade bollen elegant mellan tre försvarare som kom rusande plus målvakt. Bollen smekte stolpen och gick in precis innan domaren blåste för paus.

4–0 (58) Naeem Mohammed, Bonnah drev med hög fart, hittade Mohammed till vänster om sig och Mohammed bara drev in i straffområdet, sprang förbi sin försvarare och placerade återigen in ett vackert mål.

4–1 (76) Jesper Hagman, straff. Olof Mård tappade huvudet efter att Wennergrund lämnats fördel efter att ha räddat bollen i en tuff situation. Då sprang Mård oprovocerat in en spelare i efterhand för att markera – tilldelades gult kort och fick en straff emot sig. Den slog Jesper Hagman in.

Varningar, SIF: Rasmus Bonde (40), Olof Mård (75). Täby: Gabriel Flores Englert (42), Oliver Granberg (76).

Domare: Albert Mustafa

Publik: 304 (Jernvallens VM-arena).

Sandvikens IF (3–4–3)

Målvakt

Tobias Wennergrund 3

Försvar

Gustav Thörn 5

Olof Mård 3

Niclas Håkansson 4

Mittfält

Martin Springfeldt (77) 4

Yannick Mukunzi (77) 5

Isak Bråholm 5

Rasmus Bonde (46) 3

Anfall

John Junior 4

Naeem Mohammed (64) 6

Ahmed Bonnah (77) 5

Ersättare:

Jimmy Hansson (46) 4

Danilo Al-Saed (64) 4

Kevin Pacha (77) –

Marcus Hägg (77) –

Sebastian Vigeräck (77) –

Spelade ej: Emil Molin, Noa Ersa Engberg, Tobias Johansson (mv).

Snittbetyg: 4,30.

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.

SIF:s program fram till sommaruppehållet: 30 juni: Kvarnsveden (b, cupen), 4 juli: IFK Haninge (b), 11 juli: Hudiksvall (h).