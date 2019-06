Mutter hyllade Greta Thunberg i tacktal – så var Polarprisceremonin

Polarpriset delades traditionsenligt ut av kung Carl XVI Gustaf i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm under tisdagen. Till pristagaren Anne-Sophie Mutters ära spelade svenska violinisten Cecilia Zilliacus stycket "Leidenschaftlich" av Amanda Maier, den första kvinnan i Sverige att ta examen från Kungliga Musikhögskolan 1872.

När jag växte upp var Pippi Långstrump min förebild. Den självständiga och starka unga flickan som var så annorlunda och gick sin egen väg. Det var det jag ville göra och det var inte självklart som ung kvinna. Vore jag barn i dag skulle jag också beundra Pippi Långstrump, men jag skulle även hitta en förebild i Greta Thunberg, sade Anne-Sophie Mutter.

Stiftelsen Playing for change fick pris för sitt arbete med att ge barn världen över tillgång till gratislektioner i dans, instrument, musikteori och språk, med lokala lärare. Whitney Kroenke och Mark Johnson driver 15 musikskolor i utsatta områden i bland annat i Marocko, Brasilien och Sydafrika.

Det var i Bronx på 1970-talet som Joseph Saddler, känd som Grandmaster Flash, började experimentera sig fram till ett alldeles eget sound. I dag räknas han som en av hiphopens verkliga pionjärer. Hans motivering lästes av Vincent Mason, alias Dj Maseo från hiphop-trion De La Soul.

Det är Grandmasters förtjänst att jag är internationell dj i dag, sade han och fick sedan till och med kungen att höja händerna mot taket för att hylla en rörd pristagare.

Grandmaster Flashs tacktal var en ordrik historia om hur han i barndomen förbjöds av sin mamma att ta isär familjens elektriska apparater eftersom han inte hade tillräcklig kunskap för att sätta ihop dem igen.

Jag har fått många priser under min livstid, men det här är den mest speciella. Eftersom ni har tagit er tid att ta isär mig för att förstå hur jag tänker. Till Polarprisfolket och alla gäster, tack så mycket, avslutade han sitt tal.

Sedan framförde artisterna Mapei, Danny Saucedo , Esther Kirabo och Dj Eka Scratch en cover på Grandmaster Flashs "The adventures of Grandmaster Flash on the wheels of steel" från 1981.

Polarpriset grundades 1989 av skivbolagschefen Stikkan Anderson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som bland annat gav ut musik med Abba. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Prissumman är på en miljon kronor.

Fakta: Tidigare pristagare

2018: Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut

2017: Sting och Wayne Shorter

2016: Max Martin och Cecilia Bartoli

2015: Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014: Chuck Berry och Peter Sellars

2013: Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012: Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011: Patti Smith och Kronos Quartet

2010: Björk och Ennio Morricone

2009: Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008: Pink Floyd och Renée Fleming

2007: Sonny Rollins och Steve Reich

2006: Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005: Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004: BB King och György Ligeti

2003: Keith Jarrett

2002: Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001: Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000: Bob Dylan och Isaac Stern

1999: Stevie Wonder och Iannis Xenakis

1998: Ray Charles och Ravi Shankar

1997: Bruce Springsteen och Eric Ericson

1996: Joni Mitchell och Pierre Boulez

1995: Elton John och Mstislav Rostropovitj

1994: Quincy Jones och Nikolaus Harnoncourt

1993: Dizzy Gillespie (postumt) och Witold Lutoslawski

1992: Paul McCartney och de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen)

Ann Edliden/TT