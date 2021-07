När det skar sig med SAIK bandymissionerade han till GAIS – här är Muhréns berättelse: "Första året blurrigt"

Fostrad i Skutskär i en bandyfamilj. Kom tidigt till SAIK, där han snabbt utvecklades till en landslagsspelare och världsstjärna. Efter 12 säsonger i Sandviken testade Magnus Muhrén, som flera andra svenskar, lyckan i Ryssland i mitten av det förrförra decenniet – först i Zorkij och sedan en delad säsong i Raketa och Dynamo Moskva.

När han vände åter till Sverige 2007 följde sedan tre nya SAIK-säsonger. Varav den sista blev problematisk.

– Till att börja med så var det en stormig säsong med SAIK, som ledde fram till att vi gick skilda vägar. Det skar sig ordentligt i relationen med spelare och ledare. SAIK valde bort mig, säger Magnus Muhrén i dag.

Muhrén fortsätter berätta:

– Jag hade kontrakt med SAIK som var löpande från år till år. Den ena eller den andra parten var tvungen att säga upp före ett visst datum. Jag sa själv upp i början på året (2010) då jag behövde ha alternativ öppna, säger han.

Magnus Muhréns karriär och värv i bandysporten, där han både under den verksamma spelarkarriären och nu efteråt anses vara en av de allra största, kantades av psykisk ohälsa och dåligt mående.

Så var det även under den här perioden, för drygt tio år sedan.

– Jag gjorde 100 poäng i SAIK året innan, och behövde ha alternativ öppna. Men det var nog mer ett rop på hjälp, det var mycket saker som inte kändes bra. Jag hade förväntat mig en dialog om var vi skulle ta vägen, säger han.

Vid den här tidpunkten saknades knappast alternativ för Magnus Muhrén. Direkt arg blev han när han slog upp lokaltidningen Gefle Dagblad, och...

– Det var en helsida, en stor braskande rubrik, där Arne Anderstedt sa något om "Flytta till GAIS, Muhrén, där kan du bli en legend". Det var mitt avsked efter 17 säsonger, den var tuff att få. I kombination med annat skit som gjorde att jag inte mådde bra, säger han.

Texten som han åsyftar läser du HÄR.

Men det om det.

Muhrén skrev på för GAIS, han tog med sig familjen och flyttade till Göteborg. Ett beslut med både upp- och nedsidor.

– Det kändes som en jävla rolig satsning, möjligheten att sätta Göteborg på kartan, säger han.

Det innebar samtidigt att en världsspelare fick kliva ner och spela i näst högsta serien första året på Heden. För Muhrén då – en närmast chockartad upplevelse, minns han.

– Av flera orsaker så är första året där blurrigt. Min status rent mentalt var en full katastrof, när jag kom ner dit så var jag ett vrak. Men det jag minns är ju att jag fick en extremt tuff och hård bevakning, en långt ifrån renhårig punktmarkering i varje match. Tack gode gud att det där mer eller mindre har försvunnit från vår idrott nu. 8o procent av tiden i matcherna åkte jag runt med en person efter mig som gjorde vad som helst för att stoppa mig från att få bollen. Problemet var ju att de (domarna) inte dömde för det, för de såg det inte ens, säger han.

GAIS hade spelare i laget då som sedan växte till stora profiler; Martin Andreasson, Tony Eklind, Jesper Thimfors, Tobias Backman och Olle Sundin för att nämna några. Kenth Hultqvist basade i "projektet" GAIS Bandy, och var den enskilt största anledningen till att Magnus Muhrén kom dit.

Spel i näst högsta serien gjorde att han fick se platser som dittills varit okända i den långa och framgångsrika karriären.

– Vi for runt på arenor i södra Sverige som man inte varit i närheten av tidigare. Jag minns Åtvidaberg, till exempel, där stannade vi på väg in på arenan och det kom in en herre i bussen. Jag fick en present till och med, det var en jättegrej att jag var där och spelade, säger han och skrattar.

GAIS tog sig upp i elitserien första säsongen Magnus Muhrén var där. Väl där anslöt Jonas Holgersson som tränare.

– Vi visade i elitserien de där två åren att vi höll en bra nivå. Det var svårt med marginalerna bara, vi missade slutspel med en hårsmån båda åren. Det var hedersamma förluster mot de bra lagen, inget lag gjorde tvåsiffrigt på oss, vi slog både Hammarby och SAIK borta... Vi hade mycket kunskap, Kenth var där, jag var där, Holgersson kom in som tränare – Jonas är extremt erfaren och kunnig, säger Magnus Muhrén.

Bandyvärldens mest kända nummer 13 gjorde totalt tre säsonger som bandymissionär i Göteborg. Sedan flyttade han, sambon Ida och barnen hemåt igen. Och han fick se från distans hur satsningen till slut gick åt pipsvängen.

