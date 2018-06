Bååth dubbel-etta i bil när bilarnas back-SM inleddes med Bas-Racet

Platsen för fortsättningen av back-SM – som inleddes i Ånnaboda två veckor innan – var Fönebasen utanför Färila.

Men någon backe i egentlig mening rörde det sig inte om, snarare en sprint på platta marken. Underlaget bestod av asfalt och betong.

I Klass 2, Rallycross 2400 cc, var SMK Hälsinges Henrik Flodin den snabbaste på träningen till förmiddagens tävling. Nära tre sekunder skilde till andraplacerade Daniel Bååth, Gestrike. Trea var Films veteran Carl-Gustav Andersson.

Bååth vände därefter på steken i det första åket i tävlingen, som han vann med 24 hundradelar tillgodo på MSK Hammarens Patrik Wiik. Den sistnämndes klubbkollega, Niclas Härdevik-Norström, knep tredje plats, medan Flodin slutade fyra.

Daniel Bååth var därefter återigen den snabbaste i åk 2, men lyckades inte förbättra sin första tid. Samma var fallet med Wiik och deras inbördes marginal stod sig därmed. Härdevik-Norström behöll även han sin placering – liksom Henrik Flodin (efter att ha kört av banan och brutit i den andra omgången).

I eftermiddagens race höll Patrik Wiik det högsta tempot i den inledande omgången, dryga sekunden före Daniel Bååth. Denne fann sig dock inte i detta faktum utan höjde tempot rejält i sitt andra framträdande. Bättrade sin tid med en sekund och 73 hundradelar, vilket skulle visa sig räcka för seger – den andra för dagen.

Även prispallen i övrigt blev den förra sig lik. Henrik Flodin slutade återigen fyra och Carl-Gustav Andersson femma.

Totalt i SM tog nu Daniel Bååth över ledningen och toppar tabellen – efter halva serien – på 99 poäng. Regerande mästaren Flodin håller andra plats med 86, medan tredjeplacerade Patrik Wiik har fått ihop 83 pinnar.

Jimmy Holmkvist – i likhet med Daniel Bååth tävlande för Gestrike Racing Team i Storvik – bokförde bästa tid på träningen i Klass 3, Rally 2wd. Dryga halvsekunden skilde här till Gävles altmeister Micke Lundberg.

De båda stod i en klass för sig själva och samma gällde i det första av de båda åken i själva tävlingen. Här skilde en sekund och 18 hundradelar till Jimmys fördel.

Kanske trodde man nu lite till mans att saken därmed var avgjord. Men Micke Lundberg ska man aldrig räkna bort. Full av adrenalin körde han nämligen som en furie i omgång 2 och lyckades med konststycket att lugga Jimmy Holmkvist på segern med 72 hundringar. Detta efter en putsning av den första tiden med över två sekunder!

Holmkvist ville så klart ha revansch i eftermiddagens deltävling – och fick det också. Nu tog han hem spelet med 87 hundradelar efter att ha varit den snabbaste i båda omgångarna.

Även i det totala SM-sammandraget är det Jimmy Holmkvist i topp, nu med 104 poäng. Micke Lundberg håller silverplatsen i nuläget på 90.

Per-Erik Blomkvist, MSK Hammaren, vann båda tävlingarna i Klass 1, Supernationella. Films Kent-Jari Olsson knep två fjärdeplatser.

I Riksmästerskapet, som körs parallellt med SM, vann Mikael Nyrönen från Åmot båda tävlingarna i Rallycross 2150. Ljusdals Robert Bergvik slutade trea respektive tvåa. Sandvikens Magnus Lövgren klarade två andraplatser i VOC/Grupp F.

Fortsättning på SM och RM i backe följer med Röforsloppet i Arboga sista veckoslutet i augusti.

KURT ELIASSON

RESULTAT

FÄRILA: Back-SM, bil

Klass 1, Rallycross Supernationella

Tävling 1: 1) Per-Erik Blomkvist, MSK Hammaren, Volvo, 1.55,61, 2) Fredrik Avelin, MSK Hammaren, Lexus, 1.56,12, 3) Stefan Åeng, Lycksele MK, Toyota, 1.56,24., 4) Kent-Jari Olsson, Films MK, do, 1.58,00.

Tävling 2: 1) Blomkvist, 1.54,25, 2) Åeng, 1.54,31, 3) Avelin, 1.54,38, 4) Olsson, 1.56,39.

Klass 2, Rallycross 2400 cc

Tävling 1: 1) Daniel Bååth, Gestrike RT, Opel, 1.55,52, 2) Patrick Wiik, MSK Hammaren, do, 1.55,86, 3) Niclas Härdevik-Norström, do, Ford, 1.56,58, 4) Henrik Flodin, SMK Hälsinge, Volvo, 1.57,35, 5) Carl-Gustav Andersson, Films MK, do, 1.59,68…7) Robert Morell, Gestrike RT, do, 2.00,82, 10) Greger Jäderberg, Gestrike RT, do, 2.03,05.

Tävling 2: 1) Bååth, 1.54,50, 2) Wiik, 1.55,19, 3) Härdevik-Norström, 1.57,05, 4) Flodin, 1.57,56, 5) Andersson, 1.58,26, 6) Morell, 1.58,82…10) Jäderberg, 2.02,29.

Klass 3, Rally 2wd

Tävling 1: 1) Mikael Lundberg, SMK Gävle, Golf, 1.57,59, 2= Jimmy Holmkvist, Gestrike RT, Volvo, 1.58,31, 3) Tommy Andersson, SMK Hörby, BMW, 1.59,91…6) Jonas Edlund, Ilsbo MK, Volvo, 2.05,84, 9) Fredrik Borg, SMK Hälsinge, do, 2.07,01.

Tävling 2: 1) Holmkvist, 1.56,80, 2) Lundberg, 1.57,67, 3) Andersson, 1.59,93…7) Edlund, 2.04,66, 8) Borg, 2.06,18.

Klass 4, Rallycross 2150 cc

Tävling 1: 1) Mikael Nyrönen, Småbacka MK, Golf, 2.05,46, 2) Micke Gullinder, SMK Sundsvall, Volvo, 2.07,19, 3) Robert Bergvik, Ljusdals MS, Opel, 2.07,92…7) Mats Johansson, Woxnadalens MK, Volvo, 2.11,54.

Tävling 2: 1) Nyrönen, 2.03,30, 2) Bergvik, 2.05,17, 3) Gullinder, 2.06,47…6) Johansson, 2.10,28.

Klass 4, Rally VOC/Grupp F

Tävling 1: 1) Jan Jonsson, Mora MK, Volvo, 2.13,79, 2) Magnus Lövgren, Sandvikens MK, Peugeot, 2.14,52, 3) Elisabet Pettersson, Fagersta Mk, BMW, 2.22,08.

Tävling 2: 1) Jonsson, 2.13,64, 2) Lövgren, 2.13,75, 3) Pettersson, 2.19,18.