När skräckmästaren blev mästerberättaren – Erik Jersenius om Stephen Kings klassiska novellsamling “Årstider” 

Under 2000-talet har Stephen King tilldelats flera prestigefyllda nationella priset för sitt bidrag till amerikansk litteratur, men ständigt har det ifrågasatts av den nu bortgångne berömde litteraturhistorikern Harold Bloom, som hävdat att King inte når upp till den amerikanske skräckpionjären Edgar Allan Poes nivå och att hans böcker är ett uttryck för det västerländska kulturlivets pågående fördumning. Ingen som har läst Marcel Proust, James Joyce, Henry James eller William Faulkner kan få ut något av Kings romaner, enligt Bloom.

Likväl har King i över fyra decennier tjusat publiken med sina 50 internationella bästsäljare och hans böcker har både filmatiserats och satts upp på scenen. Kings produktion är enorm och samtidigt har han kommit att betraktas som något av en berättarnestor, självbiografin “Att skriva: En hantverkares memoarer” (2000) har blivit en författarskola i sin egen rätt.

Den finlandssvenske sociologen Johan Asplund är den som bäst beskrivit Kings författarskaps ärende och syfte och fångat dess djup. Huvuddelen av Kings berättelser utspelar sig i hemdelstaten Maine i nordöstraste USA där han har skapat en sorts bermudatriangel av de tre fiktiva småstäderna Derry, Castle Rock och Jerusalems Lott, baserade på Kings egen hemstad Durham och andra verkliga städer som Bangor. De har liksom andra skogsbruks- och industriorter i Maine som under 1900-talets andra hälft drabbats av ekonomisk tillbakagång, befolkningsminskning och växande fattigdom. Den vänstersinnade King använder skräck och rysligheter som metaforer för hur de här småstädernas gemenskaper och kulturer bryts ner av modernisering och fabriksnedläggningar, men också att de härjas av sitt förflutna i form av en arvsynd bestående övergrepp mot ursprungsbefolkningen, rasism, religiös fanatism och klassmotsättningar.

Det andra stora ämnet för Kings författarskap är det litterära berättandet självt, det har han inte minst utforskat i den långa sviten om “Det mörka tornet”, en hisnande historia som genrehybridiserande väver samman medeltida legender, realistiska samtidsskildringar, science fiction, skräck, fantasy och vilda västern i ett sammansatt berättande där tid, rum och identiteter ständigt överskrids. En sorts metaromaner om det litterära gestaltande som sådant.

Efter den uppmärksammade debuten med "Carrie" (1974) följde fler skräckromaner som "Staden som försvann" (1975), "Varsel" (1977), "Pestens tid" (1978) och "Död zon" (1979). Med "Årstider" (1982) visade King att han också hade andra berättelser inom sig. Novellsamlingen består av fyra berättelser, en för varje årstid. Två av dem utspelar sig i Kings älskade Maine och tre av dem har blivit storfilmer. King utforskar sina återkommande favoritämnen kring det amerikanska samhällets utveckling under efterkrigstiden liksom om berättandets väsen, vad är litterärt berättande och vad gör det med oss?

Samlingen inleds med vårnovellen “Nyckeln till frihet” som utspelar sig bakom det fiktiva Maine-fängelset Shawshanks murar och galler. Dit förs den alkoholiserade bankmannen Andy Dufresne 1948 efter att oskyldig ha dömts för mordet på sin hustru och hennes älskare.

Han, som inte är någon vanlig buse eller fängelsekund, får en brutal tillvaro i Shawshank. Omgående drar han till sig “systrarnas” intresse, en grupp perverterade råskinn som “roar” sig med att gruppvåldta andra fångar. Samtidigt vinner Andy historiens berättares gunst, Ellis Boyd "Red" Redding är en morddömd “fixare” som lyckas smuggla in vad än medfångarna behöver. Han ordnar en liten stenhammare till amatörgeologen Andy och pinupbilderna på de senaste och hetaste skådespelerskorna.