– Tyvärr var det så, jag hade väl en liten del i det jag också, det var en liten klubb där få människor jobbade väldigt hårt. Luften gick ur lite när jag flyttade hem efter de där tre säsongerna. Det var egentligen familjeorsaker, Ida och jag ville det inte egentligen men vi var tvungna att ta beslutet, säger han.

– Det var häftigt att spela på Heden, men både säsongerna i elitserien hade vi första hemmamatchen i omgång tio eller elva. Man kan tycka vad man vill om att spela ute i bra väder, det går inte att genomföra den här idrotten på ett bra sätt om inte man har hall, säger han.

Att det inte blev någon hall där och då blev också dråpslaget för GAIS bandysatsning mot toppen.

– Det hade varit skitkul om GAIS varit kvar, det hade varit bra för bandyn, säger Magnus Muhrén.

***

Den här artikelserien på Bandypuls handlar om uppmärksammade värvningar genom åren. Som när Magnus Muhrén gick till GAIS som du precis har läst.

Men den här berättelsen går inte att avsluta med att han lämnade Göteborg.

För trots att det skar sig med klubben han är mest känd för att ha representerat – så var han tillbaka i SAIK till säsongen 2013/2014.

Magnus Muhrén fortsätter berätta:

– Det var en tuff skilsmässa. Jag var arg och bitter på SAIK på den tiden. "Zeke" (Daniel Eriksson) var sportchef då och ville att jag skulle bli tränare. Men jag hade inte bestämt mig för att sluta, även om jag räknade med att pendla (från Sandviken) nånstans. Sen strävade jag väl och sökte efter upprättelse efter det som hade hänt. Jag var långt ifrån den enda anledningen till det som hände, men jag kände att jag fick bära hundhuvudet för allt. Så jag sa att om ni vill ha tillbaka mig så får ni ta mig som spelare, jag platsar i vilket lag som helst i hela elitserien. Vill ni ha mig som tränare får ni ta mig som spelare, säger han.

Han och klubben höll visserligen sams, men det blev ändå kämpigt av andra skäl när Magnus Muhrén skulle knyta ihop säcken.

– Snacket gick ju... och det blev en säsong där energin var slut, jag orkade inte driva mig till slut. Men det var en otrolig upplevelse, en häftig grej med SAIK även om det inte var samma sak längre, säger han.

Magnus Muhrén drog av muskeln i baksida lår 10 januari 2014. Han minns datumet eftersom det var på Tele2 Arena, dit Hammarby flyttat en elitseriematch. Där och då hade han redan kommunicerat och talat öppet om att spelarkarriären skulle ta slut på våren. Tur i oturen var att muskeln var av i fästet och låg så nära att den kunde fästa ihop av sig själv. Någon operation behövdes inte och han gjorde tidig comeback i första kvartsfinalen mot Broberg.

– Muskeln höll ju, men jag hade 75 procent kraft i vänsterbenet. Det gick över förväntan att spela, säger han.

Men han hann inte spela klart kvartsfinalserien, där SAIK oväntat hamnade krångligt till mot den tidens underlägsna motståndare. Magnus Muhrén åkte på ett magvirus och istället för att spela en femte och avgörande kvart så låg han hemma och kollade matchen på TV.

– Vi låg under i paus och jag tänkte att "ska det sluta så här nu istället", säger han.

SAIK krånglade sig ur greppet, gick till semi – men Muhrén blev sig aldrig lik.

– Jag kunde inte äta, så fort jag åt blev jag illamående. Vissa matcher kräktes jag under matchen och fick svälja ner det och köra vidare, säger han.

SAIK gick till final på Friens Arena, mot VSK. En totalt slutkörd Magnus Muhrén blev stor guldhjälte med två mål i 5–4-segern.

– Jag spelade finalen på hörntänderna. Jag hade kraft i 60 minuter. Om jag ska vara ärlig så är det nästan svart, jag har vissa ögonblicksbilder. Till slut när det var tio minuter kvar skulle vi bara försvara ledningen. Det har aldrig hänt att jag kliver av när det är viktigt, utan alltid sagt "ta hit bollen så ska jag lösa det här". Men jag orkade knappt åka, jag var helt slutkörd. Jag kunde inte spela mer, jag satt på sidan de sista minuterna, säger Magnus Muhrén, som menar att han var "trasig i flera månader" efter det där.

Magnus Muhrén, en gång bandymissionär i Göteborg, försonades med sin klubb och vann SM-guld på Tele2 Arena som avslut på karriären. Han har sedan dess gjort comeback som spelare i Villa Lidköping, där han klev in i en tränarroll och även så sent som i vintras spelade han som AIK-tränare match mot Tellus och stoppade in fyra poäng.

Nu är 46-åringen tillbaka i Villa som ledare igen.