Mordet i Ockelbo: Hon planerade en flykt från våldsamma maken – grannarna hörde barnen skrika

15 juli strax efter midnatt får polisen ett samtal från Ockelbo. En man i 30-årsåldern säger enligt uppgift: "Jag har slagit ihjäl min fru". När polisen kommer fram till platsen ligger en kvinna i lägenheten med ett tygstycke över ansiktet. Hon har flera skador och hennes ögon är igensvullna. Hon visar inga livstecken. I lägenheten finns också parets två gemensamma barn.

Enligt åtalet som kom under tisdagen ska kvinnan ha haft anledning att känna sig rädd för sin man under en längre tid. Han ska vid flera tillfällen ha misshandlat henne och också hotat att mörda henne. Vid ett tillfälle ska han ha kastat ett föremål mot henne eller slagit mot henne men då i stället förstört ett fönster. Han ska ha förstört både hennes och hennes systers telefoner. Hon ska ha gömt sig på toaletten, rädd för att bli dödad, efter att ha blivit misshandlad. Ibland ska hon ha velat sova hos bekanta, ibland fick hennes mans syster sova i parets lägenhet för att hon skulle känna sig trygg. Hon hade flyttat guldsmycken till en bekant och googlat på hyrbilar för att kunna ta sig bort från honom, men han hade deras äldsta barn och hon ville inte fly utan barnet. Den mördade kvinnan ska också ha blivit beviljad att bo på ett skyddat boende, men också där ville hon först få tag på sitt äldsta barn först.

När mordet begicks var parets två barn också i lägenheten. Det yngsta var bara några månader gammalt, och enligt vittnesuppgifter trodde mannen inte att det var hans barn. Han misstänkte att hans fru hade en eller flera andra män. Enligt åtalet ska han också ha swishat 4 500 kronor från hennes telefon till sig själv och till en annan person några veckor innan mordet. Åtalet handlar om flera fall av olaga hot mot olika personer, skadegörelse och mord alternativt synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. I flera av händelserna har alkohol funnits med i bilden när de skett. Mannen ska också ha uppträtt aggressivt mot andra män och mot den mördade kvinnans syster.

En granne vittnar om att hon redan innan mordet sent om kvällarna "hört oljud under en längre tid från [parets ] lägenhet samt att det avslutats med ett dovt stön". Också under mordnatten har flera grannar hört höga röster och slammer och även barnskrik bara en timme innan mannen själv ringer och anmäler händelsen till polisen. Då har han, enligt åtalet, "knuffat henne så att hon fallit omkull, tilldelat henne slag och sparkar mot huvud och kropp, tagit kraftigt grepp, alternativt tryckt/pressat, kring hennes hals eller i nära anslutning till halsen eller utövat annat trubbigt våld mot huvud, hals och kropp. Våldet har orsakat smärta, ömhet, svullnad, blåmärken samt såväl yttre som inre blödningar", som till slut gör att kvinnan avlider.

Den misstänkte mannens försvarsadvokat Lars Ståhlberg har tidigare sagt till tidningen att hans klient inte erkänner brott:

– Han menar att han hamnade i ett gräl med sin fru och knuffade henne varpå hon föll illa och att det hela fick en dödlig utgång, har han tidigare sagt.

Rättegången planeras börja i slutet av januari.