Genom sina finanskunskaper lyckas Andy också charma fångvaktarna när han hjälper dem med deras privatekonomiska bekymmer och får på så vis beskydd och en skönare tillvaro. Snart blir Andy även ansvarig för fängelsebiblioteket, som han fyller på med fler böcker och använder för att hjälpa sina medfångar att studera för behörighet till collegeutbildningar. Samtidigt vidhåller Andy, till skillnad från de andra fångarna, med emfas och helt utan ironi att han är oskyldig till morden och han drömmer om att få bli fri och slå sig ner i den mexikanska kuststaden Zihuatanejo, paradiset på jorden.

“Nyckeln till frihet” egentligen en djupt mystisk kristen frälsningsberättelse. Den grubblande troende King bygger sin fängelseskildring på den medeltida legenden om jakten efter den heliga graal, den bägare som Jesus och lärjungarna drack ur vid sista måltiden eller det kärl som Josef av Arimathea samlade Kristus blod i vid korsfästelsen. Historien om graal är på samma vis en metafor om människans strävan efter frälsning.

Förlagan till Kings berättelse är den kristne ryske författaren Leo Tolstojs novel “Gud ser sanningen men väntar” (1872), en parabel om förlåtelse som handlar om suputen Ivan Dmitrich Aksionov som oskyldig döms för mord och kastas i sibiriskt fängelse. Där viger han sitt liv åt Gud och blir omtyckt som andlig vägledare av både medfångar och vakter och vartefter får Aksionov reda på vem som utsatt honom för en komplott och förlåter denne och dör därefter i fängelset som en fri människa. Tolstojs tema genljuder sedan i den franske existentialisten och filosofen Jean-Paul Sartres beskrivning av friheten som ett ideligt pågående projekt, var människas kamp för att inte låta sig definieras andra eller samhällets institutioner, så som fången låter fängelsets murar och stängsel också bli en del av hans identitet. I “Nyckeln till frihet” blir fångarnas vänskap och förtroende för varandra en källa till frihet och mod att ständigt göra motstånd trots murarna och gallren som omger dem.

Kings berättelse är i högre grad präglad av kristen mystik än Tolstojs novell. Fängelset Shawshank förekommer i flera av Kings skildringar av Maine och utgör i sig ett litet grymt mikrokosmos av kontroll, själslig nedbrytning och mänsklig grymhet, en bild av var människas erbarmliga liv.

Red konstaterar att hela denna förtryckande aura inte tycks bekomma Andy som framstår som en messiansk Kristuslik figur som bringar hopp till de hopplösa fångarna. Andy är också den ende av dem som är sant oskyldig, de andra, såväl fångar som fångvaktare tyngs av skuld, de är alla syndare. Han får dem att tro på livet igen, trots att många av dem är så rädda för friheten och världen bortom murarna, att de hellre dör än att möta den. De fångar, likt Red, som Andy samlar kring sig blir hans lärjungar och genom att introducera den för litteraturen och musiken öppnar han deras ögon för en större, skönare och rikare tillvaro.

Samtidigt präglas fängelset av religiöst hyckleri. Likt Nya testamentets skriftlärda fariséer slår fångvaktarna Bibeln huvudet på fångarna, men de är djupt korrumperade och struntar själva i de moraliska påbuden och skapar på ett sataniskt och godtyckligt vis sina egna regler och lagar.

Zithuatanejo är inte heller bara ett jordiskt Eden, utan snarare en bild för det verkliga himmelriket, en plats utan minne där varje människa blir fri från sitt syndiga förflutna, men som också bara tillgängligt för den som faktiskt erkänner sin skuld och ber om förlåtelse.

“Nyckeln till frihet” filmatiserades mycket framgångsrikt av den ungersk-amerikanske regissören Frank Darabont (som också gjorde filmversioner av Kings roman “Den gröna milen” (1996) och novellen “Dimman” (1988)) 1994. Filmen nominerades till sju Oscarstatyetter och Morgan Freeman, vars favoritberättelse är “Nyckeln till frihet”, blev nominerad till bästa huvudroll för sin gestaltning av Red. Darabonts film ingår nu i amerikanska kongressens biblioteks samling över historiskt, kulturellt och estetiskt oumbärliga verk.

