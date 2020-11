Mörkt och stängt igen i Gävles kulturliv – men hoppet lever om en tid efter coronan

Iréne Moneeo, som tillsammans med Per Moneoo har gruppen Moneeo och företaget Taste of sound i Gävle, är en av alla kulturarbetare i Gävle som helt eller delvis lever på sitt skapande och som i våras såg inkomster försvinna från en dag till en annan. Ytterligare restriktioner har blivit ännu ett dråpslag för ett kulturliv som under hösten har börjat öppna upp, om än under begränsade former. Nu har ännu mer av Iréne och Per Moneeos verksamhet fått skjutas på framtiden.

– Vi befinner oss i en pandemi, så man får tyvärr finna sig i läget. Men visst är det tufft, säger Iréne Moneeo.

Hon har stor förståelse för att alla måste bidra till smittbekämpningen, men hon hade önskat att kulturen hade fått mer stöd i det tunga lass som den har fått dra ända sedan i våras. För många var det uteslutet att fortsätta verksamheten redan när publikbegränsningen låg på 50 personer – åtta personer i publiken betyder i praktiken ett yrkesförbud. Det tog alldeles för lång tid i våras för regeringens stödpengar att nå ut, menar hon.

– Vissa stöd har gått att söka, men vi har också ramlat mellan stolarna och har inte kunnat söka många av stöden. De större aktörerna har haft lättare att göra sig hörda, för oss som har ett företag på två personer är det ett annat läge.

Hon tycker att kulturen har fått ta mycket stryk jämfört med andra delar av samhället, och nämner hur parkeringen på Gekås-varuhuset har varit full medan konserthusen har stått tomma.

Många kulturarbetare har uttryckt att de redan har eller funderar på att byta yrke. Tillfälligt, med hopp om en framtid efter pandemin, eller permanent. Sådana tankar finns också hos Iréne Moneeo, även om det är svårt att se ett annat liv framför sig.

– I våras tänkte vi mer att vi ska kämpa oss igenom det här, det är bara att hålla huvudet ovanför vattenytan. Men under andra delen av året har funderingarna kommit om vad som går att hitta på istället om vi inte kan återgå till något som mer liknar ett normalläge. Musiken är det vi brinner för och vill hålla på med.

Bildkonsten har haft lite bättre förutsättningar än scenkonsten att kunna öppna upp under hösten. I Gävle har Konstcentrum öppnat efter vårens nedstängning, likaså gallerier som Galleri K och Galleri Brynästorget.

Höstsalong 2020 var på förhand en av konsthöstens stora händelser, men det blev en en kortvarig utställningsperiod. Bara två dagar efter att Höstsalongen öppnade kom beskedet om att Konstcentrum ska stänga igen.

– Det var snöpligt, det måste jag faktiskt säga. Jättemånga har inte hunnit dit än, säger konstnären Bodil Lennartsson som är en av de utvalda konstnärerna till salongen som nu inte får en chans att möta publiken.

Den digitala visning som ska ersätta tror hon inte kan mäta sig med ett besök till konsthallen.

Bodil Lennartsson ser ändå med tillförsikt på framtiden. Hon försörjer sig inte på sitt skapande och kan invänta bättre tider. Hon säger att det visserligen är lättare att måla med en utställning som konkret mål i sikte, men att hon ändå målar lite hela tiden. Det som oroar är att det i Gävle inte ska finnas någonstans att visa sin konst för lokala konstnärer.

– Det är viktigt att de få gallerier som finns blir kvar, för det finns inte många ställen att visa sin konst på.

Många skådespelare har sedan i våras inte alls kunnat möta en publik. Anna Pareto och hennes kolleger på Folkteatern har spelat föreställningen “Perplex” för en begränsad publik i Gävle. Att ändå få möta publiken, till skillnad från så många andra skådespelare i världen just nu, har betytt mycket för henne. Även om det inte är samma sak när det nu inte har gått att gå ut i salongen efteråt och möta människorna.

Nu har också Folkteatern i och med de nya restriktionerna beslutat att ställa in den publika verksamheten. De återstående föreställningarna av “Perplex” blir inte av.

– Det är fruktansvärt tråkigt, men vi har hela tiden varit medvetna om att det skulle kunna bli så här, och det har känts hela hösten som om det har smalnat av. Varje föreställning har kunnat bli den sista, det har nästan varit existentiellt.

När nu beslutet kom att ställa in den publika verksamheten kändes det som att andan gick ur en, menar Anna Pareto. Men det kändes likadant i våras, och trots det var Folkteatern snabbt igång med olika kreativa initiativ för att ändå kunna fortsätta vara en kulturell kraft i Gävleborg.

– Det var vår då så visst var det lättare, i november känns det inte lika hoppfullt och det är också svårare att flytta ut och göra exempelvis utomhusläsningar. Jag har full tillit till att vi som kollektiv på teatern kommer att hitta idéer att gå vidare med.

Men det är också viktigt att, säger hon, ge sig själv några minuter och känna att det är tungt. Innan det är dags att ta nya tag för att kulturlivet ska kunna kämpa sig igenom pandemin.