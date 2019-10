Molineffekten håller i sig – 24:an avgjorde straffläggningen: "Riktigt skönt att se den gå in"

Emil Molin kommer ut med en burk vätskeersättning i handen och dricker för fulla muggar.

– Jag måste, det var varmt där ute idag.

Varmt för att det var så mycket folk i hallen, lapp på luckan och 7 909 personer på plats.

Måste ha varit roligt att kliva ut inför så mycket folk?

– Jättekul. Jag tycker att vi gör en jäkla bra match också och är värda tre poäng, det är inget snack, men vi får nöja oss med två, säger Molin.

Trots mängder med skott från Brynäshåll fortsätter det att vara svårt att få in pucken.

– Det är små detaljer som gör att pucken går in. Vi måste in med fler folk på mål, vara lite noggrannare. För båda målen vi släpper in tycker jag är från ett dåligt byte och en till dålig grej av oss.

– De skapar lite två mot ett och tre mot två-lägen när vi går bort oss. Vi får låta motståndarna skapa sina egna målchanser utan vi ska bjuda på dem. Så länge vi trycker in pucken på våra lägen så har vi tre poäng.

Nu fick Brynäs som sagt nöja sig med två pinnar– detta efter 2–2 vid full tid, en mållös förlängning men i straffläggningen klev han fram.

Emil Molin.

– Skönt ändå. Det hade varit riktigt surt att förlora en sån här match när man är bättre. Då känns det så klart bättre med två poäng än en, det hade varit riktigt surt. Det var riktigt skönt att se den gå in.

Det tyckte merparten av alla på plats i Monitorn också. Ett euforiskt vrål kom från alla med Brynässympatier.

– Helt fantastiskt. Man önskar att det var så här varje kväll. Riktigt kul att de kommer hit och så klart extra skönt att vinna då när alla är här. Fantastiskt.

Efter slutsignalen stod den knökfulla ståplats kvar och ropade efter sina idoler som efter lite om och men kom ut igen. Jonathan Sigalet hade redan hunnit få av sig till kalsonger men slängde på sig en tröja medan han sprang ut.

Var du med på att ni skulle sitta ned och sen hoppa upp?

– Naej, inte riktigt men jag hoppas vi vinner fler gånger så man hinner lära sig det, flinar Emil Molin.