“Sommardåd” utspelar sig Santo Donato, en fiktiv förstad till Los Angeles. Året är 1974 och tonåringen Todd Bowden använder en skoluppsats som ursäkt för att ringa på hos den åldrade tyske migranten Arthur Denken. Todd vet redan att Denken i själva verket är den efterlyste nazistiske krigsförbrytaren Kurt Dussander.

Först försöker den gamle mannen neka till anklagelsen och hittar på att han haft en mindre och obetydlig roll under kriget, men under pojkens hot bekräftar han slut vem han egentligen är. Todd väljer att inte ange Dussander för myndigheterna, utan börjar i stället på ett sjukligt fascinerat vis fråga ut den gamle nazisten om detaljer kring hans brott och medverkan i Förintelsen.

De två inleder en osund relation bestående av omväxlande hot och medberoende. Todd skaffar fram en SS-uniform åt Dussander och kommenterar honom perverst att marschera runt i den, samtidigt tycks inte den krigsförbrytaren ha något emot det. När Dussanter återupplivar sina gamla minnen börjar de båda plågas av fruktansvärda mardrömmar, men de kan inte heller sluta vältra sig i grymheten.

I Kings berättelse vet vi inte var det onda börjar och slutar. Todds fixering vid Förintelsen visar sig snart också handla om längtan efter makt och en minst sagt tveksam människosyn. Det tycks till en början som om han utnyttjar Dussander, men frågan blir raskt vem som manipulerar vem. Ju mer Todd involverar sig i den nazistiske krigsförbrytarens sinne desto mer inflytande tycks denne få över honom.

King utgår ifrån en i hans författarskap återkommande urbild för ondska, nämligen hur en fadersfigur eller förebild förleder och korrumperar en yngre själ som lockas av synden. Todds besatthet av Förintelsen handlar om att den som historisk händelse hela tiden har sitt grepp om samtiden och framtiden och när den blir levande för honom ser han den genom förövarnas ögon snarare än offrens. Dussander använder medvetet språket och berättelsen för att fördärva pojken, som blir en sorts förlängning av den ondska han själv lierat sig med. Minnena som väcks till liv gör det förflutna mer närvarande är nuet. Det är frågan om en sorts berusning i det onda, när dörren väl öppnats till mörkret tar resan in i det aldrig slut. I “Sommardåd” framstår nazismen som närmast övernaturligt ondskefull och dess växande närvaro ger den i övrigt realistiska novellen en närmast ofattbart ryslig gotisk stämning.

Kings novell är influerad av den tyske diktaren Johann Wolfgang von Goethes ballad “Trollkarlens lärling” (1797), där en gammal trollkarls girige lärling använder sig av magi som han inte kan hantera och åberopar krafter bortom sin kontroll. Det är en arketypisk sägen om att sluta förbund med det okända som återfinns redan i den antike assyriske satirikern Lukianos “Philopseudes” från 100-talet, men som sannolikt har ännu äldre asiatiska rötter.

Bryan Singer filmatiserade “Sommardåd” till ett blandat mottagande 1998.

“Höstgärning” utspelar sig i trakterna kring Castle Rock sommaren 1960. Den tolvårige Ray Browner från (den verkliga) grannstaden Chamberlain försvinner spårlöst och antas vara död. De fyra vännerna Geordie Lachance, Chris Chambers, Teddy Duchamp och Vern Tessio bestämmer sig för sig för att leta reda på den jämnårige Browners kropp och ger sig ut på ett äventyr där de följer järnvägen österut mot obebyggda trakter. Samtidigt har de den sadistiske småstadspsykopaten John “Ace” Merill och hans gäng i hälarna som också är ute efter Browners kropp. I sin ryggsäck har Chris gömt sin fars pistol ifall de måste göra upp med Ace och hans hejdukar…

Novellen är en slags ungdomsskildring från Maines brutna bruksorter och King kan vi identifiera som Geordie, pojken som roar sina vänner med egna historier och som drömmer om att en dag bli författare och skriva om deras berättelse och livsöden. King leker med berättandets form genom att sätta samman novellen på ett annorlunda vis, en vuxen Geordie skildrar vad som hände honom som ung, men växlar i hela kapitel till kommentarer om det förflutna och samtida perspektiv, och låter samtidigt den unge Geordie berätta sina historier som blir till egna noveller inom själva novellen.

De fyra pojkarna kommer alla från sargade familjer i den förfallande fabriksstaden Castle Rock, där de vet att de inte går någon framtid till mötes. Geordies åldrade föräldrar ignorerar honom brutna av sorg över att hans storebror omkommit i en bilolycka under sin militärutbildning (Vietnam väntar) och han överges att själv hantera sin saknad efter brodern. Chris blir regelbundet misshandlad av sin alkoholiserade far och sin äldre bror och möts samtidigt av förakt av lärarna i skolan eftersom hans familj är kriminellt belastade. Teddy har fått sina öron sönderbrända mot en ugn av sin krigsskadade far, en veteran från andra världskriget, som sedan spärrats in på sinnessjukhus. Den något slösinte Vern undkommer sina föräldrars nycker, men kärlekslöst utlämnar de honom hjälplöst åt hans plågoande till storebrors grymheter.

I “Höstgärning” skildrar King en passagerit, de fyra pojkarna blir till unga män när de genom mötet med dödens realitet förstår livets sårbarhet samtidigt som sommarens värme slår över till höstens kyla. Deras egen ungdoms oskuld står på spel, men också Amerikas. Under de kommande decennierna kommer de på ett eller annat vis förgås i en värld av droger, våldsam kriminalitet, hårdnande klasskillnader och det blodiga Vietnamkrigets mörker.

“Höstgärning” filmatiserades som Oscarsnominerade “Stand by Me” (efter Ben E. Kings hitlåt, som inte släpptes förrän 1961) av Rob Reiner 1986 med bland andra (den allt för tidigt framlidne) River Phoenix, John Cusack och Kiefer Sutherland (oförglömlig som den grymme Ace) i rollerna. Den har blivit en odödlig ungdomsklassiker som nu vinner varje ny generation och King betraktar den vid sidan av “Nyckeln till frihet” som den bästa filmatiseringen av hans berättelser.

“Vinterverk” är den sista novellen “Årstider” och den minst realistiska och mest mystiska. Den utspelar sig på Manhattan där den medelålders advokaten David blir inbjuden till en herrklubb inom vilken man ägnar sig åt att berätta bisarra och makabra historier för varandra. Novellen kretsar kring den åldrande läkaren Emlyn MacCarrons minnen om hur han 1930 något förälskad hjälpte en ung kvinna att förlösa hennes oäkta barn, en förlossning som blir skrämmande grotesk och fylld av naturens förunderliga under.

Med “Vinterverk” överskrider King de tidigare novellernas realism och metaforiska karaktär till något betydligt mer konkret esoteriskt. Våningen där herrarna träffas är fylld av dunkla rum och allusioner till den mystiske poeten, författaren och bildkonstnären Clark Ashton Smith, en av de sista stora amerikanska romantikerna. Med sin demoniskt egendomliga fantasi skapade Smith osannolika världar med omöjligt vackra städer och fantastiska varelser genom en extraordinärt rikt trollbindande rytmiskt språk som likt en besvärjelse får läsaren att acceptera det högst verklighetsfrämmande som det mest naturliga.

Genom att öppna dimensionsportarna till förebilden Smith visar King oss den tunna och suddiga gränsen mellan kropp och medvetande, realism och romantik, verklighet och dröm, fakta och fantasi, hur det litterära berättandet vidgar och fördjupar vår splittrat fragmentariska tillvaro och förunderligt flätar den samman.